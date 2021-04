Pandemia pani kapuloita Helsingin alakoululaisten tekemän Kevätpörriäisen rattaisiin viime vuonna, eikä lehteä ilmestynyt lainkaan.

Vuosi 2020 oli todellinen poikkeusvuosi, joka vaikutti myös perinteikkään kevääntuojan Kevätpörriäisen jakeluun.

Viime vuonna koululaisten lehti jäi tekemättä ensimmäistä kertaa perustamisensa jälkeen. Tänä vuonna toimitus päätti, että oli korona tai ei, lehti pitää saada aikaiseksi.

”Tänä vuonna päätettiin, että ei alistuta tähän hommaan. Pörri on ilmestynyt taukoamatta 1949, ja minusta se kuuluu kevääseen”, kertoo lehden päätoimittajan pestistä vastikään eläköitynyt Liisa Vasamies.

Torstaina päivänvalonsa näkevä lehti on lähes tuplanumero. Erikoisnumero 2021 -lehteen on yhdistetty paitsi uudet myös viime vuonna ilmestymättä jääneet kertomukset. Kaikkiaan koululaisten edesottamuksia on luettavana lähes sadan sivun verran.

Alkupää on omistettu koululaisten kertomuksille poikkeusvuoden poikkeuksellisista ajoista karanteeneista etäkouluun ja videopuheluihin mummolaan.

”Ihmeellistä, miten kaikki perheenjäseneni ovat säilyneet täysjärkisinä. Perheeni sekä minä olimme karanteenissa joulukuussa ja koska emme tavanneet ketään, meno kotona oli välillä uskomatonta. -- Se oli mukavaa, kun pelasimme Among Us:ia, mutten jaksaisi uudelleen sitä rumbaa.” Jenni Bergholm 4C.

”Koko perhe kotona käy hermoille. Paitsi jos pelataan taikka katsotaan leffaa.” Väinö Laine 2A.

Lasten tarinoissa etäkoulu on välillä kivaa, mutta toisinaan läppärin avaaminen ei kiinnosta yhtään. Toisten kotona on ollut liian meluisaa, toiset ovat nauttineet kun perhe on kerrankin paljon yhdessä. Lautapelit ja videopuhelut toistuvat useimmissa poikkeusaikojen kotitarinoissa.

”Nyt on koko perhe kotona, kannattaa siitäkin nauttia. On isän kokoukset etänä, eikä äidillä ole niin paljon töitä. Sisarusten kanssa leikitään ja paljon ulkona kävellään.” Emma Kivi 5B.

”Kaikki teki töitä. -- Myös katsottiin uutisia milloin päästäisiin taas kouluun. Soitin paljon isovanhemmille, jos tuli ikävä. --” Aitana Tahvainen 4B.

”Äiti palaverin aloittaa, kello näyttää kahdeksaa. Kohta koulu alkaa saa, joten läppärin kannet avatkaa. -- Onneksi kohta pääsee nukkumaan ja huomenna taas koko homma uudestaan.” Hertta ja Luna 5M.

Pandemian vuoksi lapset eivät tänäkään vuonna itse myy lehteä, kuten tavallisesti on tehty. Lehteä voi tilata netin kautta koko maahan.

”Lapset ovat sitä mielellään myyneet. Viime vuodet lehti on maksanut viisi euroa, ja siitä yhden euron on myyjä saanut itselleen”, Vasamies kertoo.

Kaikki lehdistä saatu tuotto menee kulujen vähentämisen jälkeen suoraan kouluille. Käyttötarkoituksesta on annettu selvät ohjeet: tuotot tulee käyttää lasten iloksi.

”Rehtorit joutuvat antamaan vakuutuksen, että rahat ei saa mennä muualle.”

Alkuvuosina rahat käytettiin Vasamiehen mukaan ”pörristipendeihin”, mutta nykyään suositaan esimerkiksi koko luokalle järjestettäviä retkiä.

Kevätpörriäisen toimitus käy pieteetillä läpi kaikki koululaisten lähettämät kirjoitukset, piirustukset, tehtävät ja vitsit.

Niin, ne vitsit. Ne ovat lasten suosikkeja, joita lähetetään Kevätpörriäiseen selvästi eniten kaikesta sisällöstä. Yhtenä vuonna vitsejä tuli 1 200.

”Kaksi henkilöä käyttää yhden viikon siihen, että he etsivät joukosta luomuvitsejä.”

Luomuvitsit ovat lasten itse alunperin keksimiä vitsejä, ja ne ovat Vasamiehen mukaan todellisia harvinaisuuksia.

Mistä saa Suomen halvimmat makaroonit? Alepasta. Mikko, Juuso ja Emil 5C.

Mitä hevonen sanoi toiselle hevoselle, kun he tapasivat? Pidä turpaväli! Viola Jyrkynen 5B.

Tuplanumeroon näitä todellisia helmiä on koottu kolmen aukeaman verran.