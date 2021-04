”Tänäkin vappuna istun yksin koneen ääressä”, sanoo helsinkiläinen yliopisto-opiskelija – Asiantuntija selittää, miksi koronaeristys on niin haitallista juuri nuorille

Koronavirus vei Iida Alaselta, 22, työt, ja elämä meni sekaisin. Hän viettää paljon aikaa Sekasin-verkkoyhteisössä, josta yhä useampi nuori hakee apua.

Baarityöntekijä Iida Alanen on ollut koronan vuoksi lomautettuna.­

Helsinkiläinen Iida Alanen, 22, istuu yksiössään ja hörppii kahvia. Kädessä on päivän ensimmäinen mukillinen, sillä hän on juuri herännyt. Kello on kaksi iltapäivällä.

”Inhoan tällaista tyhjyydessä lillumista. Ei ole mitään väliä, milloin menet nukkumaan ja milloin heräät. Kaikki päivät ovat harmaata mössöä”, Alanen sanoo.

Hän on ollut kuusi viikkoa lomautettuna työstään baarissa koronarajoitusten vuoksi. Kun arkirutiinit katosivat, vuorokausirytmi meni sekaisin.

”Pahinta tässä ajassa on se, että viedään toimeentulo. Se on ihan hirveää. Haluaisin vain töihin!”

Iida Alanen työllistyi viime kesänä neljän kuukauden työttömyyden jälkeen baariin, joka sijaitsee Helsingin Kalliossa.

”Olen tosi aktiivinen ja sosiaalinen. Elän ja hengitän muita ihmisiä. Siksi olen hakeutunut asiakaspalvelutyöhön. Rakastan jutella meidän asiakkaiden kanssa.”

Helmikuussa Alanen muutti työpaikan perässä Kallioon kalliimpaan asuntoon. Vuokra nousi yli 200 euroa kuukaudessa.

”Olin laskenut tarkkaan kaikki menot, että selviän. Ja sitten työpaikka pistettiin säppiin.”

Maanantaina baarit saivat jälleen avata ovensa, mutta Alasen työpaikka ei auennut. Anniskelu pitäisi lopettaa jo kello 17, kun yleensä baari on avattu kello 15.

”Ihan naurettavaa”, Alanen sanoo.

Hänen lomautuksensa jatkuu kesäkuun loppuun, ja hän yrittää nyt hakea muuta työtä.

Iida Alanen viettää paljon aikaa Sekasin Gamingin Discord-verkkoyhteisössä, joka on auki kellon ympäri. Se on Suomen suurin verkkoyhteisö, joka tarjoaa matalan kynnyksen apua syrjäytymisen ehkäisyyn, juttuseuraa sekä vertaistukea yksinäisyyteen ja huoliin.

Jäsenmäärä ylitti viime vuonna 15 000. Yhteydenottojen määrä kasvoi 2,5 miljoonaan, kun edellisenä vuonna niitä oli noin kaksi miljoonaa.

Kahdenkeskistä keskusteluapua ja ryhmäkeskusteluja auttajien kanssa nuorille tarjoaa Sekasin-chat, jonka kävijämäärät kasvoivat viime vuonna 25 prosenttia. Sivustoja koordinoivat Mieli ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto ja SOS-lapsikylä. Toiminnassa on mukana myös kymmeniä muita järjestöjä ja kuntien mielenterveyspalveluja.

”Nuorten avuntarve on lisääntynyt koko ajan”, sanoo Sekasin-kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana.

Yhteydenotoista noin 11 prosenttia koskee itsetuhoisia ajatuksia. Tällaisia yhteydenottoja tulee päivittäin keskimäärin kymmenen.

Koronarajoitukset koettelevat nuoria ja nuoria aikuisia eri tavalla kuin vanhempia ihmisiä.

”Nuorilla ei ole vielä sellaista mielen resilienssiä, joka ihmisille kehittyy iän ja elämänkokemuksen myötä”, Raappana muistuttaa.

Vanhempana on usein helpompi ymmärtää, että vaikeat ajat menevät lopulta ohi. Nuorille tulevaisuus voi näyttää sumealta, varsinkin kun korona-aika tuntuu vain jatkuvan. Eristyksissä on myös vaikea toteuttaa nuoruuden perustehtäviä, jotka liittyvät kehittymiseen ja kasvamiseen: itsenäistymiseen, irrottautumiseen vanhemmista ja oman identiteetin rakentamiseen.

”Nuori etsii ja peilaa itseään yhteydessä toisiin ihmisiin: miltä minusta tuntuu ja mitä minusta tulee? Sitä pitäisi käydä läpi toisten ihmisten kanssa.”

Tarve kuulua joukkoon selittää osaltaan Sekasin-palvelujen suurta suosiota.

”Digihoito on monille nuorille myös toimivin valinta. Heillä voi olla liian korkea kynnys lähteä terveyskeskukseen.”

Yksi vuosi tuntuu nuoren elämässä pidemmältä kuin muilla. Se on kolmasosa esimerkiksi lukio- tai ammattikouluajasta.

”Etäopiskelu vaatii itsensä johtamista ja isojen kokonaisuuksien haltuunottoa. Se ei kaikilta onnistu. Osa on hyvin tunnollisia, ja osa taas laittaa ihan lekkeriksi”, Raappana sanoo.

Sekasin Gaming on ollut avuksi myös nuorelle, joka käyttää palvelussa nimimerkkiä Filosofianmaisteri. Hän ei halua nimeään julkisuuteen, mutta henkilöllisyys on HS:n tiedossa.

”Filosofianmaisteri” aloitti opinnot Helsingin yliopistossa syksyllä 2019 ja valmistunee kandidaatiksi joulukuussa.

”Opinnot ovat nopeutuneet ja arvosanat nousseet, mutta en usko, että olen oppinut asioita. On vähän sellainen huijarisyndroomafiilis, kun etätenteissä saa myös käyttää nettiä.”

Korona-aika on pudottanut hänet takaisin peruskoulun aikaiseen yksinäisyyteen. Tuolloin hänen oli vaikea löytää samanhenkistä seuraa.

”Yliopistossa aloin löytää kavereita, mutta sitten kaikki loppui. En ole vielä kertaakaan saanut kokea opiskelijavappua, ja tänäkin vappuna istun sitten yksin koneen ääressä.”

Myös Iida Alaselle netti on ollut korona-aikana tärkeä sosiaalisten kontaktien paikkaaja.

Alanen kertoo kärsineensä kouluvuosina mielenterveysongelmista ja saaneensa apua muun muassa terapiasta. Nyt hän tuntee olevansa terve. Sekasin-yhteisöstä hän on löytänyt paljon kavereita, ja osasta on tullut läheisiä ystäviä.

”Se on ollut ihan mielettömän tärkeää tässä ajassa. Vuosi sitten, kun olin työttömänä, meillä oli Discordissa myös kaveriporukka, jonka kanssa kokoonnuttiin joka ilta – siis ihan joka ilta. Jos ei olisi tätä kaveripiiriä, en tiedä, mitä olisin tehnyt. Se on henkireikä.”

Alanen tapaa välillä myös poikaystäväänsä ja työkavereitaan, jotka asuvat lähellä.

”Noudatan koronarajoituksia, mutta jos eristäytyisin totaalisesti tänne 24 neliön yksiöön, tulisin hulluksi.”

Sekasin-palveluissa moni nuori saa apua jo siitä, että joku kuuntelee.

”Kehotamme poimimaan kaikki matalalla roikkuvat hedelmät: kuuntele mielimusiikkia, katso leffa tai soita maratonpuhelu ystävälle. Tee lisää sitä, mikä tekee sinulle hyvää”, Satu Raappana sanoo.