Enemmistö helsinkiläisistä on luottavaisia Astra Zenecan rokotteen suhteen, kaupungilta kerrotaan.

Tänä vuonna 60–64 vuotta täyttävät eli vuosina 1957–1961 syntyneet helsinkiläiset saavat ensi viikosta alkaen koronavirusrokotteen, tiedottaa Helsingin kaupunki.

Rokoteajanvaraus avautuu tälle ryhmälle maanantaina 19. huhtikuuta. Rokotuksia annetaan Jätkäsaaren, Messukeskuksen, Malmin ja Myllypuron rokotuspisteissä.

Rokotteita annetaan kaupungin mukaan viiveettä sitä mukaa, kun niitä saadaan.

Helsingissä on käytössä kahta eri rokotetta. Tällä hetkellä 65-vuotiaat ja tätä vanhemmat rokotetaan Astra Zenecan rokotteella.

Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kertoo kaupungin tiedotteessa, että ”enemmistö” helsinkiläisistä on luottavaisia Astra Zenecan rokotteen suhteen.

”AstraZenecan rokotteen mahdollisista hyvin harvinaisista haittavaikutuksista on käyty paljon keskustelua ja tämä on ymmärrettävästi aiheuttanut myös huolta rokotettavissa. Enemmistö silti näyttää luottavan rokotteeseen ja katsovan sen hyödyt mahdollisia harvinaisia haittoja suuremmiksi”, Turpeinen sanoo tiedotteessa.

Kaupunki on myös järjestänyt rokotuspaikoille infopisteet, joiden tarkoitus on purkaa aiheeseen liittyvää huolta.

Myös 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien koronarokotukset jatkuvat edelleen.

80-vuotiaista ja sitä vanhemmista ensimmäisen rokotteen on Helsingissä kaupungin mukaan saanut 89 prosenttia. 75–79 -vuotiaista rokotteen on saanut 89 prosenttia, ja 70–74 -vuotiaista 85 prosenttia. 65-69-vuotiaista on saanut ensimmäisen rokotuksen 64 prosenttia.

Rokotusajan voi varata verkossa osoitteessa koronarokotusaika.fi tai soittamalla ajanvarausnumeroon 09 310 46 300.