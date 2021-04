Pormestari Jan Vapaavuori kritisoi erityisesti toimia rajoilla.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kritisoi Twitterissä hallituksen suunnitelmasta rajoitusten purkamiseksi. Erityisesti Vapaavuori arvostelee koronatoimia rajoilla.

”Hallituksen exit-suunnitelma on monessa kohtaa jo myöhässä käytännöistä, mutta mahdoton ehkä tärkeimmässä: rajojen nykyinen toimintamalli ei skaalaudu loputtomasti ylös. Toukokuussa Helsingin satamissa tulee kaaos, jos tällä mennään”, Vapaavuori kirjoittaa.

Hallitus on nykyisen tautitilanteen perusteella vapauttamassa rajaliikennettä Ruotsin ja Norjan kanssa toukokuussa. Rajamuodollisuudet Viron ja Venäjän kanssa voisivat olla vuorossa seuraavaksi, aikaisintaan kesäkuussa.

Helsingin satamien kautta kulkee Ruotsiin noin pari miljoonaa matkustajaa vuosittain. Viron suuntaan matkalaisia on normivuonna liki yhdeksän miljoonaa.

Rajoitustoimien aikana tänä keväänä satamissa on kulkenut vajaat 6 000 matkustajaa viikossa, kun normaaliaikaan matkustajia on 26 000 joka päivä.

”Jokainen ymmärtää, ettei nykyisiin matkustajamääriin tarvitse tulla paljonkaan lisäystä, kun satamaterminaalit menevät tukkoon”, Vapaavuori sanoo.

Helsinki on jo viime vuoden puolella viestittänyt, että rajamuodollisuudet on saatava kestävälle pohjalle. Samaa viestiä on kuultu myös eduskunnassa.

”Jostain ihmeen syystä hallitus ei halua tehdä tälle asialle mitään. Nykymeno kasvavien matkustajamäärien kanssa ei vain toimi”, Vapaavuori sanoo.

Helsingin satamissa on huhtikuun loppuun voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 17. maaliskuuta tekemä väliaikainen massapäätös, jolla maahantulijat voidaan velvoittaa terveystarkastukseen ja koronatestiin.

Suomen kansalaisella on kuitenkin oikeus saapua maahan ja poistua maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole rajoitettu.

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan digitaalista vihreää todistusta, joka kertoisi sairastetusta koronavirustaudista, koronarokotuksesta tai tuoreesta negatiivisesta koronatestistä. Komission on tarkoitus päättää asiasta kesäkuun 26. päivä.

Suomen hallitus valmistelee sähköistä todistusta Omakanta-järjestelmään toukokuussa. Tavoitteena on kytkeä se eurooppalaiseen järjestelmään, kun sellainen on voimassa.

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) katsoo, että hallitus on menossa oikeaan suuntaan rajoitustoimien purkamisen suunnittelussa.

Hänkin esitti Twitterissä huolensa rajaturvallisuudesta matkustajamäärien kasvaessa. Satamaterminaalit käyvät nopeasti ahtaiksi, kun tuhansia matkustajia purkautuu laivoista kerralla.

”Rajaturvallisuuden toimivuuteen kannattaa varautua ja valmistella mallia, joka toimii matkustajamäärien noustessa. Ennakkotestin vaatimusta ja velvoittavuutta hakeutua myös toiseen testiin kannattaisi nyt viedä eteenpäin”, Vesikansa sanoo.

Vesikansan mielestä rajanylityspaikkojen terveystoimet pitäisi säätää laissa siten, että ne ovat velvoittavia. Toiseen testiin voisi tehdä varauksen etukäteen Finentry-järjestelmän kautta.

”Ei satamassa tehtävä yksi testi vielä tee autuaaksi. Toinen testi on tarpeellinen”, Vesikansa sanoo.

Vantaan virittämä työryhmä kertoo ensi viikolla oman ehdotuksensa, millaisiin käytännön toimiin pitäisi ryhtyä rajaturvallisuudessa. Ryhmää on vetänyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Eero Hirvensalo.

Vantaan ja Helsingin lisäksi työryhmään ovat osallistuneet muiden muassa Finnair, Finavia sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto.