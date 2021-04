Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo, että lapset ovat vuoden aikana ymmärtäneet maskien merkityksen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueellinen korona­koordinaatio­ryhmä kehottaa kuntia harkitsemaan kasvomaskien käyttöönottoa esi- ja alakouluissa eli 6–11-vuotiaille lapsille. Koordinaatioryhmä julkaisi päivityksen kasvomaskisuositukseen tiistaina.

Alueellisessa koordinaatioryhmässä on edustajia Husista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, aluehallintovirastosta, kunnista ja yksityisen sektorin toimijoista.

Lopullisen päätöksen asiasta tekevät kunnat. Koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo, että pääkaupunkiseudun kunnat eli Helsinki, Vantaa ja Espoo käsittelevät asiaa oman koronakoordinaatioryhmänsä kokouksessa todennäköisesti torstaina.

Mäkijärven mukaan suositukseen päädyttiin Turusta saatujen hyvien kokemusten kautta. Turussa on ollut kasvomaskisuositus 6–11-vuotiaille, minkä avulla altistumistapauksia on saatu vähennettyä ja koulunkäynti on voinut jatkua ilman keskeytyksiä.

Päiväkodeissa ja peruskouluissa levinneet tartunnat ovat aiheuttaneet huolta jo pitkään, Mäkijärvi kertoo. Suositus lasten kasvomaskeista sai koordinaatioryhmässä laajaa kannatusta.

”Onneksi tartunnoista ei ole tullut niin paljon jatkotartuntoja, mutta niistä tulee laajoja altistumisia, jos yksi tai useampi luokka joutuu karanteeniin. Se on tartunnan jäljitykselle työlästä, mutta myös koululaisille ja päiväkotilaisille hankalaa.”

Esimerkiksi Helsingissä tartunnanjäljitys on ollut jo jonkin aikaa ruuhkautunut. HS kertoi tiistaina, että pahinta ruuhkaa on saatu purettua pääsiäisen aikana. Epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosompin mukaan koulujen ja päiväkotien jäljitys toteutuu tällä hetkellä muutaman päivän sisällä siitä, kun epidemiologiseen toimintaan on tullut tieto tartunnasta.

Mäkijärven mukaan kasvomaskien käyttö esi- ja alakouluikäisille on perusteltua sellaisissa kunnissa, joissa on korkea ilmaantuvuus. Mäkijärvi arvioi, että tällaisia kuntia Husin alueella olisivat tällä hetkellä esimerkiksi Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Kerava.

Aiemmin lasten kohdalla on pohdittu, onko kasvomaskeista enemmän haittaa kuin hyötyä, jos lapset eivät osaa käyttää maskeja asianmukaisesti. Mäkijärvi kertoo, että Turussa käytännön kokemukset ovat kuitenkin olleet positiivisia.

Ainoastaan suosituksen nuorimmilla lapsilla on ollut vaikeuksia maskien kanssa esimerkiksi ruokailuissa. Kolmasluokkalaisilta ja sitä vanhemmilta maskien käyttö sen sijaan sujuu todella hyvin.

”Mitään isoja ongelmia ei ollut tullut esiin”, Mäkijärvi sanoo.

”Lapset ovat kuulemma tässä vuoden aikana tottuneet ja ymmärtäneet maskien merkityksen. He erittäin harvoin kyseenalaistavat sitä tarpeellisuutta. Myös vanhemmat suhtautuvat tähän pääsääntöisesti positiivisesti.”