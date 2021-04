Maksualueita on kaksi. Maksut ovat 1-2 euroa tunnilta.

Leppävaarassa on runsaasti pysäköintitilaa kadunvarsipaikkojen lisäksi. Kuvassa Sellon pysäköintihalli.­

Espoon muuttaa kadunvarsipysäköintiä maksulliseksi Matinkylässä, Leppävaarassa ja Tapiolassa. Tavoitteena on ohjata liikkumista ja liikennettä kohti kaupungin asetettuja ilmastotavoitteita. Lisäksi tarkoituksena on vapauttaa pysäköintipaikkoja asiointiin, helpottaa pysäköintipaikan löytymistä ja nopeuttaa pysäköintipaikkojen kiertoa, Espoon kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Lisäksi kaupungin on tarkoitus hyödyntää pysäköinnin kautta kertyvää tietoa liikennesuunnittelun välineenä.

Maksualueita on kaksi ja maksullisuus on voimassa arkisin kello 8-20 välisenä aikana sekä lauantaisin kello 8-18 välisenä aikana. Maksu määräytyy alueen mukaan ja on joko euron tunnissa tai kaksi euroa tunnissa. Pysäköintimaksun voi suorittaa matkapuhelimella.

Lue lisää: ”Autoilijoiden ilmainen parkkitila kutistuu pääkaupunkiseudulla – kartat näyttävät missä maksuton pysäköinti pian päättyy”

Sähköautoilta peritään vain puolet pysäköintimaksusta ja yhteiskäyttöpalveluautot saavat pysäköidä ilmaiseksi.