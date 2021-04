Rekrytointivaikeudet ovat lisääntyneet Husissa. Kesäksi odotetaan synnytyspiikkiä, mutta kätilöiden kesäsijaisia uupuu yhä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) synnytysyksiköissä koetaan, että liiallinen kiire estää synnyttäjien hyvän hoidon.

Husin yksiköissä työskentelevät kätilöt kirjoittivat viikonloppuna HS:n mielipidesivuilla, että heidän mielestään Husin nykyisillä henkilökuntaresursseilla ei ole mahdollista taata kaikille synnyttäjille ”turvallista synnytystä ja hyvää synnytyskokemusta”.

HS:n haastatteleman, Husilla työskentelevän kätilön mukaan kiire näkyy synnytysosastolla muun muassa niin, että kätilöt joutuvat osallistumaan useampaan, samassa vaiheessa olevaan synnytykseen samaan aikaan. Kätilön mukaan aiempina vuosina on ollut useammin mahdollista hoitaa synnyttäjiä niin, että vaikka kätilöllä olisi useampi hoidettava, heidän synnytyksensä ovat eri vaiheissa, mikä helpottaa työtä.

”Nyt ei pysty välttämättä jakamaan niin, että olisi kaksi synnyttäjää, jotka ovat eri vaiheessa.”

Kätilö ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään, sillä hän pelkää sen aiheuttavan ongelmia työpaikallaan.

Kätilön mukaan synnytyslaitoksella voi myös olla päällä monta akuuttia tilannetta, minkä takia kukaan kätilöistä ei ehdi olla kansliassa seuraamassa sydänäänikäyriä. Myös esimerkiksi epiduraalien lisäannosten antaminen sitä tarvitseville on hänen mukaansa usein viivästynyt.

Kätilö kertoo, että henkilökunta on tehnyt tilanteista lukuisia talonsisäisiä haittailmoituksia, mutta hänen mukaansa niiden tekeminen ei ole muuttanut asioita. Hän kokee, että työntekijät eivät tule kuulluksi.

Myös työuupumus on kätilön mukaan lisääntynyt ja monet ovat hänen mukaansa joko vaihtaneet työpaikkaa tai suunnittelevat sitä.

”Aiemmin oli kunnia-asia päästä hoitamaan synnytyksiä, kun sai työpaikan synnytyssalista, niin se oli huippuhieno juttu. Nyt moni puhuu sitä, mihin muualle lähtisi töihin.”

Uupumuksesta huolimatta kätilön mukaan työntekijöiden ensisijainen huoli on synnyttäjien turvallisuus.

”Suurin huoli kaikilla on potilashoito. Tämä on monelle kutsumustyötä, ja se halutaan tehdä niin hyvin kuin mahdollista.”

Husin naistentautien ja synnytysten ylihoitaja Katja Koskinen kiistää, että työvoimapulan takia kaikille synnyttäjille ei voitaisi taata turvallista synnytystä.

”Se on aika rajusti sanottu”, sanoo

Hänen mukaansa työvoimapula ei ole aiheuttanut Husin synnytysyksiköissä vaaratilanteita.

”Meillä on edelleen turvallista synnyttää, ja suurimmassa osassa vuoroja asiat saadaan tehtyä hyvin”, Koskinen sanoo.

Hänen mukaansa sairaaloissa syntyy toisinaan ruuhkahuippuja, jolloin hoito ei ole parasta mahdollista. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että synnyttäjä voi joutua odottamaan kivunlievitystä pidempään, tai että avautumisvaiheen aikana kätilö ei voi olla koko ajan läsnä.

Näissä tilanteissa ei Koskisen mielestä kuitenkaan voida puhua potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Esimerkiksi sydänäänikäyrät ovat hänen mukaansa näkyvissä kaikissa synnytyssaleissa, vaikka kukaan ei ehtisi niitä erikseen kansliassa seuraamaan.

Koskinen kertoo, että tämän vuoden aikana Naistenklinikalla ja Espoon sairaalassa on tehty useampi haittailmoitus vakavasta tilanteesta. Koskisen mukaan näiden tilanteiden ei voi sanoa johtuvat riittämättömästä henkilökunnasta, vaan syitä tilanteiden syntymisille on monia.

Naistenklinikalla ja Espoon sairaalaan synnytysyksikössä ei hänen mukaansa myöskään ole varsinaista vajetta työntekijöistä, sillä kaikki vakituiset kätilön paikat ja pitkät määräaikaisuudet on tällä hetkellä täytetty.

Lyhyitä sijaisuuksia on kyllä Koskisen mukaan ollut aiempia vuosia hankalampi täyttää, ja kesäsijaisuuksia on yhä täyttämättä. Koskinen arvelee rekrytointivaikeuksien johtuvan ainakin siitä, että koronaepidemia on lisännyt hoitohenkilökunnan valinnanvaraa työpaikoissa yhä enemmän. Kätilöt ovat koulutukseltaan aina myös sairaanhoitajia, joten he voivat työskennellä hyvin monenlaisissa tehtävissä.

”Synnytysosastoilla tehdään raskasta kolmivuorotyötä, ja moni kokee, että työn vaativuus ja palkka eivät kohtaa. Tämä on yksi syy siihen, miksi ihmisiä on lähtenyt pois.”

Koskinen myöntää kuitenkin, että Naistenklinikalla ja Espoon sairaalassa on usein kiire. Se johtuu hänen mukaansa ennen kaikkea synnytysten lisääntymisestä. Synnytysten määrä on kasvanut alkuvuoden aikana 5 prosenttia, ja kesäksi synnytysten odotetaan lisääntyvän vielä lisää.

Koskisen mukaan tavoite on saada lisää vakituisia kätilön paikkoja. Kesän ruuhkaan varaudutaan myös niin, että kätilöiden lomat pilkotaan kahteen erään. Näin taataan se, että kokenutta henkilökuntaa on aina mahdollisimman paljon paikalla. Potilasturvallisuus toteutuu hänen mukaansa kuitenkin myös nykyisellään.

Hän tulkitsee kätilöiden esittämän huolen niin, että kätilöissä herää herkästi huoli synnyttäjien parhaasta.

”Uskon, että tässä näkyy se, että kätilöt ovat todella tunnollisia ja osaavia, ja tekevät työtään suurella sydämellä. He näkevät herkästi sen, jos työtä ei pysty tehdä parhaalla mahdollisella tavalla.”

Husin naisten sekä lasten ja nuorten tulosyksikön Tehyä edustava pääluottamusmies Nina Jaara tunnistaa kätilöiden viestin kiireestä ja kuormituksesta.

”Hienoa, että syntyvyys on noussut, mutta se on vaatinut henkilökunnalta venymistä ja jaksamista, ja joustoja työajoissa.”

Jaara kuitenkin painottaa, että työvoimapula koskee lähes kaikkia Husin yksiköitä. Vakansseja tulisi hänen mukaansa lisätä synnytysosastoille, mutta myös moneen muuhun Husin yksikköön.

Sekä naisten että lasten yksiköissä on kuitenkin Jaaran mukaan nähtävissä se, että työntekijöitä on yhä vaikeampi löytää. Suurimpana syynä hän pitää palkkausta.

”Ne ovat aiemmin olleet työnhakijoiden silmissä valovoimaisia yksiköitä, mutta nyt tilanne on kääntynyt niin, että ei ole tulijoita. Ongelma on mielestäni se, että Husissa palkat eivät ole kilpailukykyisiä omistajakuntiin nähden. Jos työ on raskasta kolmivuorotyötä, ja jossain toisaalla maksetaan satoja euroja enemmän, niin kyllä sitä miettii, mihin haluaa töihin.”