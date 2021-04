Asiantuntijoiden mukaan nuorten tukeminen ja väkivaltaiseen oireiluun puuttuminen on koko yhteiskunnan asia.

Tilastojen valossa nuorten tekemä rikollisuus on vähentynyt läpi 2000-luvun. Se on hyvä uutinen.

Samaan aikaan on kuitenkin havaittavissa, että tietty osa nuorista syyllistyy yhä useammin vakaviin väkivaltarikoksiin.

Tällä viikolla 24-vuotiaan elämä päättyi puukoniskuun Helsingin päärautatieasemalla. Poliisi epäilee henkirikoksesta 16-vuotiasta poikaa. Tekoa tutkitaan tappona. Puukotusta edelsi kahden porukan välinen tappelu. Poliisin mukaan kahakointiin osallistujat olivat pääosin ulkomaalaistaustaisia nuoria.

Alaikäisiä on epäiltynä muistakin viimeaikaisista henkirikoksista Helsingissä. Viime vuonna Helsingin poliisi tiedotti tutkivansa epäiltyjä puukotuksia Vallilassa ja Alppipuistossa. Molemmissa tapauksissa epäillyt olivat alaikäisiä. Niin oli myös koko maata järkyttäneessä Koskelan henkirikoksessa.

”On totta, että viime vuonna näitä nuorten tekemiä vakavia väkivaltarikoksia oli huomattavan paljon. Vaikuttaa myös siltä, että nuorten väkivalta on näyttäytynyt entistä raaempana”, kertoo Helsingin yliopiston tutkijatohtori Markus Kaakinen.

Tilanne ei ole vielä alkuvuoden perusteella näyttänyt rauhoittuvan.

”Tämän vuoden alun perusteella tilanne ei valitettavasti ole tasaantumassa”, kommentoi rikoskomisario Jari Koski Helsingin poliisista.

Mikä selittää sitä, että nuoria epäillään yhä enenevissä määrin raaemmista rikoksista?

Taustalla on usein erilaisia ongelmia yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Riskitekijöitä ovat muun muassa mielenterveyden ongelmat, neuropsykiatriset häiriöt, päihteiden käyttö ja rikoksia tekevä kaveripiiri, Kaakinen luettelee.

Useimmiten myös rikoksia tekevillä nuorilla on taustallaan omia uhrikokemuksia.

Yhden vuoden otannan perusteella on vaikea sanoa, mitkä seikat nykyisen rikospiikin taustalla ovat.

Yksi vastaus piilee siinä, mitä nuorilla on taskuissaan.

”Tietyt nuoret kantavat teräaseita yhä useammin. Nuoria on pysäytetty ja ratsattu rikostutkinnan yhteydessä, ja valitettavan nuorillakin kavereilla on mukana teräsaseita sekä ampuma-aseita”, Koski kertoo.

Teräaseiden yleistyminen puolestaan liittyy mahdollisesti huumausaineiden lisääntymiseen.

Poliisi on havainnut, että yhä nuorempia värvätään huumekauppiaiksi.

”Siihen kulttuuriin kuuluu varustautuminen ja velanperintä. Yhä nuorempia ja nuorempia henkilöitä on tilanteissa, joissa peritään velkaa väkivallalla”, Koski kuvailee.

Syyksi teräaseiden kantamiselle nuoret ovat poliisien kysyessä kertoneet Kosken mukaan itsepuolustuksen ja sen, että heidän täytyy suojautua muilta henkilöiltä.

Onko todella niin, että osa nuorista joutuu henkensä pitimiksi kantamaan teräaseita Helsingin kaduilla?

Nuorisorikollisuuskyselyssä se pieni osa nuorista, jotka kertoivat kantaneensa asetta julkisella paikalla, oli yleisimmin ottanut aseen mukaan juuri itsepuolustukseksi.

Markus Kaakinen toimii tutkijatohtorina Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa Helsingin yliopistossa.­

Tutkimusnäyttöä nuorten terä­aseiden kantamisen lisääntymisestä Suomessa ei Kaakisen mukaan ole. Tämä ei vielä tarkoita, etteikö niin olisi. Poliisin tekemien havaintojen mukaan kaikkein eniten rikoksiin sekaantuneiden nuorten parissa aseen kantaminen on voinut lisääntyä.

Ja jos teräaseita on yhä enemmän, se aiheuttaa suurempia riskejä nuorten kokoontuessa yhteen.

Riskit esimerkiksi harkintakyvyn pettämiselle ja sille, ettei tekojen seurauksia ymmärretä, ovat ilmeisiä.

Nuorten väkivaltaiseen käytökseen johtavat syyt ovat monisyisiä.

Yksi asia kuitenkin nousee kuitenkin toistuvasti esiin, ja se on turvattomuuden kokemus.

”Nuorisobarometri on vuosien ajan toistanut, että syrjäytyminen on ennen kaikkea luottamuksellisten ihmissuhteiden, erityisesti ystävyyssuhteiden, puutetta. Olen varma, että tällä on tekemistä nuorten väkivaltaisen käyttäytymisen kanssa”, sanoo Punaisen Ristin nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää.

Suurpää on toiminut vuosien ajan nuorisotutkijana ja esimerkiksi tutkinut nuorten miesten rikollisuutta ja monikulttuurisuutta yhdessä Päivi Honkatukian kanssa.

”Liian vähällä huomiolle jää se, että kun nuori joutuu väkivallan uhriksi, on tekijä usein samanikäinen ihminen. Tästä syystä meidän pitäisi ymmärtää paremmin nuorten ryhmäsuhteita ja mikä merkitys niillä on nuorille”, Suurpää sanoo.

Tutkijat haastattelivat etnisiin vähemmistöihin luokiteltuja, rikoksia tehneitä nuoria ja totesivat, että toisinaan ystävät ovat perheen roolissa. Nuorten miesten yhteisöissä saattoi myös elää vahva lojaalisuuden vaatimus, jota ei ollut sopivaa rikkoa.

Nuorisotutkijana vuosia toiminut Leena Suurpää johtaa nykyään SPR:n turvatalotoimintaa.­

”Nuoret, joita haastattelimme, olivat joutuneet jatkuvasti kamp­pailemaan arvostuksesta vertais­suhteissa ja yhteis­kunnassa. Heillä oli kova tarve kuulua joukkoon.”

Ryhmässä nuori saa kokemuksen arvostuksesta ja hyväksynnästä, ja vaikeassa tilanteessa joku puolustaa.

Paradoksaalisesti ryhmä voi samaan aikaan synnyttää turvattomuuden tunnetta ja johtaa vakaviin ja pahimmillaan traagisiin seurauksiin.

Rikoksilla oireileva nuorten joukko on pieni. Sitä mieltä ovat kaikki haastateltavat asiantuntijat.

Jokaiseen väkivaltaiseen tekoon liittyy kuitenkin uhri. Pahimmillaan kokonainen elämä päättyy. Niin kävi viimeksi maanantaina Helsingin rautatieasemalla.

”Kyse on useista päättyneistä elämistä sekä perheistä, jotka rikkoutuvat”, Koski sanoo.

Näitä nuoria on vaikea tavoittaa, sillä he ovat jo pudonneet yhteiskunnan tukiverkkojen läpi. Osa on voinut tehdä jo useampia rikoksia, tai ainakin rikollinen käyttäytyminen on voinut muuttua normiksi heidän sosiaalisessa ryhmässään.

Jo rikoksia tekevät nuoret putoavat lopulta yleensä poliisin haltuun. Silloin on usein liian myöhäistä, eivätkä pehmeät keinot tai tukiohjelmat enää riitä.

”Onko niin, että yhteiskuntana annamme heidän mennä, että nämä on nyt menetetty?” Koski kysyy.

Tutkijoiden mukaan tähän ei missään nimessä voida mennä.

”Kysymys täytyy kääntää vaatimukseksi. Suomen täytyy olla yhteiskunta, joka rakentaa jokaiselle nuorelle turvallisen kasvuympäristön. Niitä keinoja täytyy löytyä”, Suurpää sanoo.

”Ei voida ajatella, että yksi sektori ratkaisisi nämä kaikki ongelmat. Tarvitaan moniammatillista yhteistyötä, jossa nuoren tilannetta arvioidaan kokonaisuutena ja joku ottaa siitä kokonaisvastuun”, Kaakinen jatkaa.

Varhainen puuttuminen on tutkimusten mukaan myös taloudellisesti kannattavaa. Hoitamattomana yksikin rikoksiin ryhtyvä nuori maksaa yhteiskunnalle moninkertaisesti enemmän kuin tukipalvelut.