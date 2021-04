Helsingin kaupunki on poistanut koronaviruspotilaita hoitavien työntekijöiden väliaikaisia parkkipaikkoja käytöstä.

Viime keväänä Helsingin kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) tarjosivat Helsingin kirurgisen sairaalan koronahoitajille ylimääräisiä parkkipaikkoja Kasarmitorilla.

Pysäköintialue oli varattu niille henkilöille, jotka työskentelivät suoraan koronapotilaiden kanssa. Parkkipaikka kuitenkin poistettiin käytöstä maaliskuun lopussa. Tämä tuli ainakin osalle hoitajista täytenä yllätyksenä.

Hoitajat ovat olleet asiasta närkästyneitä, sillä parkkipaikka oli noin 30 koronapotilaita hoitavan työntekijän käytössä aktiivisesti.

Helsingin kaupungin valmiuspäällikkö Minna Liimataisen mukaan kyse oli määräaikaisesta liikennejärjestelystä. Kasarmitorin parkkipaikka päätettiin poistaa sen jälkeen, kun Helsingin kaupunki päätti siirtää kesän jättiterassin Senaatintorilta Kasarmitorille.

”Vuoden jälkeen tilapäisyys alkaa olemaan aika kyseenalainen. Silloin mennään joko pysyvään menettelyyn tai puretaan”, Liimatainen kertoo.

Saman tyylisiä väliaikaisia parkkipaikkoja perustettiin viime keväänä noin kymmenkunta eri puolille Helsinkiä.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan käytössä on näistä enää Laakson ja Malmin koronaterveysasemien sekä Kallion virastotalon yhteyteen perustetut väliaikaiset parkkipaikat. Lisäksi Husin pyyntöjen mukaisesti edelleen jatkettiin Mäntymäenkentälle ja Oksakosken polun pysäköintialueelle järjestettyjä parkkialueita, Liimatainen kertoo.

Helsingin Ullanlinnassa sijaitsevan kirurgisen sairaalan työntekijöille parkkipaikan poistaminen on tuonut ongelmia, sillä varsinkin pitkän matkan takaa tulevat hoitajat eivät välttämättä pysty hyödyntämään julkista liikennettä.

”Monelle kauempaa tulevalle se auton saaminen parkkiin on ehto työnteolle. Tämä oli tosi ikävä isku”, HS:n haastattelema työntekijä kertoo.

Sairaalan ympäristöstä on varsinkin ilta-aikaan lähes vaikea löytää parkkitilaa. Hoitajille osoitettujen parkkipaikkojen poistaminen on johtanut siihen, että osa hoitajista on joutunut perumaan työvuorojaan.

”Kyllä se aiheutti mielipahaa. Pandemia on yhä käynnissä ja nyt meidän paikat otettiin pois kaljaterassin takia”, työntekijä sanoo.