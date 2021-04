Haagan Riistavuori-aktiivit laativat vaihtoehdon kaupungin rakentamissuunnitelmille. Kaupunginvaltuuston neljän suurimman ryhmän puheenjohtajat pitävät aktiivien suunnitelmaa kiinnostavana.

Haagassa sijaitsevan Riistavuoren metsän laidalla on pikkuruinen kota. Kun sen oven avaa, näkyy hämärässä tulipaikan ympärillä joukko haalareihin sonnustautuneita pikkulapsia.

He ovat päiväkoti Haagan metsäryhmä, joka on parhaillaan välipalalla.

”Metsä on meidän toimintaympäristö. Emme vietä aikaa pihalla vaan rakennamme esimerkiksi metsässä majoja”, sanoo ryhmän opettaja Tiiu Himanen, 26.

”Ja leikitään Ryhmä Hauta!” huutaa joku.

Himanen ja hänen kodassa istuvat kollegansa Roope Lundell, 32, ja Svetlana Shelpanova, 38, ovat huolissaan siitä, mistä moni muukin haagalainen tällä hetkellä: Riistavuoreen aiotaan rakentaa asuntoja, ja metsän tulevaisuus on vaakalaudalla.

Mennään ajassa muutama tunti taaksepäin.

Joukko haagalaisia Riistavuori-aktiiveja painelee ulkoiluvaatteissaan edellä kallioisessa metsässä. Puheiden aiheet hyppelevät Helsingin asukastavoitteista biodiversiteettihypoteesiin, kun Lauri Nordberg, 81, Riika Vilkko, 38, Tapani Launis, 78, Tuomo Kotimäki, 71, ja Sanni Seppo, 61, yrittävät selittää, mikä kaupungin Riistavuori-suunnitelmissa on pielessä – ja mitä niiden sijaan pitäisi tehdä.

Lyhyesti sanottuna Helsingin suunnitelmissa on kyse siitä, että Vihdintien varrelle suunnitellaan pikaraitiotien varrella olevaa bulevardikaupunkia. Vihdintien pikaraitiotien rakentaminen on jo hyväksytty kuluvan vuoden tammikuussa kaupunginvaltuustossa osana Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmaa.

Alueen asemakaavoitus on kuitenkin vasta alussa: suunnitelmissa on, että Riistavuoren alueelle tulisi koteja 2 500 asukkaalle. Koko metsää ei ole tarkoitus rakentaa täyteen, vaan suurin osa rakentamisesta tulisi Vihdintien varteen.

Kaupungin nykyisissä suunnitelmissa Riistavuoren kallioita säilyisi.­

Laajemmin katsottuna kyse on kaupungin tiivistymisestä, jota tapahtuu nyt kaikkialla. Voimassa oleva yleiskaava ohjaa tiivistämään olemassa olevaa kaupunkirakennetta, ja vuodesta 2023 lähtien Helsinkiin halutaan jopa 8 000 asuntoa vuodessa. Se on 1 000 enemmän kuin nyt.

Haagan aktiivit puistelevat suunnitelmille päätään. Nordberg on eläkkeellä oleva ympäristöjuristi ja entinen kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen. Myös Launis on työskennellyt kaupunkisuunnitteluvirastossa.

”Kaupunki lähtee suunnitelmissaan liikkeelle ylimitoitetuista asukastavoitteista. Se on ihan järjetöntä”, Launis sanoo.

Nordberg puolestaan muistuttaa, että Riistavuori on kaavoitettu puistoksi 1950-luvun alussa eli silloin, kun alueen kerrostalorakentaminen alkoi.

”Kyseessä on alueen asukkaille hyvin tärkeä lähimetsä, jota hyödyntävät myös päiväkotilapset, koululaiset ja partiolaiset”, hän sanoo.

Lauri Nordberg on Riistavuori-aktiivi ja eläkkeellä oleva ympäristöjuristi.­

Riistavuoren rakentamista vastustavan adressin on allekirjoittanut yli 1 600 ihmistä.

Riistavuoressa tulee nopeasti selväksi, että nyt ollaan keskellä tiivistä asutusta. Uusia asuinkerrostaloja rakennetaan parhaillaankin metsän ympärillä, ja työmaakoneiden rahina ja louskutus lähes peittävät lintujen hennon lirkutuksen.

Kun kävelee alueen keskellä kulkevalla lenkkipolulla, ymmärtää, miten kapeasta ja pienestä alueesta on kyse. Toisella puolella pauhaa Vihdintien liikenne, ja toisella puolella näkyvät puiden takana kohoavat asuinkerrostalot.

Mutta metsässä ollaan silti. Täällä voi istahtaa kivelle ja katsella muurahaisen kulkua sammalkumpareilla.

Ohitse polulla kävelee Etelä-Haagassa asuva Riitta Laukama, 74. Kun häneltä kysyy mielipidettä Riistavuoren rakentamisesta, vastaus tulee nopeasti.

”Ei missään nimessä. Tätä metsää ei saa pilata. Riistavuori on korona-ajan henkireikä. Juuri tällaisia lähellä olevia virkistysalueita nyt kaivataan.”

Samoilla linjoilla on Hannele Koskinen, 63, joka on tullut metsään lapsenlapsensa Eliaksen, 4, kanssa.

”Ymmärrän, että pitää rakentaa. Mutta suren jo valmiiksi sitä, jos nämä kalliot räjäytetään. Alueelle on piirretty liikaa taloja.”

Hannele ja Elias Koskinen ulkoilivat tiistaina 13. huhtikuuta Riistavuoren metsässä.­

Riistavuori-aktiivi Sanni Seppo on käärmeissään kaupungille. Hän pitää palopuheen luonnon monimuotoisuuden säilymisen puolesta.

”Luonnon monimuotoisuudesta ja sen säilyttämisestä puhutaan paljon, mutta todellisuus on tätä. Hakataan lähimetsät ja sitten viedään kunttaa päiväkotien pihoille, koska tutkimus osoittaa, että kosketus luontoon on terveydelle hyväksi”, Seppo sanoo.

”Kaupunki tekee hienoa osallistamistyötä meidän asukkaiden kanssa, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Meitä kuullaan mutta ei kuunnella. Kuinka hälyttävä viesti päättäjien pitäisi kuulla luonnon monimuotoisuuden tuhoutumisesta, että se oikeasti otettaisiin päätöksissä huomioon? Ei riitä, että asia kirjataan strategiaan ja tavoitteisiin.”

Sanni Seppo (vas), Tuomo Kotimäki ja Riika Vilkko Riistavuoren metsässä. Puussa on liito-oravan pönttö.­

Nordberg kertoo, että asukasyhdistys Pro Haagan Riistavuori-ryhmä on laatinut kaupungin suunnitelmille vaihtoehdon. Nordberg ja Launis esittelevät sitä.

”Tämä on kompromissiehdotus. Alueelle rakennetaan ja bulevardiajatus säilyy, mutta koska rakentaminen osoitetaan vain Vihdintien varteen, mahdollisimman paljon metsää säästyy.”

Riika Vilkko kertoo pitävänsä hyväksyttävänä ajatusta, jossa rakennetaan Vihdintien varteen puuttomalle vyöhykkeelle.

”Talot blokkaisivat liikenteen melua, mikä olisi todella hyvä asia.”

Haagalaiset ovat kiinnittäneet Riistavuoressa oleviin sähkötolppiin viestejä, joissa kielletään metsän tuhoaminen.­

Palataan grillikodalle. Lassilassa asuva Sini Häkkinen, 32, on tullut hakemaan tytärtään Liliä päiväkodista kotiin. Häkkinen kertoo, että halusi Lilille paikan nimenomaan metsäryhmästä.

”Helsingissä on uniikkia, että on tällaisia metsiä keskellä kaupunkia. Päiväkodin metsäryhmä on ollut ihan loistojuttu.”

Häkkisellä ei ole vahvaa näkemystä Riistavuoren rakentamissuunnitelmista, sillä hän kertoo, ettei ole niihin juuri perehtynyt.

”Mutta siksihän Helsinki on kiva kaupunki, että täällä pääsee lähimetsään. Jos sitä ei ole, niin mitä täällä sitten enää tekee?”

Kaupunginvaltuuston suurimmat ryhmät suhtautuvat positiivisesti Riistavuori-aktiivien keskustelunavaukseen

HS kysyi Helsingin kaupunginvaltuuston neljältä suurimmalta ryhmältä mielipidettä Riistavuoren rakennussuunnitelmista ja alueen aktiivien laatimasta vaihtoehdosta.

Daniel Sazonov (kok): ”Nyt on oikea aika käydä keskustelua”

”Tervehdin positiivisesti tätä keskustelua. Nyt on juuri oikea aika käydä sitä, kun alueen asemakaavoitus on käynnissä.”

”Yleisesti ottaen kaupunkibulevardit ovat tärkeä osa uutta yleiskaavaa. Olemme suhtautuneet osaan bulevardeista kriittisesti, mutta Vihdintien kaupunkibulevardi on niistä ehkä kaikista mielekkäin. Samaan aikaan täytyy miettiä tarkasti, kuinka pitkälle metsään rakentaminen levittäytyy niin, että mahdollisimman paljon luontoa saadaan säilytettyä.”

Daniel Sazonov.­

”Minusta aktiivien vaihtoehdossa on lähestytty asiaa oikealla ajatuksella, eikä Vihdintien varteen rakentamista vastusteta kategorisesti. On hyvä, että keskustelussa on mukana monia erilaisia vaihtoehtoja.”

Reetta Vanhanen (vihr): ”Puistosta tulisi säilyttää esillä ollutta laajempi osa”

”Kun Vihdintien kaavarunko hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa vuonna 2019, hyväksyttiin myös vihreiden Anni Sinnemäen laatima vastaehdotus, jonka tavoite on säilyttää suurempi osa Riistavuoren puistosta vaarantamatta rakennusoikeuden määrää ja alueen vetovoimaa ja haluttavuutta.”

”Tämä linjaus ohjaa jatkosuunnittelua. Vihreiden näkemyksen mukaan puistosta tulisi säilyttää nyt esillä ollutta laajempi osa.”

Reetta Vanhanen.­

”On todella arvokasta, että asukkaat ovat tehneet tällaisen vaihtoehtosuunnitelman. Olisi toivottavaa, että kaupunkiympäristön toimiala kävisi keskustelua asukkaiden kanssa jatkosuunnitelmista.”

Eveliina Heinäluoma (sd): ”Vihdintien kaupunkibulevardista halutaan elävä ja monipuolinen”

”Olemme demareissa koko ajan pitäneet asukkaiden kuulemista tärkeänä. Kaavarunkovaiheessa olemme toivoneet, että Riistavuoren metsän mahdollisimman laaja säilyttäminen otetaan huomioon.”

Eveliina Heinäluoma.­

”Vihdintie on kehittymässä bulevardikaupungiksi eli urbaaniksi ympäristöksi. Toive on, että alueesta tulisi elävä ja monipuolinen: että siellä olisi kahviloita, ravintoloita ja liikkeitä eikä vain asuntoja. Virkamiesten mukaan palvelujen saamiseksi alueelle on olennaista, että talorivejä on enemmän kuin yksi.”

Veronika Honkasalo (vas): ”Olemme toivoneet, että rakentamista painotetaan Vihdintien varteen”

”Kun Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa, ryhmämme jäsen Mia Haglund halusi tehdä toivomusponnen, jossa rakentamista olisi kehotettu painottamaan Vihdintien varteen. Valtuuston puheenjohtaja ei hyväksynyt pontta, mutta sitä mieltä olemme joka tapauksessa. [Puheenjohtaja perusteli valtuustossa linjaustaan sillä, ettei alueen rakentaminen ole osa Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmaa.]”

Veronika Honkasalo.­

”On tärkeää, että alueesta tulee myös uusille asukkaille viihtyisä. Mutta mielestämme se on voitava saavuttaa ilman kahta kortteliriviä.”

”Asukkaiden suunnitelma on mielenkiintoinen vaihtoehto ja keskustelunavaus. Se tulisi huomioida asuntorakentamisen jatkosuunnittelussa, koska suunniteltua rakentamisen laajuutta Riistavuorenpuistoon on vähennettävä.”