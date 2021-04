Mahtavat ulkoilukelit vetivät lauantaina väkeä pääkaupungin kaduille ja rannoille. Sunnuntaina sää voi olla vielä lämpimämpi.

Helsinki ja samalla lähes koko Suomi saa iloita ainakin tämän viikonlopun ajan huikeasta kevätsäästä, jossa lämpöasteet nousevat noin viiteentoista asteeseen ja aurinko paistaa siniseltä taivaalta.

Mahtavat ulkoilukelit vetivätkin lauantaina väkeä Helsingin kaduille ja rannoille. Malmin lentokentän mittauspisteellä lämpötila nousi iltapäivällä jo yli 16 asteen.

Ilmatieteenlaitoksen päivystävä meteorologi Antti Kokko kuvaili lauantaina aamupäivällä viikonlopun säätilanteen lyhyesti ja selkeästi:

”Kovin keväistä on. Sunnuntaina saattaa olla vielä asteen lämpimämpää”, Kokko sanoo.

Norbert Molle ja Vilme Reen harjoittelivat slack linellä. Norbert on harrastanut pari vuotta lajia, tänään oli tämän vuoden ensimmäinen kokeilu. Vilmelle kerta oli ensimmäinen aikuisiällä.­

Ihmiset kerääntyivät lauantaina Helsingin Alppipuistoon nauttimaan lämpimästä säästä.­

Selkeiden sinitaivaiden päivät jatkuvat vielä alkuviikolla, mutta lämpötilat laskevat hiukan.

”Skandinavian päällä on korkeapaine ja sää selkeä. Lauantaina ja sunnuntaina tuuli täällä maan eteläosassa on heikkoa tai kohtalaista, ja tuulen suunta on itäkoillisesta eli mantereen päältä. Aurinko pääsee lämmittämään”, Kokko kuvaa.

Kaikkein lämpimintä lauantaina oli Varsinais-Suomessa: Kaarinassa rikottiin jopa kuluvan vuoden ennätys, kun siellä mitattiin iltapäivällä tasan 18 asteen lämpötila.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomen kaikkien aikojen huhtikuun lämpötilaennätys on vuodelta 1921. Tuolloin 27. huhtikuuta Jyväskylässä mitattiin 25,5 asteen lämpötila.

Lämmin ja kuiva keli näkyi myös tuttuna keväisenä ilmiönä: ruohikko- ja maastopaloja syttyi useita eri paikoissa pitkin Suomea.

Jussi Vasara (oik), Pentti Itkonen ja Vellu Piirainen pallottelivat Kumpulan niityllä.­

Jos viikonlopun asteet tuntuvat tavallista lämpimämmiltä, ne myös ovat sitä. Ennusteet lupaavat nyt pari astetta lämpimämpää kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta.

Maanantaina esimerkiksi Vantaalla saattaa yhä olla kuusitoista astetta, kun taas Helsingissä lähempänä merta asteita on ehkä noin viisi vähemmän. Ero lämpötiloissa johtuu siitä, että tuuli kääntyy puhaltamaan kylmän meren päältä.