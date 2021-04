Huvilan kuntoselvitys valmistui viime vuoden lopulla. Selvityksen mukaan rakennuksessa on laajoja kosteus- ja mikrobivaurioita, mutta peruskorjauksen avulla se on saatettavissa kuntoon.

Helsingin Laajasalossa Tullisaaren puistossa sijaitseva Aino Acktén huvila voi kuin voikin vielä herätä uuteen kukoistukseen.

Kaupunki pohtii tyhjillään olevaan huvilaan kesäaikaista kulttuurikäyttöä. Samalla selvitetään kahvilatoiminnan mahdollisuus. Aikataulusta ei vielä tiedetä, sillä selvitykset ovat alkutekijöissään ja rakennus vaatii laajan peruskorjauksen.

”Jonkin tyyppinen kesäaikainen virkistyskäyttö on tavoitteena”, kertoo kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun tiimipäällikkö, arkkitehti Sonja Liljeblad.

”Selvitämme tällä hetkellä toteutusvaihtoehtoja huvilan kunnostamiseksi. Yksi mahdollisuus olisi oppilaitosyhteistyönä tehtävä korjaus.”

Vuonna 1877 Laajasalon Tullisaareen valmistunut huvila on tunnettu oopperalaulajan vuoksi, mutta rakennus ja ympäröivä puisto ovat myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Arkkitehti Theodor Deckerin suunnittelema rakennus on suojeltu asemakaavassa.

Talossa järjestettiin aiemmin esimerkiksi konsertteja, mutta rakennus on ollut vuosia erittäin huonossa kunnossa ja suljettu yleisöltä. Kaupunki yritti myydä huvilaa, mutta luopui viime vuonna aikeista.

Uusi mahdollisuus aukeamiselle johtuu kaupungin osallistuvan budjetoinnin Omastadi-järjestelmästä. Kaupunkilaisten toiveesta tehty kunnostusselvitys valmistui loppuvuonna 2020.

Siinä ilmeni, että alun perin kesäkäyttöön rakennetussa huvilassa on laajoja kosteus- ja mikrobivaurioita, jotka johtuvat muun muassa materiaalien vanhenemisesta, virheellisestä käytöstä ja osin riittämättömästä kiinteistön ylläpidosta. Peruskorjauksella rakennus voidaan kuitenkin saada kuntoon, selvityksestä ilmenee.

Vauriot ovat todennäköisesti aiheutuneet vuodoista esimerkiksi ulkoseinissä, ovissa ja ikkunoissa. Pahimmat vauriot todettiin alakerran salissa ja keittiössä sekä yläkerran huoneissa.

Jotta rakennusta voisi käyttää, kaikki vaurioituneet materiaalit pitää korvata uusilla. Myös osa kantavista rakenteista pitää uusia. Esimerkiksi alkuperäiset lattialankut ovat kuitenkin ikäänsä nähden hyväkuntoisia.

Sisäilmaa heikentää myös runkohirren ulkopintaan asennettu tuulensuojahuopa, jossa on runsaasti PAH-yhdisteitä.

Ulkoseinät on toteutettu pystyhirsirakenteisina, mikä on saattanut heikentää seinärakenteiden ilmatiiviyttä. Seinän ulkopintaan asennettu vuorilaudoitus on toteutettu ilman tuuletusväliä, jolloin rakenteen kuivuminen on ollut hidasta. Myös rakennuksen alhaisella peruslämmöllä todettiin selvityksessä olevan vaurioitumista edistävä vaikutus.

”Rakennuksessa oli lämmitys päällä ainakin yhden talven, ja todennäköisesti juuri se aiheutti kosteusvaurioita rakenteisiin ilman kosteuden tiivistyessä vääriin paikkoihin, jotka eivät päässeet tuulettumaan ja kuivumaan”, Liljeblad sanoo.

Rakennukseen on tehty 1980-luvulla peruskorjaus, ja 2000-luvun alussa huvilassa on korjattu esimerkiksi julkisivuja ja ikkunoita. Vuonna 2011 kohteeseen tehtiin korjaussuunnitelmia, jota kaupunki ei kuitenkaan toteuttanut.

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) sanoo kannattavansa huvilan saamista käyttöön.

”Huvila on tyylillisesti tosi poikkeuksellinen ja kaunis. Kaupungin tehtävä on vaalia sitä ja tehdä huvilasta osa puistoa siitä huolimatta, että tuskin löydämme huvilaan yrittäjää tai käyttäjää, jonka pyörittämä toiminta toisi varoja koko laajan korjauksen toteuttamiseen.”

Sinnemäen mukaan monen vanhan rakennuksen korjaus onnistuu parhaiten niin, että rakennus saa omistajan, joka pystyy kattamaan korjauskulut liiketoiminnalla. Esimerkkinä hän mainitsee ravintola Kaisaniemen. HS kertoi maaliskuussa, että tarjouskilpailun voittanut porvoolainen Airi Kallio aikoo remontoida rakennuksen perusteellisesti ja perustaa siihen uuden ravintolan.