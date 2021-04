Tapiolan jo hyväksytystä kaavasta erikoinen valitus oikeuteen: valittajana on kaupunkisuunnittelua johtava poliitikko

Kokoomuksen Jouni J. Särkijärvi pitää Tapiolan Satakielenrinteen suunnitelmaa alueen hengen vastaisena.

Tunnettu espoolaispoliitikko ja Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Jouni J. Särkijärvi on vienyt Espoon kaupungin oikeuteen.

Särkijärvi teki Tapiolan Satakielenrinteen tuoreesta asemakaavasta valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen.

Valitus koskee Tapiolassa näkyvälle ja aukealle paikalle suunniteltua uutta asuinaluetta Satakielenrinnettä. Alue sijaitsee metroaseman läheisyydessä, Tapiolan ydinkeskustan eteläpuolella.

Tilanteesta tekee erikoisen se, että Tapiolan Satakielenrinteen asemakaava hyväksyttiin Espoon kaupunginvaltuustossa helmikuussa, ja sitä ennen kaavaa oli käsitelty myös Särkijärven johtamassa lautakunnassa.

Särkijärvi vastusti kaikissa päätösvaiheissa kyseistä kaavaa ja toi oman näkemyksensä kaavan ongelmista esiin virkamiehille.

Museovirasto on määritellyt Tapiolan valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi ympäristöksi. Tämä tarkoittaa Särkijärven mukaan sitä, että alueen uudet rakennukset on suunniteltava siten, että ovat Tapiolan vanhan rakennuskannan mukaisia ja toteuttavat Tapiolan henkeä. Uudisrakennukset eivät siis saisi merkittävästi poiketa muusta rakennuskannasta. Tämä on lukuisine yksityiskohtaisine havaintoineen Särkijärven valituksen peruste.

Satakielenrinteen asuintalojen keskelle jää suojaisia sisäpihoja.­

Särkijärven mukaan Satakielenrinteen suunnitelma on ”ihan kiva”, mutta kokonaan väärässä paikassa Tapiolassa.

Uuden asuinalueen ongelmat liittyvät Särkijärven mukaan siihen, että ne eivät noudata sitä linjaa, mikä alueella on asuinrakentamisessa ollut.

”Pihojen pitäisi olla avoimia ja luontoon liittyviä”, hän perustelee HS:lle. Särkijärvi pitää ongelmallisena myös sitä, että alue rakennettaisiin osittain niitylle.

”Niityt ovat Tapiolalle ominaisia. Jos tämä niittyjen periaate rikotaan, niin voidaan siellä [Tapiolassa] sitten rakentaa niityille mitä tahansa.”

Valituksessa mainitaan myös, että Tapiolan rakennuskannassa ei ole uudenaikaisia rakennusratkaisuja, joita nyt olisi mahdollisesti tulossa Satakielenrinteen asuinrakennuksiin. Tällaisina mainitaan betoniset lautamuottipinnat ja suuret lasipinnat.

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa edellytetään valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen, alueellisen monimuotoisuuden ja ajallisen kerroksisuuden turvaamista.

Satakielenrinteen asuintalojen korkeudet vaihtelevat.­

Särkijärvi ei itse asu Tapiolassa, mutta pitää aluetta erittäin merkittävänä ja tärkeänä Espoolle.

”Sehän on meidän arkkitehtuurin kruununjalokivi.”

Särkijärvi on koulutukseltaan arkkitehti ja toiminut usean vuoden ajan Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajana. Hän on toiminut Espoon kaupunginvaltuutettuna vuodesta 1973.

Asia on mutkikas, sillä Särkijärvi edustaa roolissaan kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajana ja kaupunginvaltuutettuna koko kaupungin ylintä päätösvaltaa. Virkamiehet tekevät ehdotukset kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joka Särkijärven johdolla päättää toteutetaanko ehdotukset vai ei.

Teoriassa siis Särkijärvi valitti omasta päätöksestään.

Särkijärvi näkee asian toisin. Hänen mukaansa Satakielenrinteen kaavapäätös ei ollut hänen päätöksensä.

”Olen jättänyt päätöksestä eriävän mielipiteen, joten se ei ole minun päätökseni. Tämähän [valitus hallinto-oikeudelle] on osa luottamusmiehen tehtäviä. ”

Särkijärven mukaan kaupunginvaltuustoa on erehdytetty tekemään lainvastainen päätös Satakielenrinteen kaavan kohdalla.

”Luottamuselinten ei oleteta osaavan juridiikkaa vaan virkamies osaa sitä. Minä valitan tässä kuuden virkamiehen toiminnasta.”

Särkijärvi on osa kaupunginvaltuustoa, joka on kaupungin ylin päättävä elin ja siten myös virkamiesten yläpuolella päätöksenteossa. Tämä ei kuitenkaan Särkijärven mukaan tee hänestä suunnittelevien virkamiesten esimiestä.

”Me olemme vain elimenä esimiehiä, yksittäisellä luottamusmiehellä ei ole mitään esimiesasemaa.”

Kaupunkien ja kuntien valtuutettujen tekemät valitukset kaupungin päätöksistä eivät ole kovin yleisiä, mutta kyllä niitä jonkin verran on, sanoo Kuntaliiton lakimies Kai Ketelinmäki.

Jonkin verran harvinaisempaa lienee kuitenkin se, että valittajana on lautakunnan puheenjohtaja tai muutoin valtuustopaikkansa lisäksi muualla merkittävässä roolissa toimiva luottamushenkilö.

Tällaisiin tapauksiin Ketelinmäki ei muista törmänneensä.

”Laki ei estä kuitenkaan näin toimimasta. Valtuutetuilla on samanlaiset mahdollisuudet valittaa päätöksistä kuin muillakin henkilöillä”, Ketelinmäki sanoo.

”Kyllähän se yleensä menee niin, että enemmistö päättää ja pulinat pois. Ja eriävä mielipide on juuri sitä varten, että kyseinen henkilö ei ole mukana päätöksessä. Asiassa vastaan äänestäneet eivät siis ole vastuussa päätöksestä.”

Espoon kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin kyseinen Satakielenrinteen kaava useiden kehuvien puheiden saattelemana. Monet kaupunginvaltuutetut pitivät asemakaavaa harvinaisen onnistuneena.

Myös esimerkiksi Tapiolan asukasyhdistys Tapiolan kilta ry piti kaavaa muutamien muutosten jälkeen sopivana alueelle.