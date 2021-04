HS keräsi tapahtumia, joista voi nauttia vaikka kotisohvalta.

Koiranpennun koulutuksessa on tärkeää oppia turvallinen vastaantulevan koiran kohtaaminen.­

Pääkaupunkiseutua hellinyt lämmin kevätsää vaihtui koleaan takatalveen, joten listasimme kiinnostavia etätapahtumia, joista voi nauttia ilmaiseksi kotisohvilla lauantaina.

1. Tänään vietetään valtakunnallista Koiranpäivää, jolla Suomen Kennelliitto haluaa muistuttaa ihmisen parhaan ystävän merkityksestä. Koronavuosi on saanut suomalaiset innostumaan koiran hankintaan. Kennelliiton verkkoluennoilla annetaan vinkkejä pennunostajille ja koiran kasvatukseen. Eläinten käyttäytymistieteen dosentti Katriina Tiira kertoo kello 12 aiheesta Mitä pitää tietää koiraa hankkiessa? Kello 14 alkavalla luennolla eläintenhoidon opettaja Piritta Pärssinen antaa neuvot toimivaan perusarkeen koiran kanssa. Linkit webinaareihin tulevat Kennelliiton verkkosivuille lauantaina aamulla.

2. Helsinki-kanavalla suoratoistona nähtävä Flamencosauna tuo yhteen kahden eri kulttuurin peruskivet, tunteikkaan flamencon ja suomalaisen saunan. Mitä tapahtuu suomalaisessa saunassa, kun lauteilla viisi hikistä flamencotanssijaa vihtovat koputuksia Kimmo Pohjosen musiikin tahtiin? Löylyä kiukaalle heittää koreografi-tanssija Katja Lundénin lisäksi ohjaaja Kari Heiskanen. Suora lähetys flamencoesityksestä nähdään Helsinki-kanavalla klo 18.

3. Saura Live -illoissa luvassa on livemusiikkia, keskustelua ja mutkatonta tunnelmaa suorana Käpylän Pohjolanaukion Saurahuoneelta. Tänään esiintymisvuorossa on Samuli Putro. Keikalla Putroa jututtaa muusikko Kimmo Härmä. Tapahtuma lähetetään suorana SauraLiven Youtube-kanavalla klo 19. Tapahtumaan voi ostaa kannatuslipun.

4. Laulaja Bianca Morales ja kitaristi Fred Ahlberg tunnelmoivat ikivihreiden suosikkilaulujen parissa Kauniaisten Uudessa Paviljongissa nauhoitetussa konserttituokiossa. Lauluesitysten ohella Bianca muistelee jazzlaulajan alkutaipalettaan Kauniaisissa 1980-luvulla ja duo esittää lauluja, joita Bianca on esittänyt vuosien varrella Kauniaisissa Grani Big Bandin ja Åke’s Jazz Festivalilla eri kokoonpanojen kanssa. Konsertti nähdään suorana Kauniaisten kaupungin Kulttuuripalvelujen Youtube-kanavalla kello 18.

5. Helsinki-kanavalla on katsottavissa Ella Mettäsen ja Eero Ojalan esittämä päivitetty versio Hella Wuolijoen näytelmästä Niskavuoren Heta. Näytelmä kertoo ylpeän talontyttären epäsäätyisestä avioliitosta, kunniasta ja suomalaisesta yhteiskunnasta 1800-luvulta sotien väliseen aikaan saakka. Runsaasti komiikkaa ja värikkäitä henkilöhahmoja sisältävä kohtauksellinen näytelmä on uskollinen alkuperäisteokselle. Teatteri Jurkassa keväällä 2019 ensi-iltansa saaneen näytelmä nähtiin Kanneltalossa helmikuussa, ja esityksen tallenne on nähtävillä maanantaihin 26.4. saakka.