Tällä hetkellä Astra Zenecalla rokotetaan vain yli 65-vuotiaita. Helsingissä yli 65-vuotiaiden rokotusten ajanvaraus ei ole hidastunut.

Astra Zenecan rokoteaikoja on pääkaupunkiseudulla peruttu päivittäin kymmenittäin niin Helsingissä, Espoossa kuin Vantaallakin.

Espoon johtava ylilääkäri Anu Mustakari kertoo, että kuluvalla viikolla päivittäin noin 30 espoolaista on perunut rokoteaikansa. Päivän aikana Espoossa rokotetaan noin 250 yli 65-vuotiasta ihmistä Astra Zenecan rokotteella.

65–69-vuotiaista espoolaisista on rokotettu noin 65 prosenttia, eli rokottamattomia on vielä noin 4 000. Mustakari kehottaa kaikkia heitä menemään rokotukseen.

”Se ikäryhmä, joille Astra Zenecan rokote on nyt kohdennettu, niin kannustan heitä hakemaan sen. 65–69-vuotiaat muodostavat tunnistetun riskiryhmän tämän taudin osalta”, Mustakari sanoo.

”Vaikka tartuntaluvut ovat laskemaan päin, niin kyllä se rokotesuoja on hyvä saada itselleen. Mieluummin useampi viikko aikaisemmin, kuin sitten ehkä liian myöhään.”

Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen toimialajohtaja Leena Turpeinen kertoo, että tarkkoja tietoa peruuntuneista Astra Zenecan rokotusajoista ei ole.

”Eilen kuulin, että yhdessä rokotuspisteessämme 10 ihmistä oli kääntynyt, kun oli kuullut että rokote on Astra Zenecaa.”

Helsingissä rokotetaan neljässä pisteessä: Jätkäsaaressa, Messukeskuksessa, Malmilla ja Myllypurossa. Turpeinen arvioi, että yhteensä perumisia on saattanut olla päivässä muutama kymmenen. Hän ei pidä lukua hälyttävänä.

”Tietysti emme tiedä niistä ihmisistä, jotka eivät varaa aikaa lainkaan, että mitä he miettivät.”

Turpeisen mukaan yli 65-vuotiaiden rokotusten ajanvaraus ei kuitenkaan ole hidastunut. 65–69-vuotiaista ensimmäisen annoksensa on saanut nyt 70 prosenttia. Päivässä rokotetaan noin tuhat ihmistä Astra Zenecan rokotteella.

Helsinki on järjestänyt rokotuspaikoille infopisteet, joiden tarkoitus on purkaa Astra Zenecaan liittyvää huolta. Turpeisen mukaan tavoite on, että pelot rokotetta kohtaan hälvenisivät, kun ihmiset saavat tietoa.

”Totta kai tavoitteemme on se, että saadaan mahdollisimman suuri rokotekattavuus. Infopisteillä jaetaan tietoa, jotta ihmisillä ei olisi väärinymmärryksiä rokotusten suhteen. Emmehän me tietenkään ketään pakoteta rokotukseen, mutta viranomaisena meidän velvollisuutemme on kertoa asiasta tietoa.”

Vantaalla päivittäisiä perumisia on ollut 10–20, kertoo Vantaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelupäällikkö Piia Niemi-Mustonen. Astra Zenecalla rokotettujen määrät vaihtelivat tällä viikolla päivässä 150:n ja 600:n välillä. 65–69-vuotiaista vantaalaisista on rokotettu 74 prosenttia.

Tällä hetkellä Astra Zenecalla rokotetaan vain yli 65-vuotiaita. Euroopan lääkevirasto Ema on todennut, että Astra Zenecan rokotteella on mahdollisesti yhteys erittäin harvinaiseen veren hyytymishäiriöön, ja valtaosa näistä tapauksista on todettu alle 60-vuotiailla naisilla.

Astra Zenecan rokotteen riskit on kuitenkin arvioitu äärimmäisen pieniksi. Eman tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvitysten mukaan rokotteella ei ole yleistä veritulppariskiä.

Vakavia veren hyytymishäiriöitä on todettu Suomessa yhdellä rokotetulla 80 000:ta rokotettua kohden. Esimerkiksi ehkäisypillerien veritulppariski on neljä tapausta kymmentä tuhatta ehkäisypillerin käyttäjää kohden.