Epidemian jälkeiseen aikaan varautuva Vantaan, Helsingin ja lentoaseman toimijoiden työryhmä valmistelee omaa ehdotustaan toimenpiteistä.

Negatiivisen koronatestin tai saadun koronarokotteen tarkastamisessa on yhä käytössä väliaikaiset järjestelyt Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja satamissa.

Jotta rajamuodollisuuksiin saataisiin kunnon käytännöt, Vantaan kaupunki on perustanut yhteisen työryhmän Finavian, Finnairin, Helsingin kaupungin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Tehtävänä on tuottaa ensi viikon perjantaihin mennessä ehdotus toimenpiteistä, jotka antaisivat mahdollisuuden pysyviin järjestelyihin epidemian kannalta turvallisella tavalla.

Työryhmää johtaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ylilääkäri Eero Hirvensalo, joka on vetänyt lentoaseman koronaponnistelujen tukiryhmää viime kesästä saakka.

Työryhmä on osa kuntien omia valmisteluja koronaepidemian jälkeiseen aikaan.

”Kun nykyiset väliaikaiset järjestelyt päättyvät, meillä on välttämätön tarve saada selkeä lainsäädäntöpohja tulevaisuutta varten”, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd).

Tällä hetkellä lentoaseman ja Helsingin sataman matkustajamäärät ovat vain murto-osa koronaepidemiaa edeltäneistä määristä. Jos epidemia hellittää ja Suomi ryhtyy purkamaan rajoituksia, matkustajamäärät kasvanevat nopeasti.

Silloin olisi tärkeää valvoa rajoja hallitulla tavalla.

”Lainsäädäntö tai aluehallintoviraston määräykset eivät edelleenkään tunne negatiivisia koronatestejä tai todistuksia saadusta koronarokotteesta. Tartuntatautilakia on muutettu nyt jo useita kertoja, mutta tätä asiaa ei ole kirjattu sinne. Kun rajavalvonnan määräaikaiset rajoitukset päättyvät, on välttämätön tarve saada asia hoidettua sujuvasti”, Viljanen sanoo.

Tilanne tuskastuttaa, koska monessa muussa maassa rajavalvonta on jo ottanut rutiineihinsa testi- ja rokotustodistusten tarkastamisen.

”Myös pikatestit ovat yleistymässä todella nopeasti.”

Vantaan kaupunginjohtaja Viljanen ei tässä vaiheessa kommentoi maan hallituksen luonnosta koronaepidemian rajoitusten purkamisesta. Hallituksen on määrä tiedottaa suunnitelmasta perjantaina.

”Julkisuudessa esiintyneet tiedot ovat vielä alustavia. Katsotaan, mikä on hallituksen lopullinen esitys”, Viljanen sanoo.

Vantaa on päivittämässä omaa viime vuoden puolella tehtyä strategiaansa koronan jälkeisestä ajasta.

Käytännössä epidemian aiheuttamaa hoitovajetta ja palvelutarpeen kasvua hoidetaan ensi vuoden budjetin määrärahapäätöksillä.

”Epidemian aikana meille on syntynyt terveydenhoidon kiireettömien palveluiden hoitovajetta. Meille on syntynyt koronarajoitusten vuoksi lisää työttömyyttä. Ammatillisessa koulutuksessa on runsaasti keskeyttäneitä. Perheitä on tuettava ja sosiaalipalveluihin on panostettava lisää”, Viljanen listaa.