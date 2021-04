Asuntojen rakentaminen on ollut Helsingissä vilkasta alkuvuodesta koronapandemiasta huolimatta

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Helsingissä oli rakenteilla olevaa kerrosalaa yhteensä 1,73 miljoonaa kerrosneliömetriä, josta kaksi kolmasosaa oli asuntorakentamista.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Helsingissä oli rakenteilla olevaa kerrosalaa yhteensä 1,73 miljoonaa kerrosneliömetriä, josta kaksi kolmasosaa oli asuntorakentamista, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Ensimmäisen kvartaalin lopulla rakennuslupia oli myönnetty 1 237 asunnolle, mikä on hieman enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Myös rakenteilla olevien asuntojen määrä oli yhtä korkealla tasolla kuin viime vuoden puolella, sillä ensimmäisen kvartaalin lopussa asuntoja oli rakenteilla 10 178.

Asuntotuotannon aloitusten lukumäärä, 1 168, jäi hieman alle viiden vuoden keskiarvon. Valmistuneita asuntoja oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 1 093, mikä on 500 vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Sen sijaan toimitilarakentamisessa vuosi on alkanut edellisvuotta rauhallisemmin. Rakenteilla on 396 000 kerrosneliömetriä toimitiloja, josta hieman yli puolet on liike- ja toimistorakennuksia ja noin kolmasosa julkisia palvelurakennuksia.

Toimitilarakentamisen aloituksia oli 46 039 kerrosneliömetriä, mikä on vain noin puolet viimeisten viiden vuoden keskiarvosta vastaavina alkuvuoden ajankohtina. Valmistuneita toimitilarakennuksia ensimmäisen kvartaalin lopussa oli 59 522 kerrosneliömetriä. Se on viime vuoden vastaavaa aikaa 40 prosenttia vähemmän, mutta lähes 40 prosenttia enemmän kuin viiden vuoden keskiarvo.