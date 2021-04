Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kuvasi uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suurinta lahjoitusta merkittävimmäksi Suomessa koskaan kulttuurille tehdyistä yksityisistä lahjoituksista.

Uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota on suunniteltu Helsingin Eteläsatamaan. Kuvassa etualalla Allas Sea Pool vastarannalla.­

Helsingin Eteläsatamaan viritellyn arkkitehtuuri- ja designmuseon rahoitukseen on ehdollisesti sitoutunut kolme merkittävää yksityistä rahoittajaa. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kuvasi niistä suurinta eli Jane ja Aatos Erkon säätiön 20 miljoonan euron pääomitusta suurimmaksi Suomessa koskaan tehdyksi yksityiseksi lahjoitukseksi kulttuurihankkeelle.

Lisäksi Suomen kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden ovat ehdollisesti sitoutuneet miljoonarahoitukseen. Suomen kulttuurirahaston alustava lupaus on vähintään kaksi miljoonaa euroa ja Svenska kulturfondenin kaksi miljoonaa euroa. Yhteensä yksityistä rahoitusta on siis koossa alustavasti 24 miljoonaa euroa.

Vapaavuori kuvasi kerättyä pääomaa poikkeuksellisen merkittäväksi ottaen huomioon, että hanke on vasta alkuvaiheessa.

”Tämä on vahva osoitus hankkeen suuresta yhteiskunnallisesta merkittävyydestä ja luo uskoa vaativan hankkeen onnistuneeseen toteutumiseen”, Vapaavuori sanoi.

Lopullisia rahoituspäätöksiä on odotettavissa hankkeen valmisteluvaiheen jälkeen. Valmistelu kestää vuoden 2023 loppuun. Sinä aikana on määrä saada valmiiksi tarvittavat selvitykset, joiden jälkeen valtio, Helsingin kaupunki ja yksityiset rahoittajat vahvistavat sitoutumisensa.

Valtio on aiemmin sitoutunut ehdollisesti rahoittamaan uutta museota 60 miljoonalla eurolla. Kaupungin osuus on vastaavasti 60 miljoonaa euroa, ja yksityistä rahoitusta on määrä koota 30 miljoonaa euroa – siitä olisi siis torstaina tiedotustilaisuudessa julkaistujen ehdollisten lupausten myötä koossa jo 24 miljoonaa euroa.

Toukokuun alussa aloittaa museon hankejohtajaksi valittu Kaarina Gould.