Helsingin poliisi on kirjannut tänä vuonna 16 rikosilmoitusta ryöstöistä tai ryöstön yrityksistä, joista epäillään alaikäisiä.

Helsingin seudulla on tapahtunut alkuvuoden aikana useita ryöstöjä, joissa tekijöiksi epäillään alaikäisiä.

Viime sunnuntaina Lauttasaaressa 16-vuotiaan pojan epäillään ryöstäneen kolmelta muulta nuorelta muun muassa kuulokkeita.

Vain muutamaa viikkoa aikaisemmin Helsingin Kannelmäessä tapahtui ryöstö, josta poliisi epäilee kolmea alaikäistä poikaa.

Samanlaisia ryöstöjä on ilmoitettu poliisille useita ympäri pääkaupunkiseutua.

”Tunnistan kyllä tämän ilmiön. Yleistäen tämän tyyppiset ryöstöt tehdään ryhmässä ja niissä anastetaan pieni määrä omaisuutta suurin piirtein samanikäisiltä tai hieman nuoremmilta pojilta”, kertoo Helsingin nuorisoryhmän vetäjä, rikoskomisario Marko Forss.

Alaikäisten tekemissä ryöstöissä on useita yhtäläisyyksiä.

Tekovälineenä käytetään yleisesti puukkoa tai nyrkkirautaa. Varsinkin puukot ovat hyvin helposti ostettavissa tai anastettavissa tavallisista kaupoista.

Tekijät eivät Forssin mukaan ole yleensä ensikertalaisia tai syyllisty vain yksittäiseen tekoon, vaan useimmilla on taustaa poliisin ja lastensuojelun kanssa.

”Ryöstöt on jännityksen hakua elämään tai sitten saadaan parikymppiä rahaa hatkareissua varten”, Forss jatkaa.

Tilastollisesti alaikäisten epäiltyjen tekemissä ryöstöissä ei näy poliisin saamissa rikosilmoituksissa suurta kasvua viime vuoteen verrattuna.

Forssin mukaan viime vuonna tähän aikaan vuodesta Helsingin poliisi oli saanut alaikäisten tekijöiden epäillyistä ryöstöistä ja ryöstön yrityksistä 11 rikosilmoitusta. Tänä vuonna ilmoituksia on kirjattu 16.

Ryöstäjien saaliiksi voi käteisen ja omaisuuden lisäksi lähteä myös vaatteita. Tekijät saattavat kysyä uhriltaan esimerkiksi heidän kengän kokoaan, ja lähteä kengät kädessä karkumatkalle.

Kenkien lisäksi haluttuja ovat merkkivaatteet, kuten takit, vyöt ja laukut.

Merkkivaatteiden vuoksi rikosilmiötä on haluttu liittää niin sanottuun roadman-kulttuuriin. Sillä viitataan pukeutumistyyliin, jossa ihaillaan ”katujen elämää”. HS kertoi aiemmin keväällä tästä nuorten tyylisuunnasta.

Iltalehti haastatteli keskiviikkona Lauttasaaressa viikonloppuna tapahtuneen epäillyn ryöstön uhrin äitiä, jonka mukaan tekijät olivat pukeutuneet roadman-tyyliin.

Marko Forss ei kuitenkaan lähtisi liittämään tekijöitä tai rikosten tekotapaa mihinkään yksittäiseen ryhmään tai muotisuuntaukseen.

”Se on selkeää, että (nuorten keskuudessa) on pukeutumiskulttuuri ja se vaikuttaa osaltaan motiiveihin. On ollut useampia tapauksia, että heitetään oma takki uhrin päälle ja varastetaan uhrilta takki päältä. Mutta voidaanko osoittaa kadulta, että tuo nuori mies on ryöstäjä, niin sitä en lähtisi äkkiseltään tekemään”, Forss kertoo.