Markku Mäkijärvi muistuttaa, että rokotteiden kohdentamista Uudellemaalle pyydettiin jo maaliskuussa.

Rokotteiden kohdentaminen kriittisille pandemia-alueille, muiden muassa Uudellemaalle, ei todennäköisesti muuta tilannetta kovinkaan merkittävästi, sanoo Helsingin ja Uudenmaan (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi. Rokotteita tulisi Mäkijärven käsityksen mukaan hyvin vähän ja liian myöhään.

”Yksilötasolla se voi muuttaa jonkun ihmisen tilanteen, mutta epidemian leviämisen kannalta se juna meni jo.”

Hallituksen esityksen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) voisi jakaa arvioonsa perustuen osan rokote-eristä pahimmille epidemia-alueille sen jälkeen kun 70 vuotta täyttäneet ja riskiryhmät ovat saaneet ensimmäisen rokotteensa.

Lue lisää: ”Hallitus päätti kohdentaa Astra Zenecan ja Modernan rokotteita pahimmille epidemia-alueille – ehtona se, että riskiryhmät ja iäkkäät ovat saaneet ensimmäisen rokotuksen”

Säännöstä voidaan soveltaa käytännössä korkeintaan muutamia viikkoja, koska asetusmuutos on voimassa vain toukokuun loppuun asti.

Mäkijärvi on kuitenkin tyytyväinen, että Uudenmaan tilanne on huomioitu ja asiantuntijoita kuultu, vaikkakin liian myöhään.

”Olemme iloisia, että kohdentaminen on edes periaatteessa mahdollista. Ja otamme jokaisen rokoteannoksen ilomielin vastaan.”

Pahimmille pandemia-alueille kohdennettavat rokotteet olisivat Astra Zenecaa sekä Modernaa.

Astra Zenecaa on todennäköisesti joka tapauksessa jäämässä yli Uudellamaalla, sillä toistaiseksi sitä ei saa antaa alle 65-vuotiaille.

Modernaa taas tulee Mäkijärven mukaan kaikkiaan Suomeen hyvin pieniä eriä, joten sen hyöty olisi hyvin vähäinen. Mäkijärven arvion mukaan kysymys on joistain sadoista rokotteista.

Lisäksi rokotteita voitaisiin kohdentaa Uudellemaalle vasta kun kaikki riskiryhmät ja iäkkäimmät on rokotettu. Mäkijärvi ei osaa sanoa koska tämä tilanne saavutetaan.

Rokotusten mahdollinen kohdentaminen on otettu esille jo maaliskuussa ja asiantuntijat ovat suositelleet sitä jo 17. maaliskuuta, Mäkijärvi huomauttaa. Tästä on kulunut nyt kuukausi ja sen toteutuminen vie vielä oman aikansa.

”Maaliskuussa totesimme, että kohdentamisesta olisi hyötyä. Sillä olisi voinut säästää monta tartuntaa, sairaalajaksoa ja kuolemia. Pandemia muuttuu niin nopeasti, että näin hitaalla toiminnalla sen kulkuun emme voi vaikuttaa.”

Myös sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen otti Husin koronainfossa perjantaina kantaa rokotteiden kohdentamiseen pahimmille alueille. Hänen viestinsä oli sama:

”Olemme tyytyväisiä, että (hallituksen) asetus on tullut. Se myöskin kertoo, että ajamamme asia – että on tärkeä suojata henkiä epidemia-alueilla – on hyväksytty.”

”Kun asetus on voimassa vain määräajan, niin voi olla, että asetusta ei ehditä ottaa käyttöön”, Tuominen sanoi.