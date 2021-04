Koronaviruksen aiheuttamiin muutoksiin verrattuna Apotin vaikutukset palveluiden saatavuuteen jäävät vähäisiksi, arvioi Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

Sote-tietojärjestelmä Apotin ideana on yhdistää lukuisten eri sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien tiedot yhteen paikkaan. Järjestelmä otettiin ensimmäisenä käyttöön Peijaksen sairaalassa Vantaalla marraskuussa 2018.­

Helsinkiläisten on syytä varautua viivästyksiin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa lähiviikkoina.

Lauantaina kaupungin terveys- ja päihdepalvelut ottavat käyttöön uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin. Muutos näkyy vastaanottoaikojen vähenemisenä, puhelinpalveluissa ja ajanvarauksessa.

Muutoksen vaikutuksia eri palveluihin on listattu kaupungin sosiaali- ja terveystoimen verkkosivuille. Kouluterveydenhuollon ikäkausitarkastuksia toteutetaan huhti–toukokuussa ”hyvin rajatusti” ja vastaanottoaikoja sekä koulu- että opiskeluterveydenhuollossa ja hammashoidossa on tarjolla tavallista vähemmän.

Neuvoloissa terveydenhoitajan määräaikaistarkastuksia 3–6-vuotiaille ei tehdä maaliskuulta toukokuun puoleenväliin. Jo aiemmin 1,5- ja 4-vuotiaiden lakisääteisiä lääkärintarkastuksia on jäänyt epidemia-aikana Helsingissä väliin pandemian ja lääkäripulan vuoksi.

Apotin käyttöönotto vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen, joskaan ei yhtä paljoa kuin yli vuoden kestänyt koronavirusepidemia, sanoo Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

”En näkisi toimintojen supistumista Apotin suhteen mitenkään dramaattisena. Kaikki saavat kiireellisen hoidon, se on selvää. Kiireetöntä hoitoa tarjotaan myös, mutta siinä on mahdollisesti hidastumista.”

Asiakkaille muutos on jo alkanut näkyä. Esimerkiksi suun terveydenhuollon kiireetön ajanvaraus oli viisi päivää poissa käytöstä, kun ajanvarauksia siirrettiin nykyisestä järjestelmästä Apottiin.

Järjestelmänvaihdos näkyy eri tavoin eri toimialoilla. Palliatiivisessa osastohoidossa ja kotisairaalan jo hoidossa oleviin potilaisiin tilanne ei vaikuta. Sen sijaan uusien potilaiden pitää odottaa kiireetöntä vastaanottokäyntiä palliatiivisella poliklinikalla hieman tavallista kauemmin, kertoo kotisairaalan ylilääkäri Taina Toivanen.

”Jos tänään tulisi lähete, pääsisi poliklinikalle käymään noin toukokuun puolivälissä. Jos tilanne muuttuisi akuutiksi, kotisairaala tulisi kyllä hoitamaan”, Toivanen sanoo.

Terveys- ja päihdepalveluiden vastaanottoaikoja on seuraavien parin–kolmen viikon aikana tarjolla Leena Turpeisen arvion mukaan noin kolmannes vähemmän kuin normaalisti.

”Vaikka Apotin käyttöönottoa on harjoiteltu, käytön aloittaminen hidastaa toimintaa. Meidän on ollut pakko laskea käyntimääriä näinä viikkoina, jotta ihmiset pystyvät tekemään työnsä riittävän hyvin”, Turpeinen sanoo.

Kesälomakauden kynnys yli vuoden kestäneen epidemian loppumetreillä ei ole paras mahdollinen uuden järjestelmän käyttöönotolle. Toisaalta myös lykkääminen jo toistamiseen olisi ollut hankalaa. Alun perin järjestelmä piti ottaa käyttöön jo lokakuussa.

”Tämä on hanke, jolla on alkamispäivä ja päättymispäivä. Sijaiset, Apotti-asiantuntijat ja tukihenkilöt on koulutettu tähän hetkeen, eikä sitä voi määrättömästi venyttää.”

Myös henkilöstön lomat on jo järjestelty Apotin käyttöönottoa silmällä pitäen. Lisäksi vanhojen järjestelmien ylläpitosopimuksia on päättymässä.

Kaupunkilaiselle Apotin käyttöönotto näkyy lähinnä sen yhteydessä käyttöön otettavan Maisa-järjestelmän kautta. Jatkossa samasta järjestelmästä pääsee tarkastelemaan sekä sosiaali- että terveydenhuollon käyntitietoja. Käyttäjä voi viedä palveluun tietoja itse ja ottaa sen välityksellä yhteyttä ammattilaisiin.

Järjestelmän on myös tarkoitus parantaa tiedonkulkua eri sote-ammattilaisten välillä: jos potilas siirtyy erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, ammattilaiset näkevät toistensa kirjaukset järjestelmästä, eikä fakseja tai paperisia asiakirjoja tarvita. Samalla myös tapa, jolla tietoja kirjataan, muuttuu.

”Toki edelleen on hyvin tarkkaan rajattu, kenelle tiedot näkyvät”, Turpeinen sanoo.

Helsingin lisäksi Apotti otetaan lauantaina käyttöön Kauniaisten ja Keravan terveydenhuollossa, kotihoidossa, iäkkäiden palveluissa ja päihdehuollossa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkakeskuksessa.

Muutos koskee noin 15 000:ta Helsingin, Kauniaisten ja Keravan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää sekä noin 2 000:ta diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoimintojen työntekijää.