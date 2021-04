”Kyllähän kansirakenteita voi tehdä, viherkansiakin. On sitten toinen kysymys, onko se järkevää”, kommentoi yllättävää Helsingin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen.

Voisiko Elielinaukio olla vihreän nurmen peittämä, komeiden lehtipuiden koristama kaupunkipuisto?

Tätä pohti graafikko ja sarjakuvapiirtäjä Timo Ronkainen ja ryhtyi toimeen. Hän laati ”vaihtoehtoisen havainnekuvan” Helsingin Elielinaukiosta, jonne kaupunki suunnittelee parhaillaan uudistusta ja huomattavaa lisärakennusmassaa.

Ronkaisen ehdotuksessa Elielinaukiolla ei ole yhtään uutta rakennusta vaan koko aukio on muutettu lehtipuiden täyttämäksi puistoksi, jossa mutkittelee kivettyjä polkuja. Kuva virittää romanttisia ajatuksia: vanha jugendrakennus tarjoaisi ehkä virvokkeita puiston siimeksessä samoileville kaupunkilaisille. Keidas keskellä kiireistä kaupunkia tarjoaisi jokaiselle rauhaisan pakopaikan.

Kuva on utopiaa, mutta Ronkainen halusi herättää keskustelua ja viedä sitä uusille urille.

”Ajattelin, että miksi pitää aina rakentaa betonia, asfalttia, terästä ja lasia. Ajattelin, että miksi ei voisi välillä rakentaa vehreyttäkin”, hän kertoo HS:lle.

Hän tietää, että ei Elielinaukiota muuteta puistoksi. Siihen on lukuisia perusteita, joista useimmat ovat arvovalintoja.

”Sitä [puistoa] ei kukaan saa muutettua rahaksi. Puisto on paperilla kaupungille pelkkä menoerä, sillä siitä koituvaa hyvää ei voi todentaa suorasti.”

Ronkaisen ehdotus sai aikaan suuttumusta ja ihastusta Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä Facebookissa.

Ehdotusta kritisoitiin enimmäkseen toteuttamiskelvottomaksi joko teknisten syiden vuoksi tai siksi, että suunnitelma tulisi kalliiksi. Alueen alla sijaitsee pysäköintihalli, ja aukiosta osa on rakennettu kansirakenteen päälle.

Vieressä seisoo Helsingin päärautatieasema ja vähän kauempana keskustakirjasto Oodi, ympärillä vilisee Helsingin ydinkeskusta. Elielinaukio tulee siis olemaan myös tulevaisuudessa vilkas kävely- ja pyöräliikenteen risteyspaikka.

Olisiko puiston tekeminen paikalle kuitenkaan täysin mahdotonta? Sitä on kysyttävä Helsingin kaupungilta.

”Paha kysymys”, sanoo Helsingin kaupunkiympäristön maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen.

”Kyllähän kansirakenteita voi tehdä, viherkansiakin. On sitten toinen kysymys, onko se järkevää.”

Elielinaukion suunnitelmissa lähtökohtana on tehdä paikalle uusia toimitiloja ja työpaikkoja. Alueen suunnitteluperiaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelu­lautakunnassa ja suunnittelu etenee niiden ehdoilla. Siksi esimerkiksi arkkitehtuurikilpailun ehdotuksissa on suunniteltu uutta toimitilaa.

Kysymys on kaupungille tärkeästä elinkeinopoliittisesta hankkeesta.

Lue lisää: ”Katsoin ensin, että apua” – HS julkaisee massiiviset suunnitelmat Helsingin ytimen muuttamiseksi”

Kysymys on siis rahasta. Rakentamisen myötä maan hinta yleensä nousee ja tekee kaupungille hankkeesta kannattavamman. Kansien rakentaminen on melko kallista ja niiden toteuttaminen yleensä tulee kannattavaksi vasta asuntorakentamisen myötä.

Manninen pitää kuitenkin Ronkaisen ehdotusta hyvänä keskustelunavauksena.

”On todella hienoa, että tuodaan tällaisia aloitteita keskusteluun. Se muistuttaa, että asioita voi tarkastella hyvin monista eri näkökulmista käsin.”

Manninen myöntää, että vihreiden alueiden kaipuu on asukkailla suuri. Hän kuitenkin huomauttaa, että Elielinaukion lähistöllä on jo puistoja: Kaisaniemi ja Töölönlahti.

”Kyllä puistoja saa olla aivan ydinkeskustassakin, kyllä kaupunki niihinkin satsaa.”

Elielinaukio voidaan siis rakentaa puistoksi. Yhtä ongelmaa suunnitelmaa kommentoineet eivät ole huomanneet.

Kaiken muun toteuttaminen olisi mahdollista: kallis kansirakenne, maan ja nurmen tekeminen, polkujen kiveäminen ja puiden istuttaminen. Se maksaisi, mutta olisi täysin mahdollista.

Mutta 40 vuoden ikäisiä lehtipuita emme mistään saa, sanovat puuasiantuntija Juha Raisio Helsingin kaupungin kaupunkiympäristöstä ja suunnitelman tehnyt Timo Ronkainen.

Ja kuka jaksaa nykymaailmassa odottaa, että puut ovat kasvaneet metsäksi? Se vie vuosikymmeniä.

Rautatieaseman ja Postitalon välisellä aukiolla kasvaisi siis pitkään pelkkiä heiveröisiä puuntaimia.

”Puita ei voi tehdä, eikä niitä voi ostaa. Isot komeat puut ovat kasvaneet täällä jo kauan ennen kuin minä synnyin. Kun puu kaadetaan, on se aina peruuttamatonta, toista et saa heti tilalle”, Raisio huomauttaa.

Kun puut sitten kasvaisivat komeammiksi, alkaisivat uudenlaiset ongelmat kun puustoa pitäisi harventaa.

”Ja me tiedämme, että se ei onnistu. Ihmiset eivät anna kaataa puita ja sitten olisimme pian riukumetsässä, kun puiden tiheydestä ei saisi karsia.”

Ronkainen toivookin ehdotuksensa herättävän päättäjät miettimään, voisiko Helsingin keskustassa olla enemmän vihreää. Entä jos vaikkapa Keskuspuisto jatkuisi pitemmälle etelään, vaikkapa aivan keskustan tuntumaan?

HS kertoi viime viikolla hollantilaisesta Arnhemin kaupungista, joka on ottanut ilmastonmuutoksen huomioimisen merkittäväksi osaksi kaupunkisuunnittelua. Yksi hankkeista on asfaltin ja päällysteiden poistaminen. Tarkoituksena on vähentää kymmenen prosenttia kaupungin päällysteistä.

Lue lisää: ”Hollantilaiskaupungissa varaudutaan ilmastonmuutokseen repimällä asfaltit pois kaikkialta, missä sitä ei tarvita”

Elielinaukion lehmusrivistöä ei vielä helposti huomaa.­

Elielinaukiolla kasvaa jo nyt lukuisia puita, vaikka niitä ei tähän aikaan vuodesta välttämättä tule huomanneeksi. Aukiota reunustavat huomaamattomat puistolehmukset molemmilla sivuilla.

Yhdessä ihmisiässäkään ei ehdi nähdä puiden koko elinkaarta, sillä jopa Helsingin kaduilla, myllerryksen keskellä, ne voivat elää 150-200 vuotta. Hyvässä kasvupaikassa ehkä satojakin vuosia.

”Elielinaukion puut ovat noin 25-vuotiaita. Menee vielä noin 40 vuotta, että ne ovat komeimmassa vaiheessaan”, Raisio kertoo.

Toistaiseksi on epäselvää, pääsevätkö ne sinne asti.