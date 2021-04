Tulevana yönä lämpötila voi laskea pakkasen puolelle myös pääkaupunkiseudulla.

Viime viikkojen keväinen säätila on ohi koko Suomessa. Pääkaupunkiseudulla herättiin perjantaina räntäsateeseen. Räntäsateen odotetaan vaihtuvan vesisateeksi päivän aikana. Lämpötila Etelä-Suomessa nousee noin viiteen asteeseen. Pilvipeite voi osin rakoilla.

Perjantain ja lauantaina välisenä yönä pääkaupunkiseudullakin mennään lähelle nollaa, jopa pakkasen puolelle. Autoilijoita kehotetaan varovaisuuteen varsinkin yöllä ajaessa.

”Yön aikana sade voi muuttua lumeksi, mutta kertymää tulee niin vähän, että maa tuskin on huomennakaan valkoinen”, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula.

Märkä lumisade sai maan hetkellisesti valkoiseksi Pohjois-Helsingissä.­

Kylmän säätyypin odotetaan jatkuvan pitkälle tulevaan viikkoon. Hoppulan mukaan luvassa on selvästi kylmempää kuin mihin on jo ehditty tottua. Keskilämpötila seuraavan viiden vuorokauden aikana on ennusteen mukaan keskiarvoa kolme astetta alempana.

”Kymmenen asteen ylityksiä ei luultavasti tulla näkemään edes seuraavan 10 vuorokauden aikana”, Hoppula sanoo.

Muualla Suomessa lunta on satanut yön aikana useita senttejä. Pellon mittausasemalla Lapin maakunnassa viimeisen 12 tunnin aikana on tullut 12 senttiä lunta. Pohjanmaallakin on mitattu yli viiden sentin lumikertymiä.