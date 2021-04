Viime viikolla Husin sairaaloissa nähtiin epidemian synkimmät lukemat – Nyt potilasmäärä on lähtenyt laskuun, ja johtajaylilääkäri on ”varovaisen toiveikas”

Maaliskuun lopussa Hus-alueella oli 313 ihmistä sairaalahoidossa koronaviruksen takia. Tiistaiaamuna heitä oli 86.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien määrä Hus-alueella on laskenut hieman viime päivinä. Ambulanssi ajamassa kohti Jorvin sairaalaa Espoossa 29. maaliskuuta 2021.­

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien määrä kääntyi maaliskuun lopussa laskuun niin valtakunnallisesti kuin Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sairaanhoitopiirin alueella.

”Pientä laskua on. Olemme palanneet sille tasolle jossa olimme maaliskuun alussa”, kertoo Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Laskua edelsivät Suomen koronaepidemian synkimmät päivät sairaalahoidossa olevien potilaiden osalta: 26.–28. maaliskuuta lukema oli 313. Potilaista 59 oli tehohoidossa.

Tilanne ei kuitenkin Mäkijärven mukaan vielä ole rauhallinen.

”Potilaita on vieläkin aika paljon, varsinkin teho-osastolla. Kolmasosa Hyksin tehokapasiteetista on koronapotilaiden käytössä, se on ihan merkittävä kuormitus.”

Mäkijärven mukaan Husin sairaaloissa oli keskiviikkona aamulla koronan vuoksi hoidossa 86 potilasta, joista 20 oli tehohoidossa. Koko maassa sairaalahoidossa oli 250 koronapotilasta, joista 45 oli tehohoidossa.

Tartuntojen määrä on ollut viime päivinä laskussa niin Uudellamaalla kuin koko Suomessa. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrät kuitenkin laskevat viiveellä.

”Potilasmäärät laskevat aina hitaammin kuin tartuntamäärät. Siinä on viikko, pari viivettä”, muistuttaa Mäkijärvi.

Myös pääsiäisen luvut näkyvät Mäkijärven mukaan pienellä viiveellä, sillä kaikki eivät ole käyneet testeissä pyhinä. Todellinen epidemian tila siis selviää seuraavien päivien sisällä.

Pääsiäispyhien aikaan testimäärät Mäkijärven mukaan puolittuivat, mutta arjen koitettua testimäärät ovat palanneet normaalille tasolle. 6. huhtikuuta Huslabissa tehtiin Mäkijärven mukaan yli 10 000 testiä, joista 218 oli positiivisia.

”Se on maltillinen luku, mutta vähän korkeampi kuin pääsiäisenä.”

”Olen varovaisen toiveikas. Oikeaan suuntaan mennään.”

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi Helsingissä 27. tammikuuta 2021.­

21 prosenttia yli 16-vuotiaista suomalaisista on saanut vähintään yhden koronarokoteannoksen. Sen myötä koronan vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden keski-ikä on laskenut, sillä rokotuksia on tähän mennessä annettu erityisesti iäkkäille.

”Nyt on hivenen nuorempia potilaita, yli 80-vuotiaita on vähemmän”, kertoo Mäkijärvi.

Riskiryhmäläisten rokotukset eivät Mäkijärven mukaan vielä näy yhtä lailla sairaalahoidossa, sillä tätä ryhmää ei ole rokotettu vielä yhtä laajasti kuin ikääntyneitä.

”Kyllä tässä on vielä paljon riskiryhmäläisiä rokottamatta. Se vaikutus tulee varmaan vähän myöhemmin, kuukauden puolentoista päästä.”

Iäkkäiden rokottamisen vaikutus näkyy erityisesti kuntien terveydenhuollossa.

”Kuntien ja kaupunkien sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla on selkeästi vähemmän potilaita kuin vuosi sitten epidemian ensimmäisessä aallossa. Varmasti siinä on rokotuksilla vaikutusta.”

Mäkijärvi kertoo, että Uudellamaalla kaupunkien sairaaloissa oli koronan vuoksi hoidossa keskiviikkona aamulla 29 potilasta. Vajaa vuosi sitten, 26. huhtikuuta 2020, potilasmäärä kaupunginsairaaloissa oli 64.