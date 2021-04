Edessä on jopa 15 asteen viikonloppu Uudellamaalla – ”Nyt on sellainen aika, että kannattaa nauttia”

Lämpötilat viikonloppuna voivat nousta jopa 15 asteeseen.

Tulevaa viikonloppua vietetään Uudellamaalla keväisessä säässä.

”Aurinkoista ja lämmintä, lyhyesti ja ytimekkäästi”, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen.

Viikonloppuna ja alkuviikosta elohopea nousee vuodenaikaan nähden jopa muutaman asteen tavanomaista korkeammalle.

”15 astetta menee varmasti paikoin Uudellamaalla rikki viikonlopun aikana. Nämä tulevat päivät olemme keskimääräistä lämpimämmässä säässä, ihan selkeästi”, kertoo Tuovinen.

Koko Uusimaa saa nauttia viikonloppuna lämmöstä, mutta Tuovinen kuitenkin varoittaa, että rannikolla ei ihan ylletä sisämaan korkeimpiin lukemiin.

Ulkoilusta ja kevätlämmöstä kannattaakin todella nauttia lähipäivinä. Ensi viikon keskiviikkona näyttää saapuvan matalapaine, joka tuo mukanaan pilvisyyttä ja mahdollisesti sateita.

”Nyt on sellainen aika, että kannattaa nauttia. Ensi viikon loppupuoli on ennemminkin epävakainen ja viileämpi, sitten jäädään päivällä alle kymmeneen asteeseen”, kertoo Tuovinen.

Mitään takatalvea ei ole kuitenkaan näkyvissä ensi viikon loppupuolellakaan, vaan kevät näyttää tulleen jäädäkseen.

”Kyllä me plussan puolella pysytään. Ei ole lumipyryjä näköpiirissä.”

Aivan kesäisiä säitä Tuovinen ei vielä uskalla kuitenkaan lupailla lähiajoille.

”Kevät tässä nyt on alkanut, joten pitäydytään siinä.”

Öisin lämpötilat voivat kuitenkin vielä laskea varsin matalalle.

Vaikka lämpötilat nousevat ja aurinko paistaa, on tuuli merellä navakan puoleista.

Tuovinen varoittaakin pihoilla ja mökeillä aikaa viettäviä alkaneesta ruohopalokaudesta. Tuli voi helposti karata tuulen mukana muualle ja sytyttää pahimmillaan rakennuksia tuleen.

”Kun ihmiset haluavat viettää aikaa itsekseen mökeillään ja omilla pihoillaan, täytyy muistaa ruohikkopalovaroitus, joka on voimassa. Roskien poltto on kielletty. Maasto on nyt sen verran kuivaa, että tuli karkaa helposti.”