Nelipäiväisen Suomen-vierailun aikana prinssi Philip samoili Nuuksion metsissä ja bongasi lintuja Viikissä.

Perjantaina kuolleella prinssi Philipillä on yllättäen ollut sormensa pelissä siinä, että Helsingissä on yhä edelleen laaja luonnonsuojelualue aivan keskustan tuntumassa.

Vuonna 1995 Edinburghin herttua saapui vierailulle Helsingin Viikkiin. Philip oli matkalla ympäristöjärjestö WWF:n puheenjohtajana. Vierailua olivat olleet masinoimassa WWF:n Suomen-osaston puuhamiehet kuten Mauri Rautkari ja Pertti Salolainen.

Prinssi Philip tunnettiin lintuharrastajana, ja tästä syystä toukokuista retkeä varten suunnattiin bongaamaan lintuja. Tuolloin 73-vuotiasta arvovierasta varten hankittiin Annalasta hevosvankkurit, joilla retkikuntaa kyydittiin Viikin opetustilojen pihapiiristä lähemmäksi kosteikkoa.

Prinssi Philip oli samalla Suomen-vierailullaan Metsähallituksen vieraana Espoon Nuuksiossa.­

Retken suunnittelusta vastasi nykyinen ympäristöministeriön erityisasiantuntija Matti Nieminen, joka toimi myös Philipin oppaana.

”Se oli monelle tärkeä hetki”, Nieminen kertoo.

Yksi keskustelu on jäänyt Niemiselle erityisesti mieleen. Philipin saapuminen ajoittui aikaan, jolloin Helsingin kaupunki oli suunnitellut täydentämisrakentamista Viikintien eteläpuolelle. Rakentaminen uhkasi aktiivien mukaan Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualuetta, joka on tunnettu rikkaasta linnustostaan.

”And you are going to build it?”

Ja tekö aiotte rakentaa sen?

Näin Philip tokaisi kuunneltuaan Helsingin silloisen apulaiskaupunginjohtajan Pekka Korpisen esitelmöintiä Viikin rantaan suunnitteilla olleesta asutuksesta.

Philipin kanta oli, että kosteikko pitäisi ennemmin suojella kuin altistaa asutuksen aiheuttamille uhille.

Asiasta raportoitiin myös seuraavan päivän Helsingin Sanomissa (HS 4.5.1995).

”Suomen-vierailunsa tänä aamuna päättävä prinssi Philip antoi helsinkiläisille isännilleen keskiviikkona hieman aihetta olla varpaillaan. – – Prinssin mielestä helsinkiläisten kannattaisi olla Viikistä huolissaan.”

Helsingin Sanomat kertoi prinssi Philipin vierailusta 4. toukokuuta 1995.­

Prinssi Philipin vaikutuksesta tai ei, silloiset suunnitelmat asuinrakentamisesta jäivät pääosin toteutumatta, ja näin ollen luontokohteet pelastuivat. Viikintietä kuitenkin siirrettiin etelämmäksi, mikä mahdollisti lisärakentamista alueelle.

Näin korkeavaltaiselta taholta tullut tuki luonnon suojelemiseksi oli aktiiveille ilon aihe.

”Silloin oli vakava uhka, että aivan liian tuhoisat rakennussuunnitelmat olisivat edenneet. Prinssi tuli siihen apuun”, Nieminen kertoo.

Viikissä prinssi Philip vieraili muun muassa Keinumäen ja Hakalanniemen lintutorneissa.­

Retki sujui varsin hyvissä merkeissä. Niemisen mukaan Philipistä näkyi tämän aito kiinnostus luontoon ja lintuihin. Hakalanniemen lintutornista miehet bongasivat esimerkiksi heinätavin, joka on brittiornitologeille harvinaisempi näky.

”Vaikutti siltä, ettei hän ollut vain muodollisella kunniatehtävällä. Paluumatkalla lintutornista kävelimme pitkän matkan ulkoilupolkuja takaisin päin, jolloin Philip alkoi itse kertoa Skotlannissa seuraamistaan koskikaroista”, Nieminen muistelee.

Viikin retken lisäksi prinssi Philip kävi myös Metsähallituksen vieraana ulkoilemassa Nuuksiossa sekä saaristoretkellä Helsingin edustan saaristossa.