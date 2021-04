Uuden jättihotellin avaus ei olisi voinut osua vaikeampaan aikaan: puolet Helsingin hotelleista on sulkenut ovensa.

Päärautatieaseman uusi luksushotelli Helsingin ydinkeskustassa on valmis ja avaa ovensa torstaina.

Jättihankkeessa VR:n vanha pääkonttori on muutettu 491 huoneen hotelliksi, Scandic Grand Central Helsingiksi.

Vuonna 1909 valmistuneet rautatiehallituksen toimistotilat, myöhemmin VR:n pääkonttorin tilat ovat Eliel Saarisen suunnittelemia ja osa Helsingin päärautatieasemaa.

Hotellina vanhat toimistotilat ovat nyt ensimmäistä kertaa aiempaa laajemman yleisön nähtävillä. Hotellihuoneiksi muutetuista toimistohuoneista avautuu uudenlaisia näkymiä keskustaan, esimerkiksi Kaisaniemen puistoon tai Rautatientorille.

Kokonaisuus on yhdistelmä vanhaa ja uutta. Suojellut osat, kuten käytävät, julkisivu, sisäänkäynnit, portaikot ja tuloaula, on palautettu alkuperäiseen asuunsa. Uudisrakennuksessa on osa hotellihuoneista, kaikkiaan 118 huonetta, ja se yhdistää kahta vanhaa siipirakennusta ja tuo uuden julkisivun itäisten junaraiteiden päätyyn.

Uutta on sisustus: voimakkaat värit tapeteissa ja kuoseissa sekä näyttävät valaisimet, kertoo hotellinjohtaja Satu Järvelä Scandicilta. Vanhaa löytyy huonekorkeudesta sekä kaarevista ja lasiruutuisista ikkunoista.

”Täällä näkyy historiallisia merkkejä, jos tarkkaan katsoo”, Järvelä kertoo.

”Meillä on sellaista menneen maailman tunnelmaa, rauhaa ja seesteisyyttä.”

Hanke on ensimmäinen valmistunut osa Rautatieaseman uudistusta, jossa VR haluaa kehittää asemasta nykyistä viihtyisämmän tapaamispaikan aseman kautta kulkeville matkustajille.

Ison hotellin avaaminen ei olisi voinut osua vaikeampaan aikaan: koronapandemia rajoittaa matkustamista ja ravintolatoimintaa Suomessa.

Yli puolet Helsingin hotelleista on sulkenut ovensa, kertoo matkailu- ja ravintolapalveluiden etujärjestön Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.

”Tilanne näyttää erittäin vaikealta. Tämä on yksi ehkä eniten kärsineistä aloista etenkin juuri pääkaupunkiseudulla. Hotelleiden yöpymisistä valtaosa tulee ulkomaisista matkustajista sekä ulkomaiden ja kotimaan liikematkaajista, joita ei nyt ole.”

Lapin mukaan pääkaupunkiseudulla toimivista kahdesta suurimmasta hotelliketjusta molemmat ovat sulkeneet lukuisia hotelleja. Niiden yhteensä 36 hotellista pääkaupunkiseudulla on auki enää 16.

”Se kuvaa tilannetta aika hyvin.”

Erityisen hankala tilanne on niille, jotka ehtivät sijoittaa uusiin hankkeisiin ja laajentamiseen juuri ennen koronapandemiaa.

”Meillä oli hotellibuumi käynnissä juuri ennen pandemiaa, joten vahingot ovat valtavat, monilla toimijoilla isot investoinnit niskassa ja on selvää, että tappioiden korvaaminen tulee viemään kauan.”

Helsingissä hotellien käyttöaste on ollut nyt jo lähes vuoden ajan hyvin alhainen, alle 20 prosenttia. Harva hotelli on kuitenkaan tehnyt konkurssia, Lappi kertoo.

Maran koko maata koskevassa kyselyssä keväällä noin kolmannes ilmoitti olevansa ensi syksyyn mennessä konkurssiuhan alla, jos tilanteeseen ei tule muutosta. Kolme prosenttia ilmoitti kyselyssä lopettaneensa toimintansa.

Hotellit ovat yrittäneet paikata tappioitaan houkuttelemalla suomalaisia matkaajia ja lähialueiden asukkaita viettämään hotelliyötä tai vuokraamalla hotellihuoneita opiskelijoille tai työhuoneiksi. Nyt ravintolasulun toteuduttua osa hotelleista yrittää pitää toimintaa yllä vuokraamalla hotellihuoneen illallista varten.

Uudessa Rautatieaseman Scandicissa suhtaudutaan kuitenkin myönteisesti tulevaisuuteen, kertoo hotellinjohtaja Järvelä.

”Me rakennamme pitkäaikaista menestystarinaa, ja ajattelen, että tämä hotelli toimii tässä seuraavat sata vuotta. Siinä tämä koronapandemia on aika lyhyt aika.”

Uuden hotellin alku näyttää Järvelän mukaan tilanteen huomioon ottaen lupaavalta, sillä varauksia on jo tullut.

”Mehän olemme itsessään jo matkakohde. Viikonloput näyttävät jo oikein ilahduttavilta, ja hyvin on lähimatkailijoita liikenteessä. Kun koronapandemia on ohi, ihmisillä on kova tarve nähdä toisiaan ja tehdä asioita yhdessä.”