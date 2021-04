Sukeltajaseurue löysi merenpohjasta puoli vuosisataa vanhoja, mutta hyvin tunnistettavia muovipakkauksia.

Vantaalainen Sanna Paukku lähti pitkäperjantaina 2. huhtikuuta avopuolisonsa Marcin Dobruckin ja joukon muita sukeltajia kanssa sukellukselle Porkkalan Vetokannaksen rantaan.

Paukku kertoo, että lähes jokaisella sukelluksella pohjasta löytyy roskaa. Tällä kertaa vedestä löytyi kuitenkin harvinaisen hyvin säilynyt kätkö vuosikymmenten takaa. Roskapussi, jonka joku melkein 50 vuotta sitten heitti mereen tai rannalle.

Roskat oli sullottu muovikassiin. Dobrucki sukelsi kassin pohjasta ja toi mukanaan rantaan. Hän uskaltautui avaamaan pussin, ja sisältö oli helppo paikantaa ajassa.

”Siellä oli Taffelin sipsipussi, jonka viimeinen myyntipäivä oli kesäkuussa 1971.”

Taffelin perunalastuissa näkyy yhä viimeinen myyntipäivä kesäkuussa 1971.­

Hanna Torppa (vas.) ja Sanna Paukku tutkimassa löytämänsä kassin sisältöä.­

Sipsipussin lisäksi kassista löytyi vanhanaikainen maitopussi, joihin maitoa pakattiin Suomessa lähinnä 1960- ja 70-luvuilla, HK:n makkarapakkaus, Ingmanin kevytviilipurkkeja, Hellaksen hedelmätäytekaramellipussi ja Serlan wc-paperia.

”Siellä on ollut retkeilijä, joka on syönyt vähän samanlaista makkaraa kuin mekin. Muovipakkaus oli käytännössä ihan kuin olisi eilen roskiin laitettu.”

Kassi on kuin aikakapseli suoraan 70-luvun alun piknikiltä merenrannassa.

Löytö oli ilahduttava ja kiinnostava, mutta sillä on synkkä puolensa, Paukku sanoo.

Muovikääreiden säilyminen merenpohjassa kuin uusina 50 vuoden ajan on karu todiste siitä, kuinka kauan roskien maatuminen erityisesti vesistöissä kestää.

Kansainvälisen ympäristöjärjestö WWF:n mukaan muovi voi säilyä vesistöissä satoja vuosia. Yhden pillin hajoaminen kestää arviolta 200 vuotta, muovipullon 450 vuotta ja hammasharjan puoli vuosituhatta.

Muoviroskan määrä maailman vesistöissä on valtava. Vuonna 2018 surulliset arviot kertoivat, että muovin määrä ohittaisi merissä pian kalan määrän.

Viilipurkit olivat säilyneet erityisen hyvässä kunnossa.­

Hellaksen hedelmäkaramelleja ja viilipurkkeja.­

Roskan mukana Paukun seurueen löytämässä kassissa oli suurikokoinen kivi, joten kassi oli selvästi upotettu pohjaan tarkoituksella.

”Noin 15 metrin syvyydessä tämä oli, ei siis ihan rannan vieressä. Mietimme onkohan se rannalta saatu heitettyä sinne vai onko pudotettu veneestä.”

Kassista löytyi myös Ingmanin viiliä.­

Retkieväät puolen vuosisadan takaa eivät edes ole ainoa erikoinen löytö, jonka Paukku on viimeisen viikon aikana tehnyt.

”Eilen [5. huhtikuuta] olimme Heinolassa sukeltamassa. Siellä oli kainalosauvat pohjassa”, kertoo Paukku.

Paukku on myös osallistunut Project Awaren sukellustapahtumaan Helsingissä. Project Aware toimii kautta maailman yhteistyössä sukeltajien kanssa vesien suojelemiseksi. Silloin Paukku seurueineen on löytänyt esimerkiksi puutarhakalusteita, joita on heitelty terassilta veteen.

”Harmittaa, kun ihmiset ajattelematta tai ihan tarkoituksella heittävät tavaraa ympäriinsä. Olisi paljon mukavampaa liikkua ympäriinsä, jos ei olisi tällaista”, harmittelee Paukku.