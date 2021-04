Tällä hetkellä kuntosaleilla saavat käydä ammattimaisesti urheilevat ihmiset. Helsinkiläinen Töölö Gym ottaa sisään urheilijoita, joilla on kahden ylimmän sarjatason kilpailulisenssi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on saanut useita ilmoituksia kuntosaleista, jotka kiertävät sulkupäätöstä.

Ylitarkastaja Juha Järvinen kertoo, että avin tietoon on tullut tapauksia, joissa kuntosali tarjoaa asiakkaille mahdollisuutta varata aika salille esimerkiksi tunniksi tai kahdeksi. Kuntosalit kertovat ottavansa kerralla paikalle enintään kuusi ihmistä.

Järvisen mukaan avi on tiistain aikana saanut ilmoituksen neljästä tällaisesta tapauksesta. Avin tiedossa on kuitenkin, että vastaavalla tavalla toimivia saleja on enemmänkin. Kyseiset kuntosalit sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja muualla Etelä-Suomen avin alueella.

”Lakia on tulkittu niin, että toimintaa voidaan jatkaa kuuden hengen yksityistilaisuutena.”

Esimerkiksi Keravalla sijaitseva kuntosali Active mainostaa tällaista mahdollisuutta verkkosivuillaan.

”Tilojamme voi siis vuokrata yksityiset henkilöt, yksityisen tilaisuuden kokoontumisraja on max 6 hlöä per tila kerrallaan”, kuntosalin sivuilla kirjoitetaan.

Avilla ei ole tietoa Keravan salista, eikä se kuulu tapauksiin, joista on tullut kansalaisten ilmiantoja.

Järvisen mukaan tämä ei kuitenkaan ole oikea laintulkinta eivätkä kuntosalit voi pitää oviaan auki vetoamalla yksityistilaisuuteen.

”Tämä on erittäin paljon ristiriidassa sen kanssa, mitä laki sanoo. Yksityistilaisuus ei tarkoita sitä, että kuusi toisilleen tuntematonta henkilöä voi varata ajan samalle kuntosalille ja mennä harjoittelemaan”, Järvinen sanoo.

”Yksityistilaisuus on esimerkiksi perhepiirissä tapahtuva tilaisuus, kuten syntymäpäivät tai hautajaiset.”

Järvisen mukaan kaupungit ja kunnat voivat tarvittaessa pyytää virka-apua poliisilta, jos yksityistilaisuuksiin vetoavat kuntosalit jatkavat toimintaansa.

”Ensisijaisesti olisi hyvä, että toiminnanharjoittajat itse noudattaisivat näitä päätöksiä.”

Kuntosalit ja muut liikuntatilat sulkeutuivat viime viikolla kokonaan avin määräyksellä. Aiemmin voimassa oli määräys, jonka mukaan salit saivat olla auki, jos niissä oli kerrallaan vähemmän kuin kymmenen ihmistä. Tällä hetkellä tavalliset kuntoilijat eivät saa käydä kuntosaleilla lainkaan vaan saleilla voivat käydä vain ammattiurheilijoiksi luettavat ihmiset.

HS kertoi viime viikolla, että helsinkiläinen Töölö Gym oli tyhjennetty ja suljettu viranomaisten määräyksellä. Salilla oli ollut kuntoilijoita, joilla ei ollut näyttää todistusta siitä, että he olisivat ammattiurheilijoita.

Töölö Gymin omistaja Juha-Pekka Tuovinen kertoo nyt, että kuntosalia ei ole suljettu. Sali on edelleen auki ammattiurheilijoille, ja sisään pääsee ammattimaisesta urheilusta kertovalla kilpailulisenssillä. Lisenssien tulee Tuovisen mukaan olla lajinsa kahden ylimmän sarjatason SM-kilpailulisenssejä.

Tuovisen mielestä avi ei kuitenkaan ole määritellyt tarpeeksi selvästi sitä, ketkä ammattiurheilijoiksi lasketaan eli ketkä saavat käyttää kuntosalia rajoitusten aikana.

Avin sivuilla todetaan, että rajaus tarkoittaa ”ammattiurheilemisen rajaamista palloilulajeissa kahteen ylimpään kansalliseen sarjatasoon, A-maajoukkueiden toimintaan sekä yksilöurheilussa kansainväliseen menestykseen tähtäävään tavoitteelliseen toimintaan”.

Järvisen mukaan tähän kuuluvat myös yksilölajien edustajat, jotka kilpailevat SM-tasolla ylimmillä sarjatasoilla. Yksilöurheilijankaan ei siis tarvitse välttämättä olla ammattiurheilija, joka saa elantonsa urheilusta.

Urheilijalla tulee olla lajiliiton kautta hankittu kilpailulisenssi. Tähän ryhmään voi siis kuulua ihmisiä, jotka osallistuvat lajiliittojen järjestämiin karsintakilpailuihin, joiden keskuudesta arvokisaedustajat valitaan. Kyseessä täytyy Järvisen mukaan olla sellainen lajiliitto, joka järjestää arvokilpailukarsintoja.

Kilpailulisenssi on kuitenkin ehdoton edellytys.

”Jos ei ole kilpailulisenssiä, ei ole pääsyä kuntosalille.”

Kuka tahansa kilpailulisenssin haltija ei kuitenkaan ole katsottavissa ammattiurheilijaksi, avista sanotaan. Järvisen mukaan rajan vetäminen ammattimaisesti urheilevan ja harrastuksena urheilevan väliin ei ole yksiselitteistä. Kuntosalit saavat kuitenkin tiedot ammattimaisesti urheilevista ihmisistä lajiliitoilta tai Olympiakomiteasta.

Vastuu kuntosalien rajoitusten mukaisesta toiminnasta on salien omistajilla, ei yksittäisillä urheilijoilla.

”Toiminnanharjoittajan täytyy olla selvillä siitä, keitä hänen kuntosalillaan treenaa. Hänen velvollisuutensa on osoittaa, että salilla treenaavat vain ammattiurheilijat”, Järvinen sanoo.