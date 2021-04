Koivusaareen on määrä rakentaa noin 5-7-kerroksen asuintaloja.

Helsingin kaupunki haluaa Koivusaaresta merellisen asuinpaikan noin 5 000 uudelle asukkaalle sekä uudenlaiselle Ikean tavaratalolle.

Ikean tavaratalo sijoittuisi suunnitelman mukaan Länsiväylän päälle.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan on määrä käsitellä Koivusaaren suunnitelmia ensi viikolla kokouksessaan. Lopullisesti hankkeesta päätetään kaupunginvaltuustossa.

Ikean tavaratalo Koivusaaresta katsottuna.­

Koivusaaren suunnitelmat pitävät sisällään asuintaloja, jotka nousisivat noin 5-7 kerroksen korkeuteen. Asuintaloja on tarkoitus nykyisten suunnitelmien mukaan sijoittaa niemenkärkiin molemmin puolin Länsiväylää siten, että saaren sisäosiin muodostuisi suojattuja ja mittakaavaltaan pienehköjä pihatiloja. Kaikista asuinnoista ja työpaikoista on määrä olla alle 600 metrin etäisyys Koivusaaren metroasemalle.

Metroasema on ollut verrattain vähällä käytöllä. Alueen rakentamisen odotetaan tuovan myös asemalle enemmän käyttäjiä.

Lauttasaaren kupeessa sijaitseva Koivusaari on myös alueena ollut melko autio, enimmäkseen virkistyskäytössä ja veneilijöiden käytössä.

Koivusaaren asuntorakentamisen yhteydessä on tarkoitus päättää uudesta Ikean tavaratalosta, joka sijoittuisi osittain Länsiväylän yläpuolelle. Koivusaaren keskustaan on tarkoitus tulla myös hotelli ja liiketiloja.

Lähialueiden asukkaat ovat aiemmin olleet merentäyttöjä ja pitkään jatkuvia rakennustöitä vastaan. Ikean on pelätty tuovan pysäköintiongelmia asuinkaduille.

Aiemmin on kerrottu, että uusi Ikea olisi kooltaan muita pääkaupunkiseudun tavarataloja pienempi, eikä siellä olisi lainkaan tilaa vaativaa itsepalveluvarastoa. Julkisivua on suunniteltu merelliseen ja kaupunkimaiseen ympäristöön sopivaksi. Ajatuksena on, että kaupunki-Ikeaan voisi saapua helposti myös julkisilla kulkuneuvoilla.