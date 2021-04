Vantaan kaupunki on saanut miljoonan euron lisärahoituksen nuorisotyöttömyyden vähentämiseen.

Vantaa on laittamassa huomattavasti lisää rahaa nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Kaupunki on saanut Uudenmaan ely-keskukselta miljoonan euron rahoituksen hankkeelle, jonka nimi on ”Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun”. Asiasta kerrotaan Vantaan kaupungin tiedotteessa.

Hankkeeseen palkattavat ”rinnallakulkijat” auttavat työttömäksi joutuneita alle 25-vuotiaita nuoria palaamaan työelämään tai opintoihin.

Jokaiselle nuorelle tarjotaan hankkeessa yksilöllistä ja tehokasta tukea, joka voi olla esimerkiksi työnhakutaitojen ja -motivaation vahvistamista. Vantaa kertoo, että autettavien nuorten kanssa työskennellään useana päivänä viikossa riippuen tilanteesta ja tuen tarpeesta.

Koronatilanne on monin tavoin vaikuttanut nuorten elämään. Viime vuoden lokakuun tilastojen mukaan nuorten työttömien määrä oli Vantaalla lähes kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen nähden.

Hankkeen tavoitteena on, että kahdessa vuodessa kaupunki saa tuettua 400 nuorta työllistymiseen tai opintoihin saakka.

Hankkeeseen aiotaan palkata kaikkiaan kymmenen työntekijää, joihin lukeutuvat nuorten rinnallakulkijat sekä työllisyyskoordinaattorit työllisyyspalveluihin. Työllisyyskoordinaattorit etsivät nuoria työttömiä, joiden tilanteeseen uusi toimintamalli voisi auttaa.

Kaupunki kertoo, että nuorten paluuta töihin tai opintoihin on tarkoitus tarkastella kokonaisvaltaisen tuen näkökulmasta. Hankkeessa siis katsotaan myös, millainen merkitys on vapaa-ajalla ja mahdollisilla elämänhallinnan haasteilla.

Uudenmaan ely-keskus jakaa Euroopan sosiaalirahaston ja valtion avustusta vuoden 2021 määrärahoista hankkeen kustannuksiin lähes 750 000 euroa. Rahoitus kattaa 75 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.