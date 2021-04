Nuorisotyön aluepäällikön mukaan tilanteen taustalla on puute nuorisotyöntekijöistä. Oodiin halutaan avata nuorille oma tila, ja Punavuoren nuorisotalo Betanian työntekijät tarvitaan sinne töihin.

Punavuorelaiset nuoret, heidän vanhempansa ja alueen nuoriso-ohjaajat ovat syvästi pahoillaan kaupungin päätöksestä lopettaa asuinalueen ainut nuorisotalo.

Osoitteessa Perämiehenkatu 13 sijaitsevan asukastalo Betanian eli ”Betskun” nuorisotilat suljettiin tällä viikolla, eikä nuorilla ole nyt paikkaa minne mennä. Vaihtoehtoiset tilat keskustakirjasto Oodiin ovat vasta suunnitteluasteella. Ihmetystä herättää myös, että päätös tehtiin korona-aikana, jolloin nuorten vaikea tilanne on muutenkin ollut paljon esillä.

”Fiilikset on tosi haikeat. Olen viettänyt siellä niin paljon aikaa kolmasluokkalaisesta asti”, kertoo 17-vuotias Johannes Puhakka.

”Ilmoitus lopettamisesta tuli ihan yhtäkkiä. En ylipäätään ymmärrä, miksi se lopetettiin, kun siellä kävi porukkaa ja paikka oli tosi hyvä ja toimiva. Lähimmät nutat ovat lopettamisen jälkeen Lauttasaaressa ja Ruoholahdessa.”

Betaniassa nuoriso-ohjaajana sulkemiseen asti työskennellyt Tiina Kuusisto ei peittele ihmetystään kaupungin päätöstä kohtaan.

”Tila on monipuolinen, edullinen ja turvallinen, ja siellä käyvistä nuorista ehdoton valtaosa vierailee talossa päivittäin tai viikoittain. Nuoret ovat 9–20-vuotiaita, suurin osa 12–14-vuotiaita. He käyvät täällä koulun jälkeen”, Kuusisto kertoo.

Kuusiston toimittamasta kävijämäärätilastosta näkee, että esimerkiksi viime syksynä kävijämäärät kasvoivat jatkuvasti. Loka-marraskuussa kävijöitä oli toistuvasti tavallisina päivinä noin 30 tai enemmän, kun pienet tilat vetävät enimmillään noin 40 henkilöä.

” ”Nuorisotyöntekijöiden määrä ei Helsingissä ole kasvanut samaan tahtiin nuorten ja lasten määrän kasvun kanssa.”

Nuorille tehdyn kyselyn mukaan paikassa myös viihdytään: kaikki kyselyyn vastanneet nuoret antoivat asteikolla 1–5 tiloille arvosanan 4 tai 5.

Kysely kertoo myös, miksi paikka on nuorille tärkeä: siellä näkee kavereita. Neljälle viidestä vastaajasta tämä oli tärkein syy käydä nuorisotalossa. Nuorille tärkeää oli myös päästä esimerkiksi pelaamaan biljardia tai pingistä, tavata ohjaajia ja osallistua erilaisiin kerhoihin, kuten kokkikerhoon.

Avoimissa vastauksissa näkyy nuorten kiintymys paikkaa kohtaan.

”Kiitos kaikesta jeejee.”

”Tämä on mukava paikka, jossa voi hengata ja tehdä mukavia asioita.”

”Tämä paikka on mahtava, ja täällä on hyvä henkilökunta.”

”On mukavaa, että nuorisotalo on olemassa. Voimme kaverieni kanssa tulla tänne päivisin, kun haluamme vaikka vaan tulla jonnekin istumaan ja juttelemaan, tai vaikkapa pelaamaan pingistä ja bilistä. Myös konsolit ovat todella suuri plussa, vaikka itse niitä harvoin käytänkään. Kiitos!”

Myös Betaniassa käyvien nuorten vanhemmat ovat tilanteesta todella harmissaan. Yksi heistä halusi kommentoida asiaa HS:lle nimettömänä julkisen työnsä vuoksi.

”Nyt puhutaan koko ajan siitä, miten huonosti nuoret voivat, ja sitten tehdään näin. Betania on ollut turvallinen paikka, johon lapseni on voinut 9-vuotiaasta asti mennä koulun jälkeen syömään välipalaa ja tekemään läksyjä.”

Naisen mukaan alueen asukastilaisuudessa kerrottiin Oodiin siirtymisestä sanomalla, että ”sieltä on kuulunut hätähuutoja”.

”Tämä varmaankin tahattomasti lipsautettu kommentti kertoo siitä, millainen tilanne Oodissa on. Tällä alueella on todella paljon ala-asteita, ja olen erityisen huolissani pienistä lapsista. 9- tai vaikka 13-vuotiaalle on ihan eri asia mennä kodin vieressä sijaitsevaan Betaniaan kuin Oodiin. En usko, että kovin moni vanhempi on innoissaan siitä, että pienet lapset pitäisi lähettää aseman seudulle pyörimään.”

Nainen kertoo lähettäneensä sähköpostia Betanian nuorisotilojen sulkemisesta koko Nuorisojaostolle kaupunginhallitukseen. Vastauksia tuli niukasti.

”Olemme Punavuoriseuran ja lähikoulujen kanssa muotoilemassa päättäjille kannanottoa nuorisotyön säilyttämisestä alueella. Minusta alueellisten nuorisotilojen säilyttäminen on todella tärkeää. En ymmärrä keskittämisajattelua.”

Hänen mukaansa paikallisten nuorisotilojen ahdinko koskee laajemminkin kantakaupunkia.

”Kalliossa, Katajanokalla ja Töölössä on myös tilanne, että nuorisotiloja on hämmentävän vähän. Se on outoa.”

Kun kaikki vaikuttaa nuorten puheiden perusteella olevan mallillaan ja vanhemmat ja työntekijät ovat tyytyväisiä, miksi nuorisotila sitten suljetaan ja toiminta halutaan siirtää Oodiin?

Nuorisotyön aluepäällikkö Tiina Hörkkö sanoo, että kyseessä on lähtökohtaisesti resurssikysymys. Keskustaan halutaan nuorisotoimintaa, ja samalla sinne siirretään henkilöstöresursseja.

Oodin nuorisotilojen on tarkoitus aueta syksyllä.

”Nuorisopalveluissa on niin, että kun tulee uusia tiloja, se ei automaattisesti tarkoita, että tulisi myös lisää henkilöstöä”, Hörkkö sanoo.

”Nuorisotyöntekijöiden määrä ei Helsingissä ole kasvanut samaan tahtiin nuorten ja lasten määrän kasvun kanssa. Betanian nuorisotilojen sulkeminen ei ole todellakaan asia, joka on tehty kevyin mielin.”

Hörkkö on kuitenkin sitä mieltä, ettei Oodin nuorisotilamahdollisuutta kannata jättää hyödyntämättä.

”Oodista löytyy keittiö, siellä on varattavia ryhmätiloja, musiikkistudiot ja esport-tilat. Paikka on jo nyt nuorille todella vetovoimainen. Toki on myös totta, että keskustan nuorisotyö on erilaista kuin paikallinen nuorisotyö.”

Hörkkö sanoo, että hän mieluusti perustaisi nuorille lisää eikä ottaisi olemassa olevia tiloja pois.

”Korona-aikana nuoret ovat menettäneet eniten. On täysin nuoren tarpeiden vastaista, että kun ikävaiheeseen kuuluu myös vanhemmista irrottautuminen, niin nuoret joutuvatkin istumaan vanhempien kanssa kotona.”

”Pitäisi ymmärtää, että nuoruus on oma todella tärkeä elämänvaiheensa. Jos tämä ymmärrettäisiin, se puolustaisi myös nuorten palveluja. Nuoruuteen kuuluu oman itsensä löytäminen, mutta samaan aikaan nuoret tarvitsevat aikuisia. Siksi nuorisotyö on tärkeää.”

Kuusiston mukaan Betanian sulkemista on suunniteltu jo kauan. Kuusistoa ja hänen työpariaan on tarvittu muualle töihin.

”Kun Redi avattiin, minut ja työparini haluttiin sinne avautuneeseen uuteen nuorisotila Stediin töihin. Ajatus oli, että se olisi korvannut Betanian nuorisotilat. Mutta eivät nuoret löytäneet sinne. Myös kauppakeskus Citycenteriin mietittiin paikkaa nuorille, mutta siellä taas nuoret olivat vanhempia ja oli kaikenlaista nappikauppaa. Joten Betania jäi.”

Nyt uusi tila aiotaan siis avata Oodiin, ja Kuusisto työpareineen siirtyisi sinne töihin. Nuorten oma tila olisi 80 neliön kokoinen parvitila, josta nuorisopalvelut maksaisivat Kuusiston mukaan vuokraa liki 9 000 euroa kuussa. Betaniassa nuorisopalvelut on joutunut maksamaan vain siivouskuluista.

”Kyllä tämä mietityttää. Nuorista lähtee paljon ääntä, eikä esimerkiksi diskoja voi järjestää tuollaisessa tilassa.”

”Miksi ei arvosteta alueellista toimintaa, vaan halutaan kaikki nuoret keskustaan? Minusta tällaisena aikana ei saisi tehdä näin nuorille ja perheille”, Kuusisto sanoo.