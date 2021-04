Taimenet eivät ole päässeet nousemaan ylös puroon Pikku Huopalahden merenrantaan rakennetun padon vuoksi.

Pikku Huopalahden puiston ja asuinalueen läpi kulkee uoma, joka on lietteen täyttämä. Pian uomassa virtaa todennäköisesti puro, joka voi ratkaista monet asuinalueen ongelmista.

Aluehallintovirasto avi päätti keskiviikkona, että padon saa purkaa. Padon purkaminen muuttaa Pikku Huopalahden merenlahdessa monta asiaa: taimenet ja muut vaelluskalat voivat nousta Haaganpuroon kutemaan, alueen tulvat helpottuvat ja rehevöitynyt kosteikko muuttuu puroksi.

Alueen pato on vuosien aikana osoittautunut hankalaksi rakennelmaksi. Se muutti aikoinaan virtaavan veden vuosien saatossa seisovaksi lietteeksi ja puron kosteikoksi. Seisovan veden vuoksi puroon kerääntyy säännöllisesti lietettä, jonka ruoppaaminen on ollut työlästä. Lisäksi pato on välillisesti aiheuttanut alueella säännönmukaisia tulvia, jotka ovat paikoitellen ulottuneet myös asuintalojen kellareihin.

Lisäksi padon kunnostus osoittautui kalliiksi ja hankalaksi.

Avin päätös mahdollistaa kaupungin suunnitelmat alueella. Vanha patoalue on nyt tarkoitus kunnostaa puistoalueen osaksi ja puron uoma siirretään 75 metrin matkalta hieman matalampaan rannan pohjukkaan ja rakentaa sinne uusi suisto. Vedenpinta tulee tämän myötä laskemaan hieman, mutta toisaalta puro muuttuu virtavedeksi.

Lue myös: ”Taimenien matka tärkeälle kutupurolle Haagaan helpottuu ensi vuonna – kaupunki purkaa surkean padon”

Tämä tulee muuttamaan alueen ilmettä merkittävästi.

”Olemme tätä odottaneet ja toivoneet. Lähinnä olen kuullut myönteistä asukkailta, alueen yleisilme muuttuu ja asumisviihtyvyys lisääntyy. Monia on harmittanut puron umpeen kasvaminen. Puronvarsi on liikennöity, ja ihmiset oleskelevat siellä”, iloitsee kalatalousasiantuntija Henrik Kettunen.

Kettunen ja muut vaelluskalojen puolesta jo vuosia taistelleet kaupunkilaiset ovat ajaneet padon purkamista jo pitkään.