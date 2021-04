Kaupunki etsii nyt alueelle yrittäjää. Kartanoaluetta yleisölle avannut edellinen yrittäjä Antti Tuomola ilmoitti yllättäen huhtikuun alussa lopettavansa toiminnan.

Jollaksen kartanon päärakennus on valmistunut vuonna 1919.­

Helsingin kaupunki etsii nyt uutta yrittäjää Laajasalossa sijaitsevaan Jollaksen kartanoon. Samalla alueesta on vireillä asemakaavamuutos, jonka tarkoitus on kehittää alueesta uusi lähiruoka- ja puutarhamatkailukohde. Helsinki omistaa historiallisen kartanoalueen maat ja rakennukset.

Jollaksen kartano on noussut otsikoihin viimeisen vuoden aikana useaan kertaan. Viimeisin käänne kartanon tarinassa on kartanoon elämään puhaltaneen yrittäjän Antti Tuomolan päätös lopettaa toiminnan pyörittäminen.

Runsaasti huomiota saanut lopetuspäätös kulminoitui Tuomolan mukaan siihen, ettei kaupunki suostunut neuvottelemaan hänen kanssaan vuokrasopimuksen tarpeeksi pitkästä jatkosta. Tämä teki investoinnin Tuomolan mukaan mahdottomaksi.

Kaupungin tilapäällikkö Sari Hildén on puolestaan sanonut, ettei kaupunki ole ollut aikeissa irtisanoa Tuomolan vuokrasopimusta, ja kyseessä oli toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Antti Tuomola ehti olla Jollaksen kartanon isäntä vain vähän yli vuoden. Sinä aikana hän esimerkiksi vuokrasi yleisösaunaa ja kokoustiloja sekä järjesti kartanoalueen pihalla erilaisia tapahtumia.­

Varmaa on ainakin se, että Helsingin toiveissa on kehittää aluetta juuri Tuomolan viitoittamaan suuntaan.

”Kun kartanoa edellisen kerran oltiin vuokraamassa, järjestettiin vuokrauksesta kaksivaiheinen kilpailu, jossa haettiin alueelle sopivaa toimintaa. Valitun toimijan [Tuomola] kanssa alueen kehittämistä käytiin läpi hänen liiketoimintasuunnitelmansa pohjalta yhdessä kaupungin yritysluotsin ja kaavoittajan kanssa. Siksi uusi kaavaratkaisu noudattaa sitä liiketoimintasuunnitelmaa, joka oli alueella toimineen yrittäjän toiminnan mukaista”, Hildén kertoo.

Tämän vuoden helmikuulle päivätyssä asemakaavamuutoksen selostuksessa kerrotaan, että ”tavoitteena on muuttaa nykyinen yleisten rakennusten korttelialue pääosin puistoalueeksi, mahdollistaa alueelle sopivaa ja virkistyskäyttöä tukevaa liiketoimintaa sekä ajantasaistaa kaava-alueen rakennusten suojelumerkinnät”.

356 neliön kokoinen kartano on jo asetettu vuokralle, ja kaupunki toivoo vuokrailmoituksessaan tarjouksia tahoilta, ”joiden toiminta olisi mahdollisimman avointa yleisölle”.

Asemakaavamuutoksella Jollaksen kartanoalueesta halutaan luoda entistä vetovoimaisempi virkistyskohde, joka palvelee paikallisia asukkaita ja houkuttelee myös ulkopuolisia paikalle. 5,6 hehtaarin kokoisella meren rannalla sijaitsevalla kaava-alueella on kuusi rakennusta, ja kaavamuutos mahdollistaa pienimuotoisen lisärakentamisen tontin länsiosassa.

Vanhoihin ja uusiin rakennuksiin voi sijoittua esimerkiksi ravintola-, kahvila- ja majoitustoimintoja sekä juhla-, tapahtuma- ja myymälätiloja tai muita matkailua tukevia toimintoja. Kaavaratkaisu mahdollistaa kartanoalueelle myös yhteisöllistä viljelyä, esimerkiksi kumppanuusmaataloutta.

Päärakennuksen läheisyyteen on kaavamuutoksessa osoitettu paikat viidelle puutarhamajalle, jotka on tarkoitettu matkailijoiden vuokrattaviksi majoitustiloiksi kartanoalueen matkailutoimintaa tukemaan. Puutarhamajojen on tarkoitus olla niin sanottuja off-grid eli verkosta irti olevia pieniä yhden huoneen ekologisia majoja, jolloin ne eivät vaadi suuria maatöitä tai kunnallistekniseen verkostoon liittämistä.

Kaiken uudisrakentamisen tulee sopia mittakaavaltaan ja rakennustyyliltään kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaseen kartanoympäristöön. Esimerkiksi uudisrakennusten julkisivujen tulee olla puuverhottuja tai paikalla muurattua tiiltä, ja niissä on oltava harjakatto.

Myös kartanopuiston vanha puistosommitelma on suunniteltu palautettavaksi niin, että istutuksissa suositaan niittyjen monimuotoisuutta lisääviä luonnonkasveja ja -perennoja. Rantavyöhyke on lepakoiden vuoksi pidettävä puustoisena.

Hildén vakuuttaa, että asemakaavamuutoksen myötä tuleva uusi yrittäjä voi alkaa kehittämään alueelle toimintaa vailla pelkoa siitä, että vuokrasopimus yllättäen irtisanottaisiin kaupungin taholta.

”Ihmettelin edellisen yrittäjän ratkaisua, kun hän oli ollut näissä kaavakeskusteluissa mukana ja käsitykseni mukaan tietoinen, että tuleva kaava tukee juuri sellaista toimintaa, mitä hän oli liiketoimintasuunnitelmassa meille esittänyt.”

Jollaksen kartano on maakunnallisesti ja helsinkiläisittäin merkittävä 1500-luvulta peräisin oleva historiallinen asuinpaikka ja 1800-luvulta peräisin oleva historiallinen kartanomiljöö. Kartanomiljöö on säilyttänyt ominaispiirteensä ja tilarakenteensa hyvin, vaikkakin jotkin piirteet kuten muotopuutarha ovat heikentyneet hoidon puutteessa.

Rakennuksista ovat säilyneet kartanon vuonna 1919 valmistunut ja asemakaavalla suojeltu päärakennus, kivimakasiini, tällä hetkellä noutopizzeriana toimiva navetta, puutarhurin asunto ja sauna. Kartanomiljööseen lukeutuu myös Matosaarentien varrella sijaitseva Jollebo-niminen rakennus, joka sijaitsee hieman varsinaisesta kartanon pihapiiristä sivussa.

Kartanon pihapiirissä on säilynyt puukujanne, puutarhan arvokasta kasvillisuutta ja avoimia niittyjä.

Asemakaavamuutos tulee poliitikkojen tarkasteltavaksi kaupunkiympäristölautakuntaan tänä vuonna, ja lopullisesti sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.