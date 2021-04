Laskeneet tartuntamäärät ja uudet jäljittäjät ovat helpottaneet tartunnanjäljityksen ruuhkaa.

Ruuhkautuneen tartunnanjäljityksen tilanne on helpottunut Helsingissä. Epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosompin mukaan tartunnanjäljityksen ruuhka on saatu pääsiäispyhien aikaan purettua.

”Viiveet on saatu purettua, ja tilanne on nyt selkeästi parempi”, Isosomppi sanoo.

Isosompin mukaan kaikkiin tartunnan saaneisiin saadaan tällä hetkellä yhteys vuorokauden kuluessa.

Altistuneiden kohdalla yhteys saadaan muutamassa päivässä siitä, kun tieto altistumisesta on tullut tartunnanjäljittäjien tietoon. Nopeimmillaan tieto altistuneillekin voi tulla jo saman päivän aikana.

Isosomppi muistuttaa, että tiedonkulun viiveisiin saattaa kuitenkin vaikuttaa muutkin asiat kuin tartunnanjäljityksen toiminta. Olennaista on se, miten nopeasti oireiden ilmaantumisen jälkeen ihminen hakeutuu testiin. Mitä kauemmin testiin hakeutumisessa ja positiivisen tuloksen saamisessa menee, sitä useampia päiviä myös altistuneille kertyy ennen tietoa altistumisesta.

Toisinaan viivettä voi tuoda myös se, että tartunnanjäljittäjät eivät saa sairastuneita kiinni heti.

”Mutta pääsääntöisesti ihmiset vastaavat erittäin hyvin meidän puheluihimme.”

Myös koulujen ja päiväkotien jäljitys toteutuu Isosompin mukaan tällä hetkellä muutaman päivän sisällä siitä, kun epidemiologiseen toimintaan on tullut tieto tartunnasta.

Tartunnanjäljityksessä priorisoidaan tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tapahtuneita altistumisia. Näin on toimittu myös aiemmin.

Tartunnanjäljityksen ruuhka on Isosompin mukaan helpottunut laskeneiden tartuntamäärien ja uusien jäljittäjien avulla. Henkilöstöä on saatu palkattua lisää suoralla rekrytoinnilla, ostopalveluilla ja kaupungin sisäisillä työntekijöiden siirroilla. Epidemiologiseen toimintaan on siirretty kaupungin sisältä myös muita kuin sote-työntekijöitä.

Tartunnanlähteissä korostuu Isosompin mukaan edelleen saman kotitalouden ja muun lähipiirin sisällä tulleet tartunnat. Työpaikat ovat kolmanneksi yleisin tartuntojen lähde.

Isosompin mukaan viime päivinä tai viikkoina tartunnanlähteissä ei ole näkyvissä suuria muutoksia.

”Ravintolasulun jälkeen ei ole näkyvissä, että yksityistilaisuudet olisivat korostuneet tartunnoissa. Mutta se on toki veteen piirretty viiva, että mikä on laskettavissa yksityistilaisuudeksi ja mikä muu vapaamuotoiseksi sosiaaliseksi tapaamiseksi”, Isosomppi sanoo.