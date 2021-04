Konkaripoliitikko Paavo Väyrynen on jättänyt eronpyyntönsä Helsingin valtuustosta. Hänen oli siirrettävä kirjansa Kemiin voidakseen olla siellä kuntavaaliehdokkaana.

Helsingissä kaupunginvaltuutettuna vaikuttanut politiikan konkari Paavo Väyrynen on hakenut eroa toimestaan. Terve Helsinki -nimistä yhden hengen valtuustoryhmää edustanut Väyrynen jätti eron pyyntönsä 31. maaliskuuta.

Puhelimessa Väyrynen kuittaa eronpyyntönsä lyhyesti sillä, että on asettunut tämän vuoden kuntavaaleissa ehdolle Kemissä. Voidakseen asettua ehdokkaaksi hänen on täytynyt myös muuttaa Kemiin.

”Olen siellä ehdolla, ja olen jo nykyään Kemin asukas”, Väyrynen sanoi.

Muita poliittisia lähiaikojen suunnitelmia Väyrysellä ei kertomansa mukaan ole. Lisätietoja varten Väyrynen kehotti perehtymään bloginsa sisältöön.

”Olemme Vuokon kanssa hankkineet Kemistä omistusasunnon. Kemin asunto on neljäs kotimme”, Väyrynen kirjoitti blogissaan.

Blogissaan 29. maaliskuuta Väyrynen valottaa keskustan Kemin kunnallisjärjestön pyytäneen kirjeitse häntä ryhtymään ehdokkaaksi kuntavaaleissa. Suoralta kädeltä Väyrynen sanoo kieltäytyneensä mutta päätyneensä sittenkin hyväksymään ehdokkuuden paikallispoliittisen päämääränsä vuoksi.

Päätöstä vetäytyä Helsingin kuntapolitiikasta edelsi myös Väyrysen hylkääminen keskustan pormestariehdokkuudesta. Väyrynen olisi ollut käytettävissä pormestarikisaan, mutta keskustan ehdokkaaksi valittiin Eeva Kärkkäinen. Hän toimii puoluetta johtavan tiede- ja kulttuuriministerin Annika Saarikon erityisavustajana.

”Varmuuden vuoksi minun pormestariehdokkuuteni estettiin sillä, että piirihallitus ei hyväksynyt minua edes kuntavaaliehdokkaaksi”, Väyrynen kirjoitti blogissaan.

Väyrynen on tehnyt pitkän uran keskustapuolueessa, myös puolueen puheenjohtajana. Hän on perustanut kaksi uutta puoluetta, joista kummastakin hän on eronnut.

Uudeksi helsinkiläiseksi valtuutetuksi tulee Mauri Venemies kuluvan valtuustokauden loppuun asti. Venemies edustaa kristillisdemokraattien ja sinisten valtuustoryhmää.

Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 13. kesäkuuta.