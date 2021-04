Helsingin Kukkatehtaan yrittäjästä Suvi Kantoluodosta tuntuu, että kukkalähetykset ovat arkipäiväistyneet viime aikoina.

Helsingissä Kukkatehtaassa käy perjantaisin kuhina. Monet haluavat viikonlopun kunniaksi käydä hakemassa tai tilata itselleen viikkokimpun, nipun jaloleinikkejä tai vaikka pioneja.

Kukkatehdas avasi liikkeen Kallioon Hämeentielle viime elokuussa. Sitä ennen Kukkatehdas teki yritys-, tapahtuma- ja häätilauksia. Koronaviruspandemian myötä yrittäjien Suvi Kantoluodon ja Johanna Valjakan kalenteri kuitenkin tyhjeni. Heidän täytyi alkaa painottaa työtään enemmän kuluttajapuolelle.

Helsingissä kukkakauppojen suosio tuntuu koronapandemian aikana kasvaneen. Kuljetuspalvelut mahdollistavat ystävän muistamisen ilman kontakteja, ja omaankin kotiin saa tilattua helposti värikästä piristettä.

”Olemme huomanneet, että erityisesti kukkalähetykset ovat arkipäiväistyneet. Nykyään nuoremmatkin lähettävät kukkia toisilleen, kun ennen ehkä enemmän lähetettiin kukkia äidille tai mummolle”, Kantoluoto kertoo.

Kukkalähetyksiä tilataan esimerkiksi syntymäpäivän tai perheenlisäyksen kunniaksi.

”Ystävälle saatetaan myös toivottaa ihan vain ihanaa päivää, kun ei ole päästy näkemään.”

Onnittelukortteja kirjoittaessaan Kantoluoto on havainnut, että lähes kaikissa esiintyy sama teema: toivottavasti voidaan juhlia pian.

Omistajat Johanna Valjakka (vas.) ja Suvi Kantoluoto avasivat Kukkatehtaan Hämeentielle viime elokuussa.­

Kukkatehdas tekee lähetyksiä oman verkkokauppansa kautta mutta on myös Woltin listoilla.

”Wolt tuo kivaa lisää, mutta se ottaa niin kovat provikat, että kaikesta muusta myynnistä meille jää käteen enemmän. Luulen, että Woltin kautta tavoitamme kuitenkin erilaista asiakaskuntaa kuin niitä, jotka käyvät meillä muuten.”

Kantoluoto kertoo huomanneensa, että Wolt tuntuu olevan suosittu käyttöliittymä erityisesti miesoletetuille.

”Esimerkiksi ystävänpäivänä ja naistenpäivänä tämä näkyi selvästi, ihmisten etunimien perusteella.”

Pioni Hämeentien kukkakauppa Kukkatehtaassa.­

Fleminginkadulla Harjun Kukan yrittäjä Henna Riikonen kertoo, että moni naapurustosta käy hakemassa kimpun kotiin esimerkiksi etätöitä piristämään.

”Todella moni on sanonut, etteivät he ole ikinä ennen hankkineet kukkia mutta ovat koronan myötä tajunneet, kuinka paljon ne tuovat viihtyvyyttä. Tietokoneen tuijottamisen ohella on ihanaa, kun tilassa on myös kukkia.”

Keväisin suosittuja ovat myös viherkasvit, Riikonen sanoo. Erityisesti nuorten keskuudessa suosittuja ovat myös kuivakukat, jotka kestävät kauemmin ja ovat taloudellisesti hyvä vaihtoehto.

Harjun Kukka käynnisti kukkalähetykset Woltin kautta jo vuosi sitten, heti pandemian alettua.

Riikonen kertoo huomanneensa, että kimppujen koko on jonkin verran kasvanut. Tämä saattaa liittyä siihen, ettei esimerkiksi syntymäpäiviä, vauvakutsuja tai nimiäisjuhlia voida viettää yhdessä.

”On ollut myös kiva huomata, että asiakaskunta on monipuolista. Meillä käy kaikenikäisiä, ja yksi huomio on, että esimerkiksi todella paljon nuoria miehiä hakee kukkia itselleen kotiin.”