Helsingin sairaaloissa on tällä hetkellä vain neljä korona­potilasta, myös Husin sairaaloiden tilanne parantunut

Helsingin sairaaloissa ei hoideta vakavimpia koronatapauksia. Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloissa tilanne on kuitenkin huomattavasti parempi kuin vielä maaliskuussa.

Helsingin omissa sairaaloissa on tällä hetkellä hoidossa neljä koronapotilasta. Käytännössä tämä tarkoittaa Laakson sairaalaa, sillä koronapotilaiden hoito on keskitetty sinne.

Potilaiden määrä on pudonnut merkittävästi, sillä vielä 5. huhtikuuta potilaita oli 29. Pahimmillaan viime vuoden toukokuussa heitä oli 51.

Helsingin sairaaloissa ei hoideta vakavimpia koronatapauksia, eikä niissä ole teho-osastoja. Vakavat tapaukset hoidetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloissa eli esimerkiksi Jorvissa ja Meilahdessa.

Myös Husin sairaaloissa koronapotilaiden määrä on vähentynyt huomattavasti: potilaita oli lauantaina osastolla yhteensä 51, ja heistä teholla 14. Vielä 22. maaliskuuta, kun osastohoidon lukemat olivat korkeimmillaan, potilaita oli osastohoidossa 107, ja heistä teho-osastolla 24. Teho-osastolla olevien korkein määrä oli 17. maaliskuuta, jolloin potilaita oli tehoilla tasan 30.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) sanoo, että sairaaloiden positiivinen tilanne on seurausta ennen kaikkea siitä, että rokotekattavuus ikäihmisissä ja riskiryhmissä alkaa olla hyvällä tasolla.

Esimerkiksi 75-vuotiaista ja sitä vanhemmista ensimmäisen rokotteen on saanut Helsingissä 90 prosenttia. 70–74-vuotiaista rokotteen on saanut 87 prosenttia. 65–69-vuotiaista on saanut ensimmäisen rokotuksen 76 prosenttia ja 60–64-vuotiaista 57 prosenttia ikäryhmästä. 55–59 vuotiaat pääsevät varaamaan aikaa ensimmäiseen rokotukseen ensi tiistaista alkaen.

”Sairaalahoidossa olevien määrä on todella keskeinen mittari rokotekattavuuden edistymiselle. Tilanne näyttää nyt tosi hyvältä, mutta samaan aikaan on muistettava, ettei tauti ole vielä millään tapaa voitettu”, Vesikansa sanoo.

”Tämä hyvä kehitys jatkuu vain sillä, että työssäkäyvät aikuiset jaksavat vielä rajoittaa sosiaalisia kontaktejaan.”

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen toteaa, että sairaalahoidon hyvä tilanne on ilman muuta seurausta myös siitä, että tautitapauksia on tällä hetkellä huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi maaliskuussa.

Husin sydän- ja keuhkokeskuksen toimialajohtaja Antti Vento kertoo, että nuorin Husin sairaaloiden tehohoidossa oleva potilas on tällä hetkellä 41-vuotias ja vanhin 73.

”Iän lisäksi suurimmat riskitekijät teholle joutumiseen ovat verenpainetauti, liikalihavuus ja 2-tyypin diabetes”, Vento sanoo.

Helsingin sosiaali- ja terveysatoimen apulaispormestari Sanna Vesikansan mukaan tehokkaasti edenneet rokotukset ovat suurin syy Helsingin sairaaloiden hyvään tilanteeseen. Kuvassa Pfizerin rokotetta sekoitetaan takahuoneessa Jätkäsaaren rokotusasemalla.­