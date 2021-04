Liikennekäyttöön uusi pikaraitiovaunu otetaan, kun Raide-Jokeri valmistuu vuoden 2024 kesällä.

X54:n puskurirakenteeseen on tehty joustomekanismi, josta on hyötyä törmäystilanteessa.­

Ensimmäinen vaikutelma on avaruus ja heleys. Helsingin uuden pikaraitiovaunun lattia natisee uutuuttaan jalkojen alla, ja isoista ikkunoista näkyy keväinen Vallilan varikko.

Ratikan väritys on vaalea. Oviseinissä on petrolinsinistä, pikkupöydissä turkoosia, ja penkit ovat okranväriset.

”Istuimia on muotoiltu pehmusteilla, joten niissä on todella mukava matkustaa”, sanoo kalustopäällikkö Heidi Heikkilä Helsingin kaupungin liikennelaitokselta (HKL).

Tarkistusmittauksen jälkeen varmistuu, että istuin on suunniteltu 42-senttiä leveälle takamukselle. Se on yhtä leveä kuin perinteisissä matalalattiaisissa Artic-vaunuissa, joita Škoda Transtech on toimittanut Helsinkiin aiemmin.

HKL:n uuden pikaraitiovaunun istuimet ovat okranväriset ja istuinten välissä on turkoosinvärisiä pikkupöytiä. Seiniin on asennettu USB-pistorasioita, joissa voi ladata kännyköitä.­

Articiin verrattuna tämä XL-versio on kuitenkin viidenneksen isompi. Sitä on myös mahdollista pidentää nykyisestä 34 metristä noin kymmenellä metrillä, jos matkustajamäärät Raide-Jokerilla ja Laajasalon pikaraitiotiellä kasvavat.

Viralliselta nimeltään ForCity Smart Artic X54 -vaunua on kaavailtu myös Vihdintien pikaraitiotielle. Artic X54:n maksiminopeus on 80 kilometriä tunnissa.

Matkustajia mahtuu seisoma- ja istumapaikoille yhteensä 214. Jos kapasiteetin äärirajoille mennään, kyytiin saa ottaa 287 matkustajaa. Istumapaikkoja on 78.

Käytävät ja seisomatilat vaikuttavat väljiltä, ja keskiovista avautuu tila, joka on merkitty lastenvaunuille, rollaattoreille ja koirille. Samat opasteet näkyvät led-valoina vaunun ulkopuolella.

”Tässä auringonpaisteessa ei oikein näy, mutta ovissa on ohuet led-opasteet, jotka auttavat näkövammaisia oven luo”, Heikkilä sanoo.

Vaunun keskiosaan on varattu tilaa lastenvaunuille, koirille, ja niille, jotka liikkuvat apuvälineiden kanssa.­

Nykykalustoon tottuneelle on hämmentävää, että matkustajaovia on kyljissä molemmin puolin. Näin on, koska ratikkaa ajetaan kahteen suuntaan. Molemmissa päissä on myös ohjaamot.

HKL:n ajokouluttaja Tom Roine on jo ehtinyt vähän ajaa vaunulla, ja kehuu ajotuntumaa hyväksi.

”Paljon parempi ajokahva kuin Articissa”, Roine sanoo.

Uuden pikaraitiovaunun ulkomitat ovat yhtä suuret kuin HKL:n vanhojen Artic-vaunujen, mutta tilavaikutelma on avarampi.­

Artic X54 saapui Helsinkiin Kajaanista rekkakyydillä pari viikkoa sitten. Vallilan varikolla vaunu kuorittiin pois suojakääreistään, ja siihen asennettiin virroitin.

Kyse on vielä prototyypistä, jonka ratkaisuja hiotaan koeajojen aikana. Kesän aikana vaunun teknisiä ominaisuuksia koetellaan kantakaupungin ratikkaverkossa. Syksymmällä sen kyytiin otetaan erityisryhmien matkustajia.

Tavalliset matkustajat eivät ainakaan oikopäätä pääse kokeilemaan uutta vaunua. Sarjavalmisteisia vaunuja alkaa saapua Helsinkiin ensi vuoden lopulla.

Liikennekäyttöön uudet vaunut otetaan vuoden 2024 kesällä, kun Raide-Jokeri valmistuu.

Pikaraitiovaunussa on yhteensä 78 istumapaikkaa ja noin 136 seisomapaikkaa.­