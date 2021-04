Erityisesti nastarenkaat kuluttavat asfalttia ja tuottavat siten katupölyä, joka nousee keväisin ilmaan kuivilta kaduilta liikennevirtojen ja tuulen mukana.

Katupölyä on eniten vilkasliikenteisillä alueilla. Helsingissä Mannerheimintie on jo puhdistettu.­

Helsingissä ilmanlaatu on ollut viime viikkojen aikana useina päivinä paikoittain erittäin huono. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ilmoittaa ilmanlaadusta asteikolla hyvä – erittäin huono.

Kun ilmanlaadun on erittäin huono, ilmalla voi olla terveysvaikutuksia herkille väestöryhmille.

Ilmanlaadun heikkenemisessä on kyse jokakeväisestä ilmiöstä. Kevätauringon kuivattamilta tienpinnoilta ilmaan nouseva katupöly huonontaa hengitysilman laatua ympäri pääkaupunkiseutua, varsinkin vilkasliikenteisillä alueilla, kertoo HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski.

Katupölyä on Helsingissä paljon esimerkiksi runsasliikenteisten teiden, kuten Mannerheimintien ja Mäkelänkadun, läheisyydessä sekä pääväylien varsilla. Kasken mukaan ilmanlaatu usein paranee meren lähellä, kun taas runsaan liikenteen läheisyydessä se huononee.

Ilmanlaatu voi vaihdella keväällä päivittäin. Sadepäivinä katupöly ei pääse nousemaan ja ilmanlaatu on parempi. Aurinkoisina ja kuivina päivinä katupöly pääsee nousemaan ilmaan ja voi aiheuttaa kenelle tahansa lieviä ärsytysoireita, kuten yskää sekä kurkun ja silmien kutinaa.

Erityisen haitallista katupöly on riskiryhmille, johon kuuluvat astmaatikot, pienet lapset, iäkkäät ja sepelvaltimotautia tai keuhkoahtaumatautia sairastavat ihmiset.

Katupölykausi asettuu Kasken mukaan pääasiassa maalis–huhtikuun tienoille.

Katujen pesua Cygnaeuksenkadulla.­

Katupöly muodostuu talvella ja on pääasiassa autojen renkaiden jauhamaa asfalttia ja hiekoitussepeliä. Erityisesti nastarenkaat kuluttavat asfalttia ja tuottavat siten katupölyä, joka nousee keväisin ilmaan kuivilta kaduilta liikennevirtojen ja tuulen mukana.

Silloin hiukkaspitoisuudet voivat kasvaa pääkaupunkiseudulla hetkittäin jopa kymmenkertaisiksi normaaliin verrattuna.

”Kun katsotaan koko vuoden kantilta yleiskuvaa, Helsingissä ilmanlaatu on hyvä. Mutta näin keväällä katupölyaika on selvästi ilmanlaatua heikentävä ajanjakso”, Kaski kertoo.

Toki isommissa metropoleissa on edelleen suuremmat ilmansaastehaitat kuin Helsingissä. Kasken mukaan esimerkiksi typpidioksidi on liikenteen pakokaasuista tuleva ilmansaaste, jota on paljon enemmän maailman suurkaupungeissa, vaikka se heikentää ilmanlaatua ajoittain myös Suomessa.

”Katupöly sen sijaan on vähän tällainen Pohjoismaiden ongelma, koska talvella tarvitaan liukkaudentorjuntaa ja joudutaan käyttämään talvirenkaita.”

Myös lepän ja koivun siitepölykaudet osuvat samaan aikaan kuin katupölykausi ja voivat aiheuttaa samantapaisia oireita. Allergialääkkeet yleensä helpottavat siitepölyoireita, mutta katupölyyn tehoaa vain pölyisten alueiden välttäminen.

HSY:n mukaan oireita voi helpottaa siirtymällä puhtaampaan ilmaan sisälle tai kauemmas liikenteestä. Raskasta liikuntaa kannattaa välttää vilkkaiden katujen varsilla, kun ilmanlaatu on huono.

”Ulkoilua ei tarvitse välttää, mutta kannattaa ulkoilla esimerkiksi korttelin verran etäämmällä vilkkaimmista teistä”, Kaski sanoo.

Kotona on hyvä pitää ikkunat kiinni ja hankkia tehokkaat tuloilmasuodattimet. Myös pyykit kannattaa kuivata sisällä.

Katuja puhdistetaan nyt hiekoitussepelistä Helsingissä. Pesupartio Cygnaeuksenkadulla.­

Miten katupölyn määrää sitten voidaan vähentää?

Ihmepelastusta asiaan ei ole, Kaski muistuttaa. Autoilun vähentämisellä ja joukkoliikenteen hyödyntämisellä on kuitenkin selvästi vaikutusta, mutta se ei ole aina mahdollista. Helsingissä asiaan koetetaan vaikuttaa muun muassa kannustamalla ihmisiä vaihtamaan autojensa nastarenkaat kitkarenkaisiin.

”Sillä on vaikutusta: mitä enemmän ihmiset käyttävät kitkarenkaita, sitä vähemmän asfaltti kuluu ja katupölyä muodostuu”, Kaski kertoo.

Heti sään salliessa renkaat tulee vaihtaa kesärenkaisiin. Lisäksi autoilijoiden kannattaa välttää pientareilla ajoa pölyisillä alueilla.

”Tärkeää on myös noudattaa ajoneuvojen siirtokehotuskylttejä, jotta kadut saadaan mahdollisimman nopeasti puhdistettua.”

Jos haluaa poistaa hiekkaa omalta pihaltaan, sen pitää olla kosteaa eikä esimerkiksi lehtipuhallinta sovi käyttää.

HSY mittaa hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia mittausasemillaan, jotka kertovat keväällä enimmäkseen katupölyn määrästä ilmassa.

HSY:n lisäksi kaupunkien ympäristötoimi ja katujen kunnossapito seuraavat pitoisuuksia ja mahdollisuuksien mukaan pyrkivät hillitsemään niitä. Helsingissä näin voi tehdä esimerkiksi kastelemalla katuja laimealla suolaliuoksella pahimpien pölypäivien aikaan.

Pölytilanne helpottaa, kun kadut saadaan puhdistettua.

”Kevät tuo omat haasteensa katujen puhdistamiseen, kun välillä saattaa tulla hyvinkin lämmintä ja hetkeä myöhemmin iskeä takatalvi tai yöpakkasia.”

Kaski muistuttaa, ettei katupöly ole yksin pääkaupunkiseudun ongelma vaan suuria hiukkaspitoisuuksia voi esiintymiä myös pienissä kunnissa ja taajamissa.

Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelman 2017–2024 tavoitteena on kasvattaa kitkarenkaiden määrää kaupungissa niin, että vuonna 2030 kitkarenkaiden osuus talviliikenteessä on 70 prosenttia.

Kaupunkiympäristön toimialan liikenneinsinööri Jari Rantsi kertoo, että kaupungilla on ollut muun muassa kampanja, jossa kaupunkilaisille kerrottiin kitkarenkaiden hyödyistä. Kaupunki myös selvittää, voisiko nastarenkaiden käytön kieltää joillain kaupungin tieosuuksilla. Rajoituksesta kertoisi uusi tieliikennelain mukainen liikennemerkki.

Nastarengaskielto koskisi vain läpiajoa, eli pihoihin voisi edelleen ajaa nastarenkailla kieltomerkistä huolimatta.

Voidaanko hiekoitussepelistä luopua?

Helsingissä ajoratoja myös suolataan talvisin paljon liukkauden estämiseksi, kertoo tiimipäällikkö Tarja Myller kaupunkiympäristön toimialalta.

Hiekoitussepeliä käytetään toisinaan ajoradoilla vain täsmähiekoituksena esimerkiksi risteyksissä ja jyrkissä mäissä tai tarvittaessa kovilla pakkasilla, kun suola ei enää tehoa.

Myllerin mukaan hiekoitussepeliä käytetään lähinnä jalankulkuväyliin. Pölyn vähentämiseksi käytettävä hiekoitussepeli on pestyä, ja siitä on poistettu hienoin aines.

Talvihoidon tehostettuihin pyöräteihin käytetään liuossuolaa. Muilla pyöräteillä käytetään hiekoitussepeliä tai suolaa.

Katujen puhdistuksen takia on tärkeää, että ihmiset noudattavat autonsiirtokehotuksia.­

Myllerin mukaan suolan käyttö jalankulkuväylillä on hankalaa, sillä suola ei tee hyvää esimerkiksi koirien tassuille ja kenkien pohjista suolaa tulisi väistämättä sisätiloihinkin.

”Suolalla on myös haittavaikutuksia muun muassa kasvillisuuteen. Sen lisäksi suolan käyttö on huomattavasti hiekoitussepeliä kalliimpaa.”

Myller muistuttaa, että katupölystä karkeasti noin neljännes on hiekoitushiekan aiheuttamaa, puolet nastarenkaiden kadun päällysteestä irrottamaa materiaalia ja loppu neljännes kaikkea muuta ainesta.