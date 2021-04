”Herättää epäluottamusta hallintoon, jos vanhemmat saavat tiedon muuta kautta”, myöntää kouluista vastaava apulaispormestari Pia Pakarinen. Vantaalla tiedotuslinja tartunnoista on ollut avoimempi.

Kallion ala-asteen koulussa Helsingissä järjestettiin koronatartuntojen joukkoseulonta. Koulussa on noin 500 oppilasta.­

Onko Helsingin kaupunki piiloutunut tietosuojan taakse jättäessään kertomatta koulujen joukkotestausten tuloksista? Kallion ala-asteen koulussa vastikään tehdyn koronatartuntojen joukkoseulonnan jälkeen tietojen julkistamatta jättämisestä on noussut kiivasta keskustelua.

Kallion ala-asteella on ollut lukuisia tartuntoja ja laajoja karanteeneja, minkä jälkeen kaikki oppilaat ja henkilökunta testattiin.

Kouluista vastaavan Helsingin apulaispormestarin Pia Pakarisen (kok) avoimessa Facebook-ryhmässä ihmetellään, miksei joukkoseulonnan tuloksista ole ilmoitettu vanhemmille. Ryhmässä kerrotaan syyksi kerrotun, että viranomaiset pitävät seulontojen tuloksia ei-julkisina terveystietoina.

Pakarinen kertoo olevansa tilanteessa lähinnä tikkatauluna, koska linjaukset tiedon julkistamisesta tehdään epidemiologisessa yksikössä. Hän vahvistaa ymmärtäneensä, että kaupunkilaiset ovat kokeneet viranomaisten salaavan tietoja.

”En näe, mikä on se oikeushyvä, jota tässä nyt suojellaan. Herättää epäluottamusta hallintoon, jos vanhemmat saavat tiedon muuta kautta”, Pakarinen sanoo.

Yksittäisten koulujen joukkoseulontojen tuloksia ei ole Helsingissä tähän asti julkistettu. Näin sanoo sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr). Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi vahvistaa tiedon.

Koottuja tuloksia on julkistettu, esimerkiksi osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurantoja.

Mutta ovatko koonnit hieman kaukana perheiden halusta tietää, millainen on oman seulontaan päätyneen koulun koronatilanne?

Vantaalla on valittu Helsinkiä avoimempi linja. Tuore tieto Kytöpuiston koulusta esimerkiksi kertoo, että viimeisenä kuukautena tartuntoja on ollut runsaat 30. Osa uusista tapauksista on ilmennyt koko koulun seulonnassa, osa muuta kautta.

Vantaa on kertonut, että tapauksia on ollut useilla luokka-asteilla. Joillakin luokilla tartuntoja on ollut useita.

On kerrottu oireisten ja oireettomien määrät ja varianttiepäilyt.

”Opettajat ja oppilaat saavat avointa tietoa. Tieto on olennaista epidemian hillitsemisessä”, sanoo Vantaalla sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Vantaakaan ei tosin tiedota joukkoseulonnoista automaattisesti. Päätökset tekee tartuntatautiyksikkö. Jos koulusta tai työpaikalta löytyy harvoja tapauksia ja tartuntaketju saadaan rajattua, laajalle tiedottamiselle ei ole nähty tarvetta.

Helsingissä linja voisi olla nykyistä avoimempi, miksei näin ei ole? Vesikansa sanoo odottavansa, että epidemiologisessa yksikössä virkamiehet valmistelevat pohditun ratkaisun.

Ovatko joukkoseulonnoista saatavat tiedot ei-julkisia terveystietoja? Tuskin, vastaa yleisellä tasolla tietosuojavaltuutettu Anu Talus.

”Numerotietoa voi julkaista. En näkisi ongelmaa, jos annetaan puhtaasti tilastotietoa”, Talus sanoo.

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus­

Koska Helsingin kouluissa on yleensä satoja oppilaita, joukkoseulonnassa kerätty tieto ei ole niin pieni otos, että jonkin numeron perusteella voisi päätellä, kenestä on kyse. Siksi terveydentilatiedot ovat Taluksen mukaan tilastomaisia ja eikä yksittäinen henkilö ole tunnistettavissa.

Kallion ala-asteen koulussa on vajaat 500 oppilasta.

Joukkoseulonta ei lähtökohtaisesti ole tiedotettava asia, ylilääkäri Isosomppi arvioi. Hän kertoo, että joukkoseulonta on menetelmä saada tietoa epidemian laajuudesta esimerkiksi koulussa tai vaikka rakennustyömaalla.

Mutta Isosomppi myöntää, että Kallion ala-asteen koulun joukkoseulonnasta on herännyt niin paljon keskustelua, että siitä on päätetty erikseen tiedottaa kuluvalla viikolla.

Lopulta hän vahvistaa, että joukkoseulonnoista voidaan kertoa, kunhan yksityisyyden suojasta huolehditaan.