Astra Zenecalla rokotettavat eivät vielä ole loppuneet pääkaupunkiseudulla.

Pääkaupunkiseudulla ei vielä olla tilanteessa, jossa Astra Zenecan rokotteita olisi jäämässä yli kieltäytymisten ja tiukan ikärajan takia.

Koronarokotteiden jakelusta Uudellamaalla vastaavasta Hus-apteekista kerrotaan, että lisää Astra Zenecaa on viety tällä viikolla kuntiin päivittäin.

”Meillä (Uudellamaalla) on sen verran vielä rokotettavia ihmisiä jäljellä”, kertoo Hus-apteekin toimialajohtaja Kerstin Carlsson.

Tilannetta helpottaa se, että Astra Zenecalla on pitkä säilymisaika. Nyt annettavien rokotteiden kestoaika on Carlssonin mukaan heinäkuulle.

”Tässä on vielä monta kuukautta aikaa.”

Tilanne voi kuitenkin muuttua, sillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päätti keskiviikkona, että 65–69-vuotiaat saavat toukokuusta lähtien valita, ottavatko he Astra Zenecan vai mrna-rokotteen. Näihin lukeutuvat muun muassa Modernan ja Pfizerin rokotteet.

Astra Zenecan ympärille on kehittynyt epäilyksiä veritulppariskin takia.

HS uutisoi viime viikonloppuna, että pääkaupunkiseudulla on peruttu kymmenittäin rokotusaikoja, kun ihmiset eivät ole halunneet Astra Zenecan rokotetta.

Euroopan lääkevirasto Ema on todennut, että rokotteella on mahdollisesti yhteys erittäin harvinaiseen veren hyytymishäiriöön, ja valtaosa näistä tapauksista on todettu alle 60-vuotiailla naisilla. Rokotteen riskit on kuitenkin arvioitu äärimmäisen pieniksi. Eman tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvitysten mukaan rokotteella ei ole yleistä veritulppariskiä.

Vakavia veren hyytymishäiriöitä on todettu Suomessa yhdellä rokotetulla 80 000:ta rokotettua kohden. Esimerkiksi ehkäisypillerien veritulppariski on neljä tapausta kymmentä tuhatta ehkäisypillerin käyttäjää kohden.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö sanoo, että THL:n linjaus tarkoittaa käytännössä sitä, että Astra Zenecan rokotteita jää varastoon niin Vantaalla kuin muualla Suomessa.

Vantaalla riittää vielä Astra Zenecan kohderyhmää.

”Rokote on kuitenkin tutkittu turvalliseksi. Tässä ryhmässä, joka nyt saa Astra Zenecaa, ei ole Suomessa juuri vakavia haittavaikutuksia havaittu”, hän muistuttaa.

Hän uskoo, että tiedon karttuessa maailmalla, Astra Zenecan rokotteita otetaan uudelleen käyttöön. Astra Zenecan rokotteen piti olla se tavallisen kansan rokote hintansa ja kuljetusten helppouden vuoksi.

Vantaa ja Espoo ovat alkaneet rokottaa jo 55-vuotiaita. Helsinki aloitti tällä viikolla 60–64 -vuotiaitten rokottamisen.

Helsingissä Astra Zenecasta johtuvien rokotusaikojen peruminen on viime päivinä vähentynyt, kertoo Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

”Aiemmin oli ihmisiä, jotka kuullessaan saavansa Astra Zenecaa kääntyivät pois. Nyt tästä syystä peruutuksia ei enää paljoa tule”, hän sanoo.

THL:n tämän hetkisten suositusten mukaan Astra Zenecan rokotetta voidaan antaa myös yli 70-vuotiaille, ja näin toimitaankin Helsingissä. Lukkarinen kertoi keskiviikkona päivällä, että Helsingissä odotetaan THL:lta päätöksiä myös alaikärajojen mahdollisista muutoksista tai siitä, voisiko valmistetta antaa 65 ikävuotta nuoremmille vapaaehtoisille.

”Ensirokotteen suhteen Helsinki on jo sellaisessa tilanteessa, että uusista Astra Zenecan rokotteista ei ole meille hyötyä, jos ikärajana säilyy 65 vuotta. Siitä ikäluokasta on jo merkittävä osa rokotettu. Aikoja on nyt niin vapaana, että tähän ikäluokkaan kuuluva pääsisi rokotettavaksi samana päivänä”, kertoo Lukkarinen.

THL kertoi kuitenkin keskiviikkona, ettei ikärajaa toistaiseksi alenneta.

Helsingissä on jo ollut tämän varalle alustavia suunnitelmia. Yksi vaihtoehdoista voisi olla tehosterokotteen, joka tähän mennessä on annettu 12 viikkoa ensimmäisen rokotuserän jälkeen, antamisen aikaistaminen. Lukkarisen mukaan muutos kuitenkin vaatisi ajanvarausten siirtoja, joka olisi valtava toimenpide.

Myös Espoossa Astra Zenecan rokotetta annetaan tällä hetkellä vain 65–69-vuotiaille sekä niille, jotka tänä vuonna täyttävät 65 vuotta. Rokotettavia löytyy vielä.

”Noin 3 500 henkilöä on [Espoossa] vielä rokottamatta. 75 prosenttia tästä ikäryhmästä on rokotettu”, kertoi Espoon johtava ylilääkäri Anu Mustakari tiistaina.

Espoossa päivittäin kymmeniä ihmisiä kieltäytyy Astra Zenecan rokotteesta.

”Enemmän meillä on käytettyjä aikoja kuin perumisia”, huomauttaa Mustakari.

Rokotustahti Espoossa ei ole vielä hidastunut merkittävästi. Tällä hetkellä kaupungissa rokotetaan yli 55-vuotiaita ja riskiryhmäläisiä.

”Olemme myös avanneet iltarokotusaikoja. Nyt näyttää, että Pfizeria saadaan pikkuhiljaa suurempia volyymeja.”

Mustakarin mukaan rokotteita ei kuitenkaan tällä hetkellä oteta Espoon kaappeihin odottelemaan niin paljon, kuin niitä vain saadaan.

”Tähän asti meillä on ollut tilanne, että olemme ottaneet vastaan kaikki rokotteet, joita meille on annettu. Nyt käymme dialogia. Jos näyttää, että meillä on vielä pistämättä Husin jakelemaa Astra Zenecaa, meillä ei ole tarvetta pyytää kaappeihin täydennystä”, sanoo Mustakari.

Espoossa tulee kahden viikon sisällä ajankohtaiseksi tilanne, jossa ensimmäisen erän Astra Zenecaa ennen ikärajan asettamista saaneet alle 65-vuotiaat saavat tehosterokotteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaisesti heille annetaan Pfizerin tai Modernan tehosterokote. Rokotussarjaa ei tarvitse aloittaa alusta.