Suomen tavoite siitä, että koko rokotteen haluava aikuisväestö on rokotettu heinäkuussa ainakin yhdellä annoksella, näyttää THL:n Nohynekin mukaan tällä hetkellä varsin realistiselta

Kolmannes yli 16-vuotiaista suomalaisista oli maanantaiaamuun mennessä saanut koronavirusrokotteen.

Pääkaupunkiseudulla rokotetaan tällä hetkellä nuorimmillaan viisikymppisiä ja kuusikymppisiä sekä nuorempia riskiryhmiin kuuluvia. Vantaalla siirryttiin jo viime viikolla 50–55-vuotiaiden rokotuksiin. Espoossa vuorossa ovat 55–59-vuotiaat, jotka saavat Helsingissä aloittaa rokotusajanvarauksen tiistaina.

Tällä hetkellä näyttää, että rokotustahti pysyy hyvänä sekä pääkaupunkiseudulla että koko Suomessa. Pfizerin rokotetta on saapunut Suomeen suuria määriä, ja lähiviikkoina ja -kuukausina sitä pitäisi saapua vielä enenevissä määrin, jopa lähes puoli miljoonaa rokotetta viikossa.

”Pfizerin rokotteita tulee nyt aika tiuhaan tahtia ja saamme siitä runsaasti vetoapua. Ensi viikolla kaikkien Suomeen saapuvien koronarokotteiden määrät ovat noin 300 000 viikossa, toukokuussa jo yli 300 000 ja kesäkuussa lähes 500 000 ”, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek.

Astra Zeneca on ajoittain kärsinyt toimitusvaikeuksista, ja Johnson & Johnsonin rokotteen toimittaminen Eurooppaan keskeytettiin kokonaan noin kaksi viikkoa sitten. Nyt toimituksia on jo jatkettu.

Pfizerin rokotetoimitukset ovat tähän mennessä kuitenkin olleet luotettavia.

”Aina kun puhutaan biologisesta tuotteesta, jotain odottamatonta voi sattua. Mutta tällä hetkellä näyttää hyvältä. Uskotaan, että tuohon voi luottaa”, sanoo Nohynek.

Nohynekin mukaan kansallinen tavoite siitä, että koko rokotteen haluava aikuisväestö on rokotettu heinäkuussa ainakin yhdellä annoksella, näyttää tällä hetkellä varsin realistiselta.

Helsingin terveys - ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kertoo HS:lle sähköpostitse, että 40-vuotiaiden rokotukset voidaan aloittaa Helsingissä toukokuun puolivälin jälkeen, ja juhannuksena voitaisiin jo rokottaa kolmekymppisiä.

Tehosterokotteiden antaminen ei hidasta rokotustahtia, sillä niihin tarvittavat annokset on huomioitu laskelmissa etukäteen. Toimitusvaikeudet ja rajoitukset rokotteiden käytössä voivat tosin yhä vaikuttaa rokotusten nopeuteen, vaikka tällä hetkellä näyttääkin, että erityisesti Pfizerin rokotteen toimitusaikataulu on varsin luotettava.

”Tähän mennessä ja jatkossakin muuttuvia tekijöitä ovat rokotteiden saatavuus, rokotusten mahdolliset uudet rajoitukset ja rokotusjärjestyksen mahdolliset muutokset”, kertoo Turpeinen.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo, että myös Vantaalla 40-vuotiaita päästäneen rokottamaan noin kuukauden kuluttua ja kolmikymppisiä juhannuksen tienoilla.

”Jos rokotteita tulee niin paljon kuin niitä on luvattu, pystymme rokottamaan kahdessa viikossa viiden vuoden ikäryhmän”, arvioi Aronkytö.

”Viisikymppisiä menee vielä pari viikkoa. Jos hyvä tuuri käy, nelikymppisissä ollaan kuukauden päästä.”

Tämä tarkoittaa, että 30-vuotiaiden rokotukset alkaisivat kahden kuukauden päästä, eli juuri juhannuksen tienoilla.

Tehosterokotusten osuus on tällä hetkellä kaikista rokotuksista vain muutama prosentti, mutta niiden osuus nousee vahvasti kesä–heinäkuussa. Siitä huolimatta Aronkydön mukaan on täysin mahdollista, että heinäkuun aikana kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat on rokotettu.

Tällä hetkellä Aronkydön mukaan Vantaalla rokotuksia annetaan 12 400 viikossa. Rokotustahti näyttää rokotettavien ikäryhmien mukaan Vantaalla pääkaupunkiseudun muita suuria kaupunkeja nopeammalta, mutta Aronkydön mukaan siihen liittyy esimerkiksi väestörakenne ja riskiryhmäläisten innokkuus varata rokotusaikoja.

”Meillä on ehkä riskiryhmäläisiä vähemmän tai he eivät ole hakeutuneet rokotuksiin. Helsingissä on myös ikääntynyttä väestöä ehkä hieman enemmän”, arvioi Aronkytö.