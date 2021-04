Tunneli alittaisi pääradan Tikkurilan juna-asemalla.

Vantaan pikaraitiotien yleissuunnitelmassa on hahmoteltu sen reittiä Kielotielle siten, että kävelykatu Tikkuraitin risteyksen tuntumassa olisi pysäkki.­

Vantaan päättäjät ratkaisevat maanantaina, suunnitellaanko pikaraitiotielle Tikkurilassa tunneli Ratakujan vai Lummekujan kautta. Molemmat vaihtoehdot ovat hankalasti toteutettavia ja hintavia, mutta tunneliratkaisua perustellaan sen tuomien vaihtomahdollisuuksien vuoksi.

Ratikoille on kaavailtu pysäkkiä pääradan alapuolelle tunneliin, jotta vaihdot olisivat mahdollisimman lyhyitä. Suunnittelijoiden esitys on, että valittaisiin Ratakujan vaihtoehto.

”Ratakujan vaihtoehto antaisi ylivertaiset vaihtoyhteydet”, sanoo kaupungininsinööri Henry Westlin.

Jo aiemmin Valkoisen Lähteentien kautta kulkenut linjaus putosi pois, koska ratikkapysäkit olisivat jääneet kauas pääradasta ja Tikkurilan juna-asemasta.

Helsingin seudun liikenne (HSL) on pitänyt Ratakujan vaihtoehtoa parempana. Matkustajilta säästyy aikaa, ja toisaalta jouhevin vaihtoehto houkuttaisi noin 20 000 matkustajaa enemmän kuin Lummetien vaihtoehto.

Virkamiesvalmistelussa on selvitetty maaperäolosuhteita ja juna-aseman vieressä olevien rakennusten kellareita ja perustuksia. Maan alla on muun muassa pysäköintihalli Tikkuparkki, jonka seinän vierestä ratatunneli kulkisi.

Käytännössä Tikkuparkkiin jouduttaisiin rakentamaan uusi sisäänajotie, joka sijoittuisi Kielotie 13:n pysäköintilaitoksen yhteyteen. Tämä on otettu jo huomioon uudisrakennuksen suunnittelussa. Tikkuparkin nykyinen ajoluiska Kirjastopuistossa poistuisi, ja viheralueen pinta-ala laajenisi.

”Suunnittelun kannalta on hyvä, että keskeiset rakennukset Tikkurilassa ovat uusia, ja niistä on hyvät piirustukset. Me olemme pystyneet tekemään 3d-mallinnuksia, ja vertaamaan eri vaihtoehtoja”, Westlin kertoo.

Tunnelin hinta-arvio on tässä vaiheessa noussut 62 miljoonasta 77 miljoonaan euroon. Westlinin mukaan rakennuskustannukset on pyritty laskemaan mahdollisimman realistisesti.

Hinta on noussut muun muassa sen vuoksi, että junaliikenteen häiriöttömyyden vuoksi tunnelia louhittaisiin lohkoittain.

Alun perin Tikkurilan linjaukselle annettiin kahden vuoden valmisteluaika, mutta asia tulee päätettäväksi jo nyt, koska iso toimistotalo on sijoittumassa pääradan itäpuolelle. Uuden pääkonttorin toteutus hankaloituisi, jos ratikkatunneliksi valittaisiin Lummetien vaihtoehto.

Vantaan kaupunginvaltuuston on määrä päättää Vantaan ratikan kohtalosta ensi vuonna.