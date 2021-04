Hallitus esitteli perjantaina suuntaviivoja koronarajoitusten purkamiseen.

Linnanmäen on tarkoitus avata porttinsa kesäkuun alussa, noin kuukausi tavanomaista myöhemmin.­

Hallitus tiedotti perjantaina suunnitelmistaan koronarajoitusten purkamiseksi.

Suunnitelman mukaan poikkeusolot päättyvät huhtikuussa, jolloin myös ravintolat avautuvat rajoituksin.

Toukokuussa ravintoloita seuraavat esimerkiksi lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta ulkona sekä julkisten ja yksityisten tilojen avaaminen. Kesäkuussa vuorossa ovat kokoontumisrajoitusten lieventäminen, aikuisten ryhmäharrastustoiminta ulkona sekä ravintoloiden asiakaspaikka- ja aukiolorajoituksien lieventäminen. Myös yleisötilaisuudet voisivat suunnitelman mukaan alkaa rajoitetusti.

HS otti selvää, miltä kesä Helsingissä näyttää suunnitelman valossa.

Linnanmäki

Linnamäen on tarkoitus avata tänä vuonna porttinsa tavanomaisen vapun sijasta 4. kesäkuuta, kertoo toimitusjohtaja Pia Adlivankin.

”Näyttäisi, että silloin ei olisi rajoituksia huvipuistotoiminnalle”, kertoo Adlivankin.

Adlivankin kertoo, että huvipuistoja ei viime vuonna nähty yleisötilaisuuksina vaan pysyväisluontoisena toimintana, jossa on monta yksittäistä tapahtumaa. Linnanmäellä siis luotetaan siihen, että kausi pystytään käynnistämään kesäkuussa. Täysin ilman rajoituksia huvipuistoa ei kuitenkaan aiota avata.

”Odotamme vielä, minkälaisia linjauksia hallitus ja aluehallintoviranomaiset meille antavat. Suunnittelemme aloittavamme samalla tavalla kuin viime vuonna, eli rajaamalla kävijämääriä”, Adlivankin sanoo.

Viime kesänä Linnanmäki rajoitti kävijämäärää kolmasosaan koko kaudella. Huvipuisto myi puolet lipuista ennakkomyynnissä ja puolet huvipuiston lipunmyyntipisteillä.

Adlivankin kertoo olevansa helpottunut hallituksen exit-suunnitelmista.

”Kaipaamme kaikki vaihtelua kotona istumiselle. Ulkohuvipuistossa huvittelu on kokemuksemme mukaan terveysturvallista ja turvallisuuden huomioinen huvipuistoissa on tärkeää kaikessa tekemisessämme.”

Flow-festivaali

Flowssa exit-strategia herättää toivoa tulevaan, mutta normaalin festivaalin järjestämisen suhteen katseet on suunnattu kesään 2022.

”On tärkeää, että aletaan luomaan näkymää tulevaisuuteen. Mutta suurtapahtuman näkökulmasta me olemme jo myöhässä tätä kesää ajatellen”, kertoo Flow-festivaalin toimitusjohtaja Suvi Kallio.

Kysymys ei niinkään ole siitä, pääseekö yleisö festivaaleille vaan siitä, ehditäänkö niitä tässä aikataulussa enää järjestää.

”Jos ajatellaan ihan normaalia festivaalia, tämä kesä on jo pitkälti pois pelattu. Etenkin kansainvälisen ohjelmatarjonnan suhteen tilanne on vaikea, kiertuetoiminta ei ehdi käynnistyä tälle kesälle. Suurten kansainvälisten tapahtumien tuotantokaari on pitkä ja siihen menee lähes vuosi. Julkisuudessa sitä harva myöntää.”

Kallio kertoo, että Flowssa ollaan tutkittu mahdollisuuksia pienempien tapahtumien järjestämiseen, joista tehdään ratkaisuja vielä tämän kuun aikana. Niidenkään järjestäminen ei kuitenkaan onnistu lyhyessä aikataulussa, ja taloudellinen riski kasvaa suureksi.

Kallion mukaan tarvittaisiin julkista tukea, jotta pienimuotoisten vaihtoehtoisten tapahtumien järjestäminen olisi mahdollista.

”Emme ole tehneet vielä lopullista päätöstä, tahtotila on tehdä jotain. Mutta aikataulu ja taloudelliset realiteetit saattavat tulla vastaan”, pohtii Kallio.

Kansainvälisten suurtapahtumien järjestäminen vielä tänä kesänä on erittäin haastavaa, kertoo Flow-festivaalin toimitusjohtaja Suvi Kallio. Kuva Flow-festivaaleilta vuodelta 2019.­

Helsingin uimastadion

Viime vuonna Helsingin uimastadion avasi ovensa kolme viikkoa normaalia myöhemmin eli kesäkuun alussa. Alkukesästä uimareiden määrää rajoitettiin.

Helsingin ulkoliikuntapaikkojen johtaja Petteri Huurre ei pysty vielä kertomaan, milloin uimastadion tänä kesänä avautuu.

”En lähde yhtään spekuloimaan. Ei tätä voi vielä arvioida, milloin avaaminen olisi mahdollista”, Huurre sanoo.

Viime kesänä näkyi, että stadionin konkariuimareista osa oli suosiolla jättäytynyt pois. Huurteen mukaan senioriuimareita oli aamu-uinnilla normaalikautta vähemmän.

Helsinki valmistelee parhaillaan omaa strategiaansa koronarajoitusten poistamisen jälkeiselle ajalle.

Helsingin uimahallit ja sisäliikuntapaikat ovat olleet kiinni viime marraskuun lopulta lähtien. Vain alle 12-vuotiaiden ohjattu ryhmäliikunta on voinut jatkua.

Helsingin Uimastadionin avaamisajankohtaa ei ole vielä päätetty.­

Löyly

Sauna- ja ravintola-alan yritys Löyly Helsinki on ollut kiinni siitä lähtien, kun hallitus sulki ravintolat maaliskuun toisella viikolla. Hernesaaressa sijaitsevan Löylyn terassi on ollut monien kävelijöiden pysähdyspaikkana siitä lähtien, vaikka ovea on saanut nykiä turhaan auki.

Ruokaravintoloista vastaava liiketoimintajohtaja Benjamin Gripenberg Noho Partnersilta sanoo, että Löyly avataan niin pian kuin se vain on mahdollista.

Ravintolasulku on näillä näkymin päättymässä huhtikuun 18. päivänä. Hallituksen suunnitelmissa ravintolatoimintaa aletaan silloin avata asteittain.

”Avataan Löyly heti, kun viranomaiset sen sallivat”, Gripenberg sallii.

Jos avaamista ryyditetään järeillä rajoituksilla, esimerkiksi yrityksiä kehotetaan sulkemaan ovensa kello 18 tai kapasiteetista saa olla käytössä vain kolmasosa, Löylykin joutuu miettimään jatkoa.

”Jos rajoitukset ovat järeät, Löylyn avaamisessa ei ole mitään järkeä”, Gripenberg sanoo.

Saunaosasto jouduttiin sulkemaan Löylyssä jo muutamia viikkoja ennen ravintoloiden sulkua.

”Kyllä meidän tahtotila on toimia heti, kun se vain on mahdollista. Me olemme joutuneet lomauttamaan työntekijöitä, ja heistä monet ovat suorastaan hätää kärsimässä”, Gripenberg sanoo.

Hän pitää kuitenkin myönteisenä kehityksenä sitä, että nyt keskustellaan rajoitusten purkamisesta, kun vielä hetki sitten ainoa aihe oli rajoitusten lisääminen.

Allas

Allas-merikylpylän toimitusjohtaja Bodil Stahl toivoo, että Allas päästäisiin avaamaan jo huhtikuun lopulla. Tai viimeistään toukokuun alussa.

”Ennen vappua tai sen jälkeen.”

Stahlin mukaan hallituksen viesti näyttää merikylpylän osalta melko positiiviselta, ainakin uima-altaiden avaamisen suhteen. Stahlin näkemyksen mukaan merikylpylä vertautuu maauimaloiden kategoriaan.

Altaan yhteydessä toimii myös ravintola, jota pyörittää toinen yrittäjä.

Stahl uskoo, että tulevasta kesästä tulee Altaan osalta edellisen kaltainen.

”Meillä oli uimista, terassitoimintaa ja konsertteja. Rajoitusten mukaisesti.”

Matkailijoiden poissaolo tulee luultavasti näkymään Altaan asiakaskunnassa tänäkin kesänä. Stahl sanoo siitä huolimatta odottavansa kesää hyvällä ja luottavaisella mielellä.

Allas-merikylpylän toimitusjohtaja Bodil Stahl toivoo, että Allas päästään avaamaan vapun tienoilla.­

Korkeasaari

Korkeasaaressa ei ole vielä päätetty tulevaa avaamispäivää.

”Olemme toiveikkaita, kun tapausmäärät laskevat, että jossain vaiheessa saisimme avata. Toivottavasti saamme aika pian avata ulkotilat ja tilanteen mukaan sisätilat”, kertoo toimitusjohtaja Sanna Hellström.

Korkeasaaressa on jo kokemusta viime kesältä ja syksyltä eläintarhan toiminnasta korona-aikana. Hellströmin mukaan eläintarhassa voidaan esimerkiksi rajoittaa kävijämääriä ja rytmittää heidän saapumistaan. Ryhmiä yhteen kokoavaa yleisötoimintaa ei myöskään järjestettäisi ja ihmisten määrää sisätiloissa rajoitettaisiin tarvittaessa.

”Meillä on iso määrä töistä sellaista, jonka teemme vaikka yleisöä ei olekaan. Eläintenhoito rullaa koko ajan ja ylläpidämme paikkoja ja hoidamme ympäristöä”, kertoo Hellström.

Korkeasaaren ovet saadaan siis auki nopeasti – noin viikossa, kertoo Hellström – kun vain lupa siihen tulee. Jopa koronatilanteeseen liittyvät kyltit ja vastaavat ovat valmiina viime vuodelta.

”Kyllä me portit saamme auki.”