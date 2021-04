Kiviruukin eteläisiin kortteleihin kaavoitetaan tutkimusta, opetusta, teollisuutta ja kaupan suuryksikkö.

Espoon uusi tutkimukseen, asumiseen ja opiskeluun keskittyvä alue Kiviruukki etenee.

Alueen eteläisiin kortteleihin Länsiväylän kupeeseen kaavoitetaan tutkimusta, teollisuutta ja opetusta. Pieni kaistale vanhan teollisuusalueen laidalla jää virkistyskäyttöön. Kiviruukin asemakaavaa käsitellään Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnassa keskiviikkona.

Lue lisää: ”Espoossa suunnitellaan tieteen, tutkimuksen ja asumisen uutta keskittymää – Tällaiselta näyttää Länsiväylän varteen rakentuva Kiviruukki”

Kaavassa alueen keskukseksi muodostuisi Kiviruukinaukio, josta olisi kulkureitit sekä Keskuspuistoon että Kivenlahden metroasemalle. Aukion laidalle tulisi liiketiloja ja palveluita.

Uusi kaava mahdollistaa kortteliin 1 100–2 500 työpaikkaa sekä noin 2 000 opiskelupaikkaa.

Alueelle on tarkoitus toteuttaa vuosina 2022–2025 opiskelijoiden keskus, jossa olisi ammatillista koulutusta, lukio sekä työväenopiston keskus. Lisäksi alueelle on tarkoitus tulla uusi VTT Bioruukin tutkimuslaitoksen siipi. Vuoteen 2030 mennessä olisi tarkoitus toteuttaa loput alueen toimistotiloista sekä tutkimuksen, kulttuurin, palveluiden ja kaupan työpaikoista.

Asemakaava on vasta pieni osa Kiviruukin laajemmasta asuinalueesta. Alueelle on tarkoitus rakentaa melko tiivistä ja korkeaa asuinrakentamista, joka nojautuisi läheiseen metroasemaan. Alue on alun pitäen ollut teollisuuskäytössä.