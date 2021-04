Hankinta ylittää kaupunginhallituksen talousarvion 7,6 miljoonalla eurolla.

Helsinki jakaa työntekijöilleen kertaluontoisen 200 euron henkilöstöedun kulttuuri- ja liikuntaseteleinä.

Edulla kaupunki haluaa tarjota henkilöstölleen virkistysmahdollisuuden sekä tukea kulttuuri- ja liikunta-alan palautumista koronaepidemiasta. Asiasta päätti Helsingin kaupunginvaltuusto keskiviikkona.

”Helsinki haluaa panostaa koko kaupungille tärkeän kulttuuri- ja liikuntasektorin palautumiseen pandemian negatiivisista vaikutuksista ja samalla tarjota henkilöstölleen mahdollisuuden virkistäytymiseen koronavuoden jälkeen”, kaupunki perustelee.

Tarjottava etu on arvoltaan kaksisataa euroa työntekijää kohden ja se on verovapaa. Edun piirissä on arviolta 36 000–37 000 työntekijää.

Kaupunginvaltuusto oikeutti keskiviikkona kokouksessaan kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2021 talousarvion 7,6 miljoonalla eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien hankinnan toteuttamiseksi.

Digitaaliset setelit voi käyttää vapaa-ajan viettoon kulttuuri- ja liikuntapalveluihin oman mieltymyksen mukaisesti. Setelit ovat voimassa kesään 2022 saakka.

Lisäksi valtuusto hyväksyi keskiviikkona Vuosaaren Kurkimoision asemakaavan muutoksen. Kurkimoisioon rakennetaan uusia asuntoja, joihin tulee kattopuutarhat. Asukasmäärä alueella lisääntyy noin 350 asukkaalla.