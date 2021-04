Uudenmaan sata erilaista retkikohdetta on nyt koottu verkkopalveluun – Tarkoituksena ohjata ihmisiä muuallekin kuin suosikkikohteisiin

Päivitetyltä uuvi.fi-sivustolta löytyy nyt tiedot lähes sadasta ulkoilukohteesta.

Helsingin Vuosaaren Mustavuori on yksi retkeilykohde, joista palvelussa kerrotaan.­

Korona-aika on innostanut suomalaiset lähtemään luontoretkille entistä ahkerammin. Tätä tarvetta palvelemaan avattiin torstaina päivitetty ulkoilukohdepalvelu.

Uuvi.fi-sivusto opastaa retkelle lähes sataan kohteeseen Uudellamaalla. Verkkosivuston esittely kohteista on vaikuttava. Aiemmin sivustolla oli tarjolla 40 kohdetta.

”Sivusto päivittyy, ja sille tulee koko ajan lisää kohteita, kertoo erikoissuunnittelija Silva Sallamaa Uudenmaan virkistysalueyhdistyksestä.

Päivitetty palvelu on syntynyt Espoon, Helsingin, Kirkkonummen, Sipoon, Vantaan, Vihdin, Metsähallituksen ja Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen yhteistyönä.

Uudistetun sivuston tarkoituksena on kertoa ulkoilukohteista keskitetysti, eli luontoon mielivä voi etsiä retkikohdetta yhdestä paikasta. Aiemmin tiedot ovat olleet hajallaan eri paikoissa, ja retkeilijän on saattanut olla vaikea löytää oikeita sivustoja.

Jonkinlainen ongelma on ollut, että tunnetuimmat retkipaikat suorastaan ruuhkautuvat ajoittain. Kun nyt tarjotaan helposti saavutettavaa tietoa muistakin kohteista, niin näin ehkä lievitetään painetta ruuhkakohteissa.

Retkeilijöiden suosiossa ovat olleet etenkin Nuuksio ja Sipoonkorpi. ”Haukkalampi Nuuksiossa on ollut tosi ruuhkainen”, Sallamaa kertoo.

”Uskon, että päivitetty palvelu tasaa kävijöitä useampiin kohteisiin. Siihen pyritään.”

Palvelussa on muun muassa tulenteko-ohjeet. HSL:n reittioppaaseen ja Google Mapsiin on linkki, joten paikalle on helppo osata.

Sallamaa kertoo, että luonnossa liikkumisen suosion kasvaessa retkelle lähtee nykyisin myös paljon sellaisia ihmisiä, joille luontoretkeilyn säännöt eivät ole tuttuja. Heidän tiedontarpeensa on otettu huomioon kohteiden ohjeissa.

Esimerkiksi tulen käsittelyn ohjeistusta tarvitaan.

Tulen teko ja makkaranpaisto nuotiolla on suosittua retkeilijöiden parissa. Nuotiopaikat saattavat ruuhkautua. Sallamaa suositteleekin harkitsemaan muuta evästä kuin tulella paistettavaa makkaraa.

Sallamaa uskoo, ettei retkeilyn suosio johdu vain korona-ajan rajoituksista.

”Ulkona liikkumisen suosion kasvu näkyi jo ennen koronapandemian alkua. Pääkaupunkiseudulla väestö kasvaa, ja ihmiset kaipaavat enemmän luonnossa virkistäytymistä. Uskon, että tämä ilmiö on tullut jäädäkseen”, Sallamaa sanoo.