Maahanmuuttovirasto pahoittelee ruuhkia, jotka saattavat aiheuttaa monille ulkomaalaistaustaisille pahojakin ongelmia.

Helsingissä maahanmuuttovirastossa asioivat ovat joutuneet jonottamaan ulkona jopa päiviä. Viraston ajanvarauspalvelu on niin pahoin ruuhkautunut, että monen on pakko turvautua vuoronumeroasiointiin virastossa.

Jyväskylän yliopiston tutkija Charles Mathies kertoi torstaina Twitterissä, että oli odottanut vuoroaan Malmin toimipisteen ulkopuolella kaksi päivää: 7,5 tuntia tiistaina ja 8,5 tuntia keskiviikkona.

”Ajanvarausaikoja ei ole, joten on pakko jonottaa. Me pystyimme vaimoni kanssa jonottamaan, sillä työaikani on joustava ja vaimollani oli vapaapäiviä. Emme olettaneet jonottavamme kahta täyttä päivää”, kertoo Mathies.

Edes kaksi päivää ei riittänyt ajan saamiseen. Lopulta Mathies puolisoineen päätti varata ensimmäisen vapaan ajan, jonka he löysivät: heinäkuussa, Rovaniemen toimipisteeseen.

Mathies kertoo olevansa etuoikeutettu, sillä odotus ei tee hänen tilannettaan mahdottomaksi esimerkiksi työn tai perheen puolesta. Pitkä odotusaika kuitenkin vaikeuttaa hänen työtään, sillä Mathies matkustaa työnsä vuoksi EU-alueen ulkopuolella ja tarvitsee voimassaolevan oleskeluluvan pystyäkseen palaamaan Suomeen.

Mathies uskoo, että pitkät jonot ovat vain pieni osa suurempaa ongelmaa maahanmuutossa Suomeen.

”Tämä ei ole vain Migrin ongelma, se koskee myös monia muita ministeriöitä ja yhteiskuntaa taloudellisesti ja poliittisesti”, Mathies sanoo.

Lupa- ja kansalaisuusyksikön johtaja Pauliina Helminen maahanmuuttovirastosta kertoo, että virastossa ollaan tietoisia palvelupisteen ruuhkautumisesta ja pitkistä jonotusajoista.

”Olemme hyvin tietoisia ja hyvin pahoillamme siitä, että meidän ajanvaraustilanteemme sekä vuoronumeroasiointi Helsingissä ovat ruuhkautuneet”, kertoo Helminen.

Hänen mukaansa vuoronumeroasioinnin pitkät jonot ovat tällä hetkellä ongelma nimenomaan Helsingissä. Tilannetta pahentaa se, että koronavirustilanteen vuoksi viraston tiloissa asioivat joutuvat odottamaan vuoroaan ulkona sekä se, että Helsingin toimipiste muutti hiljattain ja oli suljettuna pari pääsiäistä edeltävää viikkoa.

”Palvelupiste muutti Helsingistä Käenkujalta uusiin tiloihin Malmille ja oli suljettuna pääsiäisen ympärysviikot.”

Jonoja voi usein välttää varaamalla ajan käynnille etukäteen. Tällä hetkellä myös ajanvaraus on kuitenkin niin ruuhkautunut, että monet joutuvat turvautumaan vuoronumerolla asioimiseen.

Ongelmia tuottaa myös se, että maahanmuuttovirasto on neuvonut odottamaan ajan varaamisessa kunnes voimassaolevan oleskeluluvan päättymiseen on kolme kuukautta. Tällä hetkellä aikaa ei kuitenkaan ajanvarausjärjestelmän kautta välttämättä saa vielä kolmen kuukauden päähän.

Helminen kertoo, että kesän aikana virasto pyrkii tilanteeseen, jossa odotusaika olisi noin kuukauden.

”Me olemme jo ihan tällä viikolla pystyneet lisäämään noin 50 lisäaikaa päivässä ja avaamme lauantaiaukioloaikoja keväälle. Olemme myös rekrytoimassa ja rekrytoineet lisää henkilöstöä Helsinkiin. Heidän perehdytysvaiheensa alkavat olla siinä pisteessä, että he pystyvät sujuvasti hoitamaan palvelutilanteen.”

Helmisen mukaan vaihtelee lupaperusteen mukaan, kuinka kauan hakemusten käsittely kestää tällä hetkellä. Suurimmassa osassa tapauksia käsittelyaika on tällä hetkellä lakisääteisten enimmäisaikojen tai näitä lyhyempien tavoiteaikojen puitteissa.

Helminen kuitenkin sanoo, että yksittäistapauksissa käsittelyaika voi ylittyä.

”Tavoittelemme, että lupaprosessien kesto olisi huomattavasti nykyistä lyhyempi. Varsinkin työ- ja opiskeluperusteisissa asioissa meillä on kovia sujuvoittamistavoitteita. Käsittelyaikatavoittemme tulevaisuudessa on kuukausi, erityisasiantuntijoille kaksi viikkoa.”