Poliitikot haluavat selvittää laajempaa kiinnostusta kiinteistöä kohtaan sen sijaan, että se myytäisiin ilman selvityksiä ja kilpailullista menettelyä suoraan pääomasijoitusyhtiö Capmanin hallinnoimalle rahastolle.

Helsingin poliitikot ovat päättäneet ottaa aikalisän Pohjoisesplanadilla sijaitsevan arvokiinteistön myynnissä.

Osoitteessa Pohjoisesplanadi 19 sijaitseva komea, empiretyylinen kiinteistö tunnetaan Uschakoffin talona. Talon rakennutti kauppias Jegor Uschakoff vuosina 1815–1816, ja pääsuunnittelijana toimi Pehr Granstedt. HS kertoi rakennuksen myyntiaikeista maaliskuussa.

Kyse ei ole siitä, etteikö kaupunki olisi edelleen aikeissa myydä sekä rakennuksen että tontin. Kaupunki on kuitenkin päättänyt selvittää laajempaa kiinnostusta kiinteistön ostamiseen sen sijaan, että rakennus myytäisiin ilman selvityksiä ja kilpailullista menettelyä suoraan pääomasijoitusyhtiö Capmanin hallinnoimalle rahastolle.

Uschakoffin talo on paljon vanhempi kuin sitä vastapäätä sijaitseva ravintola Kappeli, joka avattiin vuonna 1867 eli kymmeniä vuosia myöhemmin. Läheinen Havis Amandan suihkulähdekin paljastettiin vasta vuonna 1908. Itse asiassa Uschakoffin talo valmistui vain muutama vuosi sen jälkeen, kun Helsingistä oli tullut Suomen pääkaupunki vuonna 1812.

Talossa sijaitsee kaupunginkanslian elinkeino-osaston toimitiloja ja katutasossa liiketiloja. Kaupunki on etsimässä uusia tiloja, joihin elinkeinopalvelut keskitetään.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäen (vihr) ehdotuksesta ja kokoomuksen Atte Kalevan tukemana, että asia palautetaan virkamiesten valmisteluun kiinteistöön kohdistuvan laajemman kiinnostuksen kartoittamiseksi ja tarvittaessa kilpailullisen menettelyn järjestämiseksi.

Vielä hetki sitten tilanne näytti varsin toisenlaiselta: esisopimus rakennuksen myymisestä Capmanille 15,5 miljoonan euron hintaan oli jo laadittu. Rakennuksessa on noin 3 200 kerrosneliötä, eli neliöhinta oli noin 4 844 euroa. Aloite kiinteistön ostamiseen oli tullut Capmanilta, joka omistaa myös vieressä sijaitsevan Pohjoisesplanadi 21:n kiinteistön. Capmanin ajatuksena on ollut kytkeä rakennukset toiminnallisesti yhdeksi kokonaisuudeksi, ja peruskorjauksen suunnittelu on jo aloitettu.

Anni Sinnemäen mielestä on tärkeää, että mahdollinen laajempi kiinnostus kiinteistöä kohtaan kartoitetaan.

”Lautakunnassa mietimme, että olisi varmasti vahvuus, jos sama taho omistaisi nämä kaksi vierekkäistä kiinteistöä, korjaisi ne ja yhdistäisi toimintoja. Mutta samalla arvioimme, että suora neuvottelu vain yhden ostajan ja kaupungin välillä on asukkaiden edun kannalta hankala. Yleensähän lautakuntaan tulee tieto myyntiin laitettavista kiinteistöistä, mutta tässä tapauksessa kiinteistöä ei oltu ilmoitettu myyntiin laitettavaksi.”

”On tärkeää tietää, löytyykö ostajiksi muita kiinnostuneita, jotta kaupunkilaiset saavat myynnistä parhaan mahdollisen hinnan. Loppujen lopuksi ostaja voi tietenkin olla myös alkuperäisessä esityksessä ollut Capman.”

Kun kiinteän omaisuuden arvo ylittää kymmenen miljoonaa euroa, asiasta päättäminen kuuluu kaupunginvaltuustolle. Lopullisesti Uschakoffin talon myynnistä päättää siis kaupunginvaltuusto.